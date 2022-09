Ruotsalaisselostajalta kova arvio Lauri Markkasesta ennen EM-puolivälierää – heitti Suomelle tiukan vaateen

Lauri Markkanen on tehnyt vaikutuksen Per Stümeriin.

Lauri Markkanen on tehnyt EM-kisoissa sensaatiomaista jälkeä.

Viaplayn ruotsalaisselostaja Per Stümer ylisti Susijengin tähtipelaajaa Lauri Markkasta ennen tiistain EM-puolivälierää, kertoo Expressen.

– Markkanen on ollut maaginen ja pitänyt koko Suomen joukkuetta pystyssä. Hän on tietysti kokenut pelaaja NBA:ssa, mutta hän on pelannut EM-kisoissa aivan poikkeuksellisella tavalla, ruotsalaislehti kertoo Stümerin todenneen.

Ylistyksensä päätteeksi ruotsalaisselostaja heitti Suomen suuntaan kovan vaateen.

– Jos hän tekee Espanja-ottelussa jälleen 43 pistettä, hänestä pitäisi rakentaa patsas Helsinkiin.

Markkanen siivitti Susijengin EM-puolivälierään heittämällä sukkaan huimat 43 pistettä ottelussa Kroatiaa vastaan sunnuntaina.

Suomi taistelee EM-välieräpaikasta Espanjan kanssa tiistai-iltana.