Petteri Koposen upea ura päättyi tunteikkaasti.

Berliini

Pitkäaikainen Susijengin pelillinen johtaja Petteri Koponen, 34, päätti upean uransa EM-puolivälierätappioon Espanjaa vastaan. Maanosan 2000-luvun mahtimaa oli Suomea parempi lukemin 100–90.

Koponen saapui ottelun jälkeen lehdistön eteen kyyneleet silmissään.

– Tämä on ollut hieno matka, ja nyt se konkretisoituu, että se on ohi. Tällainen peli vielä, se harmittaa lisää. Fiilis on kiitollinen, mutta samaan aikaan pettynyt ja harmittaa kovasti.

– Näitä hommia tulee ikävä, mutta kun pelillisesti ei ole enää oikein mitään annettavaa, on aika lopettaa tähän, Koponen sanoi taistellen samalla kyynelvanaa vastaan.

Ottelu jäi harmittamaan konkaria, sillä Suomi vei peliä vahvasti ensimmäisellä puoliajalla ja osoitti, että noinkin kova korismaa olisi ollut kaadettavissa.

– Tiesimme ennen peliä, että meillä on sauma. Saimme hyvän startin ja pelasimme ekan puoliajan hyvällä energialla.

– Sieltä Espanja kuitenkin tuli tauon jälkeen ja laittoi toisen vaihteen silmään. Juancho Hernangómez pääsi siinä donkkaamaan pari kertaa, ja he saivat vapaita heittoja. Ne alkoivat upota, ja Rudy Fernández laittoi pari sinettiä kaaren takaa loppuun.

Petteri Koposen viimeinen ottelu päättyi espanjalaisjuhliin.

– Vaikea on voittaa, jos kaveri tekee 100 pinnaa. Emme oikein löytäneet aseita heidän pysäyttämiseensä toisella puoliajalla.

Myös kansainvälinen koripalloliitto Fiba muisti Koposta ja niin ikään uransa päättänyttä Susijengin kapteenia Shawn Huffia heti ottelun jälkeen. Kaksikko sai hienon hetken kentän keskiympyrässä.

– Kyllähän siinä nousi tunteet pintaan, ja oli hienoa. Sitä alkoi miettiä kaikkea sitä, mitä olen saanut koripallolta. Kyllä tätä tulee ikävä.

Kun Koponen aloitti maajoukkueuransa vuonna 2006, Suomi ei ollut pelannut EM-kisoissa yli kymmeneen vuoteen. Silloin ei osattu edes unelmoida puolivälierästä Espanjaa vastaan, vaan haaveena oli pääsy mukaan kisoihin.

– Ei tällaisesta silloin alussa edes haaveiltu. Kerran pääsin 2013 Koperissa pelaamaan Espanjaa vastaan, jolla oli rubiot ja gasolit mukana, hävisimme silloin aika reippaasti. Tänään tiesimme, ettei ole ihan sellainen Espanja vastassa ja olisi ollut sauma voittaa, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Vähän katkera maku kuitenkin jäi.

Joka tapauksessa Koposen viimeinen ottelu oli hänen ja koko Suomen maajoukkueen ensimmäinen EM-puolivälieränsä. Saavutus kirkastunee mielessä ajan kanssa.

– Olihan se hienoa, että sai olla mukana. Jouduin paljon miettimään viime kaudella ja kesällä, jaksaako vielä lähteä tähän rumbaan. Piti tehdä paljon hommia, että sain itseni sellaiseen kuntoon, että voisin olla avuksi. Oli muutenkin vaikeaa henkisesti, kun en pystynyt enää olemaan isossa roolissa ja tekemään samoja asioita kuin ennen.

– Tein kesällä paljon hommia ja pystyin olemaan avuksi joukkueelle. Se oli hieno tapa lopettaa.