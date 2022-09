Uutuuskirja: Sasu Salinilta raju kuvaus Susijengin kosteasta illasta MM-kisoissa – ”Ei ollut kaukana, että fani olisi delannut siihen”

Koripallomaajoukkueen ilopillerin elämäkerrassa riittää erikoisia sattumuksia peliuran varrelta.

Sasu Salinin elämäkerrassa on värikästä kuvausta pelaajien kosteista illanvietoista.

Passelisti koripallon EM-kisojen alla on ilmestynyt Sasu Salinin (s. 1991) elämäkerta Kolmen pisteen heittoja (Johnny Kniga). Sen on laatinut Taneli Tuokko, joka on koripallovalmentaja ja vapaa kirjoittaja.

Kirjassa Salin kertoo hyvin avoimeen ja suorasukaiseen tyyliin peliuransa vaiheista ja sattumuksista. Hän ei epäröi kertoa noloistakin episodeista, joita riitti erityisesti nuoren Sasun elämänpolulla.

Sasu Salin keksi nuorena itselleen lempinimen ”Malmin roskisdyykkari”.

Salinin kirja tarjoaa kiinnostavan tirkistysaukon eurooppalaisen huippukoripallon seurakulttuuriin. Salin siirtyi 19-vuotiaana Espoon Hongasta slovenialaisen Olimpija Ljubljanan riveihin. Suomalainen viihtyi seurassa neljä ja puoli vuotta.

Viimeisellä kaudella palkat olivat Olimpijassa myöhässä, ja Salin halusi vaihtaa maisemaa. Slovenialaisseura ei kuitenkaan halunnut luopua Salinista, josta oli tullut yksi seuran avainpelaajista.

Kirjassa Salin kertoo, että hän joutui lopulta vetoamaan Kansainväliseen koripalloliittoon (Fiba) palkkasaataviensa tiimoilta. Prosessi kesti vuosia, ja seura maksoi rästit vasta 2020-luvun puolella. Maksamattomien palkkojen lisäksi pelaaja kertoo saaneensa 20 000 euron korkokertymän.

Salin lähti Ljubljanasta kirjaimellisesti kuin varkain. Hän oli allekirjoittanut sopimuksen Las Palmasissa majaansa pitävän Gran Canarian kanssa ja oli siirtymässä Espanjan ACB-liigaan. Ennen lentoa Kanariansaarille Salin päätti hakea Olimpijan komeasta Arena Stožicesta muutaman muiston seurassa vietetyistä vuosista.

Salin ja hänen pelikaverinsa Luka Rupnik saivat hallilla työskennelleen kaverinsa avaamaan ovet, jolloin kaksikko pääsi seuran varastohuoneeseen tutkimaan hyllyjä.

– Mukaan lähti varmaan viisitoista peliasua, joita sinne oli jäänyt, Salin kertoo kirjassa.

Salin kauhoi mukaan kymmenen kassillista kamaa.

– Siitä kuormasta on annettu kavereille kaikenmoista: spandeksia, sukkia, hupparia. Ei mulla ollut varmaan yhtään kaveria, jolla ei olisi ollut jotain Olimpijan vaatekappaletta sen jälkeen.

Sasu Salin on ollut Susijengin kannattajien suursuosikki vuoden 2011 EM-kisoista lähtien.

Toki toimitusaika hieman venähti, koska ”ryöstösaalis” piti säilöä puoleksi vuodeksi Rupnikin ja tämän tyttöystävän perheiden luokse. Kesällä 2015 Salinin isä Jussi Salin kävi sitten autolla noutamassa tavarat Ljubljanasta.

Teemu Rannikko pelasi Olimpijassa Salinin kanssa kaudella 2012–13. Rannikko opetti nuorukaiselle lajin taktisia hienouksia mutta myös elämän nautintoja. Salinin mukaan hän joi ensimmäiset känninsä nimenomaan Rannikon holhouksessa.

Teemu Rannikko (vas.) toimi Sasu Salinin mentorina pelillisissä asioissa, mutta myös juomatapojen suhteen.

Kun Rannikon vaimo ja tytär olivat lähteneet Suomeen pikalomalle, Teemu ja Sasu päättivät viettää poikien illan seuranaan salmiakkikossu.

– Katsottiin telkkarista Vain elämää -sarjan Katri Helenan päivää. Oltiin aivan haltioituneita Erinin vedosta Vasten auringon siltaa -kappaleesta ja kuvattiin siitä oma versiomme, Salin kertoo.

Rannikon antaman peruskoulutuksen jälkeen Salin ei ole sylkenyt lasiin, mikä käy ilmi kirjan sivuilta. Iloliemi näyttää maistuneen myös muille Susijengin pelaajille. Bilbaon MM-kisojen päättäjäisiltana 2014 Rannikolle meinasi käydä huonosti, kun joukkue bailasi fanien kanssa Sudenpesässä.

Sasu Salin kertoo kirjassaan lukuisista pelikavereilleen tekemistään jäynistä. Kuvassa Salin myhäilee, kun Mikko Koivistoa kuvataan Bilbaon MM-turnauksen aikana 2014.

Innokas kannattaja oli kiivennyt esiintymislavalle pelaajien joukkoon, mutta putosi pian alas lasipöydän päälle. Fanin mukaan tarttui pelintekijä Rannikko.

– Myöhemmin meille selvisi, että pöydällä ollut lasituoppi viilsi fanille aika syvän haavan, eikä ollut kauhean kaukana, että fani olisi delannut siihen, Salin kertoo dramaattisesta tapahtumasta.

Rytäkässä Rannikon sormeen tuli syvä haava, ja lisäksi pelaajan kellosta hajosi lasi, joka oli lähellä viiltää valtimoa auki. Joukkueen lääkäri oli jäänyt majapaikkaan nukkumaan, mutta joutui keskeyttämään unet, kun verta vuotava potilas ilmaantui oven taakse.

Lasipöytäepisodin jälkeen joukkueen kapteeni Hanno Möttölä ilmoitti, että nyt jokainen pelaaja suunnistaa hotellille, ettei homma karkaa käsistä.

– Se oli Hannolta hyvä veto, Salin antaa tunnustusta Möttölälle, joka toimii nykyään Susijengin valmennustiimissä.