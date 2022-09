Susijengin valmentaja paljastaa, mitkä asiat ovat Lauri Markkasen uskomattoman EM-dominoinnin taustalla – nostaa esiin vähän puhutun seikan

Lauri Markkanen on pelannut itsensä EM-kisojen kirkkaimpien supertähtien joukkoon.

Päävalmentaja Lassi Tuovi (pikkukuvassa) on iloinen, että Suomen joukkueessa on mukana supertähti Lauri Markkanen.

Berliini

Suomen koripallomaajoukkue teki sunnuntaina historiaa, kun se jyräsi Kroatian neljännesvälierissä ja rynnisti ensimmäistä kertaa EM-kisojen puolivälierävaiheeseen.

Kahdeksan parhaan joukkoon Suomi on viimeksi sijoittunut kotikisoissa 1967, mutta silloin ei pelattu puolivälieriä.

Sensaatiomaisen voiton takuumies oli Susijengin supertähti Lauri Markkanen, joka löi taululle vastaansanomattoman tilastorivin ja murskasi lukuisia ennätyksiä. 43 pistettä, yhdeksän levypalloa, kolme koriin johtanutta syöttöä ja kolme riistoa. Markkanen pani 29:stä heittoyrityksestään peräti 19 sukkaan.

Suomen tuore, kesällä pestinsä aloittanut päävalmentaja Lassi Tuovi saa myhäillä tyytyväisenä, kun joukkueessa on Markkasen kaltainen maailman huippuluokan ase.

– Kyllä minä nautin, ja kaikkien Suomessa pitäisi nauttia siitä, että meillä on tällainen superstara olemassa. Voimme olla ylpeitä, Tuovi linjaa joukkueen hotellilla Berliinissä.

– Onhan se tietysti etuoikeutettua saada valmentajaa tuon tason urheilijaa ja ennen kaikkea tuollaista ihmistä. Hän auttaa muita ja on erittäin kollektiivinen. Hän rauhoittaa muita omalla persoonallaan. Hän ei tee itsestään tai tästä menestyksestä numeroa, vaan on vain oma itsensä ja tykkää olla joukkueen kanssa. Jotkut muut supertähdet eivät sellaista aina jaksa.

Markkasesta huokuu pitkälle kaksi puolta. Kentällä hän on etenkin maajoukkuepeleissä suuri johtaja ja sopivalla tavalla pöyhkeäkin supertähti, mutta parketin ulkopuolella yksi joukkueen jäsen siinä missä muutkin.

– Se on juuri näin. Hän vetää hiljaisella johtajuudellaan muita mukaansa. Vähän äänekkäälläkin johtajuudella tekojen puolesta kentällä, Tuovi kuvailee.

Päävalmentaja kertoo myös esimerkin, joka kuvastaa Markkasen olemusta erinomaisesti.

– Eilen joku kysyi lehdistötilaisuudessa, että häiritseekö se, että tässä puhutaan turnauksen isosta kolmikosta (Nikola Jokic, Luka Doncic ja Giannis Antetokounmpo), että pitäisikö olla iso nelikko. Sanoin että meille kelpaa hyvin, että se on iso kolmikko jos Lauri pelaa näin sen kolmikon ulkopuolella.

– Hän ei hirveästi kaipaa ylimääräistä huomiota tai valokeilaa, saavat puolestamme puhua Doncicista jatkossakin. Lauri saa olla oma itsensä. Emme me tarvitse yhtään lisää huomiota, jos esitykset ovat tätä luokkaa ilman sitä.

Pysäyttämätön Markkanen juhli Kroatiaa vastaan.

Tuovi on erityisen hyvillään siitä, että Markkanen ylsi nähdyn kaltaiseen huippusuoritukseen turnauksen tähän asti tärkeimmässä paikassa. Ennen kaikkea siksi, että sellaisesta onnistumisesta pelaaja itse nauttii eniten.

– Silloin kun urheilija pystyy tuollaisessa pelissä ja noilla panoksilla parhaaseen suoritukseensa, valmentaja on aina tyytyväinen. Pelaajat haluavat onnistua näissä paikoissa, joten pitää olla onnellinen ja tyytyväinen Laurin puolesta.

Susijengin oleellisin vahvuus on ollut pitkään kollektiivissa ja saumattomassa yhteistyössä, ja Markkanen sopii tähänkin palettiin mainiosti. Sen lisäksi hän tarjoaa vaikeilla hetkillä vaihtoehdon, jollaista joukkueella ei ennen häntä ole ollut.

Tuovin mukaan Markkasen merkitys joukkueelle on niin valtava, että sitä on mahdotonta tiivistää.

– Koripallo on kuitenkin peli. Kollektiivisuus ja syöttöpeli ovat vahvuuksiamme, mutta kyllä se auttaa, että tiukassa paikassa on joku, jolle voi aina heittää pallon. ”Kun emme saa nyt mitään joukkueena aikaiseksi, tee tästä oma ratkaisusi”. Se on ensimmäinen asia.

– Nostaisin kuitenkin asian, josta ei ole paljoa puhuttu. Siitä kun olen viimeksi nähnyt Laurin livenä, hän on kehittynyt puolustuksessa aivan valtavan harppauksen. Hän peittää syöttölinjoja pitkine käsineen ja hakee joka pelissä 1–2 riistoa syötönkatkoilla. Kyllä meillä on aikamoinen maalivahti puolustuksessamme. Hän hakee torjuntoja ja syötönkatkoja, mikä kehittää pelaamistamme.

Markkanen on palloillut maailman kovimmassa koripalloliigassa NBA:ssa vuodesta 2017. Hän on ollut Chicagossa ja Clevelandissa luotettava avausviisikon pelaaja, mutta ei ole vielä noussut ihan sarjan tähtikategoriaan.

Tuovi uskoo, että ensi kaudeksi Utahiin kaupattu jyväskyläläinen pystyy ennen kaikkea kehittyneen puolustuspelinsä ansiosta korottamaan asemaansa myös taalaliigassa entisestään.

– Ihan varmasti pystyy. Kehitys tapahtuu sekä pitkällä aikavälillä että sykleissä. Sen perusteella, miten hän on kehittynyt viime vuoden aikana Clevelandissa puolustajana – ja väitän että hän kehittyy tämän turnauksen aikanakin pelaajana – kun hän pääsee oikeanlaiseen valmennukseen ja rooliin, puolustus petraantuu entisestään.

Susijengi ja Markkanen ovat seuraavan kerran tulessa tiistaina, jolloin puolivälierissä vastassa on EM-kisojen kestomenestyjä Espanja. Ottelu alkaa kello 18.15.

