Lauri Markkasen 28 pistettä eivät riittäneet kovaa Espanjaa vastaan puolivälierissä.

Berliini

Susijengin taival koripallon EM-kisoissa päättyi katkeransuloiseen tappioon puolivälierissä Espanjaa vastaan. Jo puolivälieriin pääseminen oli historiallinen saavutus, mutta upean ensimmäisen puoliajan pelanneella Suomella oli saumansa jopa voittoon.

Suomen supertähti Lauri Markkanen pelasi EM-parketilla itsensä Euroopan kuumimpien koripallonimien joukkoon. Jyväskyläläinen onnistui hienosti myös Espanjaa vastaan ja teki 28 pistettä, mutta lopputulos jäi tietysti harmittamaan.

– Ei tietenkään ole hyvät fiilikset. Turnaus tietysti oli hieno kokonaisuudessaan, vaikka juuri nyt ei tunnu siltä. Annoimme kyllä kaikkemme, mutta ei riittänyt tänään, pettynyt Markkanen sanoi pelin jälkeen.

– Kaikki kunnia tietysti Espanjalle, he saivat meidät toisella puoliajalla ulos omasta pelisysteemistämme.

Suomi aloitti ottelun loistavasti ja johti ensimmäisellä puoliajalla parhaimmillaan jopa 15 pisteellä. Vielä tauolle lähdettäessä Susijengillä oli yhdeksän pinnan johtoasema. Sen jälkeen Espanja lisäsi intensiteettiä puolustuspelissään ja sai Suomen vaikeuksiin.

– He laittoivat vähän lisää painetta. Tiesimme että heidän levypallopelaamisensa on huikeaa, ja että jos emme menetä palloa, meillä on mahdollisuudet voittaa. Menetyksiin kuitenkin sorruimme toisella puoliajalla. Se jäi tietysti häiritsemään, Markkanen ruoti.

Espanjan tehomiehinä häärivät NBA:ssa pelaavat veljekset Willy ja Juancho Hernangómez. Ensin mainittu teki 28 pistettä ja jälkimmäinen 15. Markkanen sai vääntää kovasti molempien kanssa ja kävikin matsin jälkeen vaihtamassa veljesten kanssa muutaman sanan.

– Emme me sen läheisemmin tunne, mutta olemme tietysti NBA:n puolella vähän tutustuneet. Kävin kehumassa heidän peliään, molemmilla on ollut hieno turnaus. Toivotin tsempit jatkoon. Molemmat ovat hyviä pelaajia, voivat mennä pitkälle.

Markkanen sai vääntää paljon Willy Hernangómezin kanssa.

Atleettiset veljekset tarjosivat Suomelle hieman erilaisen haasteen, kuin aiemmat vastustajat.

– Ensimmäisellä puoliajalla teimme hyvää työtä heidän kanssaan, mutta toisella he pääsivät vauhtiin. Totta kai se harmittaa, mutta emme me huonoille pelaajille hävinneet, Markkanen linjaa.

Suomi sijoittui EM-turnauksessa kahdeksan parhaan joukkoon nyt ensi kertaa sitten vuoden 1967. Espanjan puolivälierä putki 21 kisojen mittainen, ja välierissä se on nyt 17:ttä kertaa.