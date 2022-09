Tämä ainutlaatuinen järjestelmä on Susijengin EM-loiston taustalla – ”Sen takia tämä on mahdollista”

Lassi Tuovin alku Susijengin päävalmentajana on ollut satumainen.

Berliini

Suomen koripallomaajoukkueessa puhalsivat kesällä muutoksen tuulet. Peräti 18 vuotta päävalmentajan tointa hoidellut Henrik Dettmann astui sivuun. Pestin otti haltuunsa 35-vuotias Lassi Tuovi.

Muutos ei kuitenkaan sittenkään ole niin iso eikä Tuovi nuoresta iästään niin kokematon kuin miltä saattaa kuulostaa.

Tuovi on ollut Susijengin valmennusryhmässä mukana jo toistakymmentä vuotta, ja edelliset kaksi kautta hän luotsasi seurajoukkuepuolella Strasbourgia menestyksekkäästi Ranskan liigassa.

Tuovin alku maajoukkueen päävalmentajana on silti ollut niin häkellyttävä, ettei moni ihan tällaista osannut odottaa.

Päävalmentajakauden neljä ensimmäistä MM-karsintaottelua päättyivät voittoihin ja Suomi varmisti ensimmäisenä Euroopan maana paikkansa 2023 MM-kisoissa. EM-parketilla Suomi on jo edennyt ensi kertaa historiassaan puolivälieriin.

Tuovi myöntää, että pestin alku on ollut sangen mainio, mutta sälyttää päävastuun menestyksestä toiseen osoitteeseen.

– On tietysti mennyt nappiin, mutta täytyy kyllä rehellisesti sanoa, että minulla on aika hyvä joukkue tällä hetkellä. Joukkue on hioutunut vuosien saatossa ja nyt se on tällä kokoonpanolla aika primessa. Pelaajat ovat hyvässä kunnossa, olemme treenanneet kesän laadukkaasti ja kovaa. Siitä pitää antaa kiitos koko staffille. Sen takia tämä menestys on mahdollista, Tuovi kiittelee.

Tuovilla on ollut iso osa myös joukkueen hioutumisvaiheessa. Iso kiitos joukkueen yhtenäisyydestä ja pelaajien rautaisesta kunnosta kuuluu Koripalloliiton kehittämälle systeemille, joka kasaa halukkaat urheilijat maajoukkueen liepeiltä kesäisin yhteen.

Lassi Tuovi elää aktiivisesti pelissä mukana kentän laidalla.

Järjestelmän ansiosta nuoret pelaajat ovat usein varsinaiseen joukkueeseen murtautuessaan treenanneet maajoukkuemiesten kanssa jo monta kesää.

– Se on asia, jota on nostettu poikkeuksellisen vähän esille. Se on täysin ainutlaatuinen systeemi, kun puhutaan urheilusta globaalisti. Tällainen ”open gym” -harjoittelu, jossa tarjotaan pelaajille joka kesä mahdollisuus tulla oppimaan ja harjoittelemaan koko kesän läpi.

– Me tykkäämme olla ja treenata kimpassa. Joukkueurheilijat eivät tykkää mennä yksin juoksemaan pururataa. Silloin on mahdollisuus saada myös lajiharjoittelua, Tuovi avaa innokkaasti.

Paikalla eivät ole vain maajoukkueen pelaajat, vaan kesätreenejä vedetään puhtaasti maajoukkuevalmennuksessa.

– Se kuvaa myös tätä meidän sitoutumistamme. Olen ollut itsekin siellä 6–7 vuotta joka kesä, myös Hanno Möttölä ja Mikko Larkas olivat siellä vetämässä alkukesän.

– Nuoret pelaajat pääsevät treenaamaan ykkösvalmentajiemme kanssa – eikä vaan jonkun, joka syöttää heille palloa. Luulisi, että aika moni kehittyvä pelaaja haluaa käyttää sen mahdollisuuden. Sen ansiosta olemme tässä syksyllä paremmassa kunnossa kuin moni muu joukkue.

Nykyisen Susijengin runko on siis Tuoville hyvin tuttu jo monen vuoden ajalta, vaikka moni pelaaja on noussut A-maajoukkueeseen vasta hiljattain.

Tuovi on ollut paitsi Susijengin apuvalmentaja myös niin kutsutun haastajamaajoukkueen päävalmentaja. Hän valmensi useaa nykyistä maajoukkuemiestä Stankovic-cupissa 2018 ja Napolin universiadeissa vuotta myöhemmin.

– Viime kesänä, kun aika moni lomaili, lähdimme kesäkuussa Japaniin kahdeksi viikoksi kuplaan pelaamaan Japania, Unkaria ja Kroatiaa vastaan näillä haastajapelaajilla. Itse lähdin sinne suoraan Ranskan liigasta. Tiputin repun Suomeen ja lensin seuraavana aamuna Japaniin.

– Se oli tavallaan ihan hullua, mutta väitän, että ilman näitä uhrauksia liitolta tämä kesä ei olisi ollut mahdollinen. Näille pelaajille tämä muutos valmennuksessa ei ole mikään muutos, koska olemme monta kesää tehneet töitä yhdessä.

Yhtenäisyys, sitoutuneisuus ja kova fyysinen kunto ovat asioita, jotka ovat paistaneet Susijengin otteista EM-parketilla Prahassa ja Berliinissä.

Joukkue hävisi alkulohkossa Israelille ja Serbialle, eikä ollut kummassakaan noista otteluista parhaimmillaan. Susijengi näytti kuitenkin todelliset karvansa siinä, miten se kummankin tappion jälkeen tuli seuraavan päivän peliin vahvempana ja pelasi absoluuttisella huipputasollaan.

Tuovi on saanut EM-kisojen aikana levätä apuvalmentaja-aikoja enemmän.

Joukkuetta ei myöskään huimannut neljännesvälieräottelu Kroatiaa vastaan. Ei, vaikka se oli suurimmalle osalle pelaajista ensimmäinen aikuisten arvokisojen pudotuspeli.

– Hienointa oli nähdä, että tuollaisessa paikassa pystymme pelaamaan iloisesti ja vapautuneesti parasta koristamme. Usein tuollaiset pelit tuppaavat menemään jännittämiseksi ja pakottamiseksi, mutta meillä peli oli rentoa ja sitä oli kiva seurata. Pelistä ei tehdä itseään isompaa. Kyse on kuitenkin vain yhdestä koripallo-ottelusta.

Tiukkojen tilanteiden klaaraaminen voitoiksi hurjalla prosentilla on ollut joukkueen koko kesän tarina.

– Tämän kesän viileys on ollut huimaa, se miten olemme pystyneet voittamaan tiukkoja pelejä, eikä homma ole mennyt paniikiksi.

Kuten sanottu, Tuovi on ollut maajoukkueen valmennusryhmässä mukana pitkään ja on siten nähnyt jo useammat arvokisat läheltä.

Miten kokemus eroaa aiemmista nyt, kun olet valmennuksen päävastuussa?

– Olen nukkunut enemmän. Jos olen aikaisemmin ollut se, joka on katsonut videoita ja sulkenut viimeisenä työhuoneen oven ja mennyt sinne ensimmäisenä, niin nytkin olen siellä paljon, mutta fokus pitää kuitenkin yrittää pitää kokonaisuudessa.

Hyvin levänneen Tuovin ja Susijengin seuraava haaste on puolivälierä Espanjaa vastaan tiistaina. Ottelu alkaa Berliinin Mercedes-Benz-areenalla kello 18.15.