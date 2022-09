Espanjan kaataminen on tehtävänä hirvittävän vaikea, mutta ei mahdoton. Syy siihen on Lauri Markkanen, kirjoittaa Tony Pietilä.

Berliini

Susijengi teki sunnuntaina historiaa. Puolivälieräpaikka on mahtava saavutus, jollaiseen suomalaisen koripallon uudelle tasolle nostanut 2010-luvun Susijengi ei koskaan pystynyt.

Kroatian kaataminen oli fantastinen suoritus, joka vaati tietysti koko joukkueen suorittamista parhaalla tasollaan. Fakta on kuitenkin se, ettei temppu siitä huolimatta olisi onnistunut ilman Lauri Markkasta.

Markkanen on ollut EM-kisoissa täysin dominoiva pelaaja, eikä Kroatia saanut hidastettua häntä nimeksikään. Markkanen mätti 43 pistettä ja heitti pallon koriin pelitilanteissa peräti 19 kertaa. Jälkimmäinen luku on ylivoimaisesti EM-historian isoin 25 vuoteen.

Tiistain puolivälierässä vastus on kovempi. Espanja on EM-kisojen kestomenestyjä, joka on nyt jyrännyt kahdeksan parhaan joukkoon 21 kertaa putkeen. 2000-luvun yhdeksistä kisoista se on poistunut ilman mitalia vain 2005, jolloin sijoitus oli neljäs.

Espanjan joukkueessa on Suomen tavoin käynnissä sukupolvenvaihdos, eikä se ole ihan entisensä. Muun muassa Gasolin veljesten, José Calderónin, Juan Carlos Navarron ja Sergio Llullin kaltaiset huippunimet ovat väistyneet, eikä loukkaantumisesta kärsinyt Ricky Rubiokaan ole mukana.

Rudy Fernández on Espanjan huippusukupolven viimeisiä edustajia maajoukkueessa.

Joukkue on silti kivikova. NBA-loistoa edustavat Hernangómezin veljekset Juancho ja Willy sekä Usman Garuba. Konkareista Rudy Fernández on edelleen mukana ja peliä tekee viime hetken yhdysvaltalaishankinta Lorenzo Brown.

Kokeneen Sergio Scariolon joukkue on myös esiintynyt kisoissa edukseen. Se voitti alkulohkonsa näytöstyyliin Belgia-lipsahdusta lukuun ottamatta ja kaatoi neljännesvälierissä aina kovan Liettuan.

Suomen suurimpia vahvuuksia ovat olleet vuosikausien ajan yhteistyöhön nojaava pelitapa, sitoutuneisuus ja joukkuehenki. Näiden kaikkien pitää olla Espanjaa vastaan tapissa ja yksilöiden esitysten hipaistava potentiaalin kattoa, mutta sekään ei välttämättä riitä.

Suomi tarvitsee Markkaselta taas yhden superillan. Jos espanjalaiset eivät saa ykköstähteä kuriin, Suomella on varma keino tehdä tulosta suvantovaiheidenkin aikana. Se keino on yksinkertainen: anna pallo Markkaselle.

Jos Jyväskylän iso mies on jälleen pysäyttämätön, Sasu Salin nakuttaa vähintään viisi kolmosta säkkiin ja kaikki muutkin pelaajat onnistuvat aivan korkeimmalla mahdollisella tasollaan, Suomella on mahdollisuus todelliseen superyllätykseen, mutta vain silloin.

Espanja on puolivälierässä valtavan suuri suosikki.

Suurin ero 2010-luvun puoliväliin asti pelanneen Susijengin ja nykyisen painoksen välillä on Markkanen. Suomella oli parhaimmillaan Petteri Koposen ja nykyisten apuvalmentajien Hanno Möttölän ja Teemu Rannikon johdolla muuten nykyistä nimekkäämpi nippu, mutta Markkasen kaltainen EM-tason absoluuttinen supertähti siltä puuttui.

Entinen pelintekijä Teemu Rannikko kuuluu nyt Susijengin valmennustiimiin.

Ero on juuri siinä, että kun hyökkäys puuroutuu, eikä pelitapa tuota hyviä heittopaikkoja, on aina se vaihtoehto, että pallon voi pelata Markkaselle. Tämä sitten haastaa puolustajia henkilökohtaisella taidollaan ja saa usein kelpo heiton aikaan. Tai sitten upottaa vaikean.

Pelkkä Markkasen huippupelikään ei kuitenkaan tiistaina riitä. Puolustuksessa – jossa Markkanen on myös isossa roolissa – on saatava pysäytyksiä, on päästävä juoksemaan nopeita ja onnistuttava sitä kautta määrittämän pelin tempoa. Koko joukkueen on pelattava turnauksen paras pelinsä.

Tehtävä on vaikea, mutta nähdyllä itseluottamuksen tasolla täysin mahdollinen. Silloin Suomi pelaisi – niin hurjalta kuin se kuulostaakin – koripallon arvokisoissa mitalista.