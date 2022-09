EM-kisoissa dominoivan Lauri Markkasen tilanne NBA:ssa on aivan toinen – asiantuntija täräyttää karun arvion

Lauri Markkasella ei ole edessä helppo vuosi NBA:ssa.

Suomen NBA-tähti Lauri Markkanen on löytänyt koripallon EM-kisoissa poikkeuksellisen lentokelin.

Historiallisella 43 pisteen näytöksellä Suomen puolivälieriin johdattanut 25-vuotias on lunastanut korkeimmatkin odotukset Susijengin avainpelaajana.

NBA:ssa suomalaisen tilanne ei ole yhtä ruusuinen. Aivan kisojen kynnyksellä sarjan siirtomarkkinoilla tipahti pommi, joka muutti hetkessä myös Markkasen uran suunnan.

Markkasen viime kauden seura Cleveland Cavaliers kauppasi suomalaistaiturin, Ochai Agbajin, Collin Sextonin ja kolme ykköskierroksen varausvuoroa Utah Jazziin.

Vastineeksi Clevelandiin matkasi tähtipelaaja Donovan Mitchell.

Donovan Mitchell ja Lauri Markkanen vaihtavat kotikaupunkeja.

Siirto tuli Markkaselle ja tämän managerille Mike Lelchitskille täytenä yllätyksenä. Osoite olisi voinut olla mieluisampikin.

Lue lisää: Lauri Markkanen yllättyi täysin keskiviikko­iltana – näin hän kommentoi shokki­siirtoaan

Viime kaudella yllättäen pudotuspeleihin yltäneen Cavaliersin jälkeen Markkasen uusi seura majailee taas NBA:n jumbojoukoissa.

Koripalloselostaja ja -valmentaja Kristian Palotie lyö pöytään tylyt tosiasiat Utah Jazzin tilanteesta.

– Hän menee nyt organisaatioon, joka ei halua voittaa, vaan hävitä niin paljon pelejä kuin mahdollista, jotta pääsevät varaamaan (ensi vuoden varaustilaisuuden ykköslupauksen) Victor Wembanyaman. Eihän tämä ole ideaali tilanne, Palotie toteaa.

Markkaselle uuteen ympäristöön liittyy kiusallinen dilemma.

Toisin kuin aiemmissa seuroissa Chicago Bullsissa ja Cleveland Cavaliersissa, Utahissa Markkanen pääsee joukkueessaan avainrooliin.

Mutta toisin kuin tosissaan menestyksestä kamppailevissa joukkueissa, joissa ykköstähden menestys palvelee kaikkien yhteistä tavoitetta, Utahissa jokaisen pelaajan ensiarvoinen tähtäin on oman uran edistämisessä.

– Hänelle rakennetaan ympäristö, jossa hän pääsee varmasti tekemään ihan mitä haluaa. Ongelma on se, että kaikki muutkin pelaajat tiedostavat sen, että joukkue ei ole voittamassa tällä kaudella mitään. Kaikille on tärkeintä saada mahdollisimman hyvät tilastot, Palotie muistuttaa.

– Taidot on helpoin nähdä, kun pääsee koskemaan palloon paljon, ottamaan heittoja ja antamaan hienoja syöttöjä. Pelaajille tärkeintä on oma seuraava sopimus, koska menestystä ei tule kuitenkaan. Uudella valmennusryhmällä on iso haaste siinä, miten he haluavat tämän kanavoida ja miten he haluavat peliä ohjata.

Tämä näky on toistunut taajaan EM-parkeiteilla.

Viiden NBA-vuotensa aikana Markkanen on kehittynyt vahvaksi roolipelaajaksi, mutta on kuitenkin väistämättä ollut erilaisessa roolissa kuin maajoukkueessa, jossa Suomen koko peli on rakennettu Markkasen ympärille.

– NBA:ssa on niin paljon yksilökeskeisessä ympäristössä kasvaneita pelaajia, että hän ei pysty siellä erottumaan samalla tavalla kuin Suomen epäitsekkäässä kollektiivissa. Siellä hän haluaa enemmän olla juuri se pelaaja, jota joukkue tarvitsee tai jota joukkue luulee tarvitsevansa, Palotie sanoo.

– Hän asettuu siihen rooliin, mihin muut pelaajat ja valmennus häntä ohjaavat, sen sijaan että ottaisi sen roolin mikä voisi auttaa joukkuetta vielä enemmän.

Markkasen ensimmäisessä NBA-seurassa Chicago Bullsissa joukkueen peli oli rakennettu vahvasti pelintekijä Zach Lavinen ympärille.

Myös Clevalandissa Markkanen joutui sopeutumaan pelityyliin, joka ei ollut hänelle optimaalinen.

Lauri Markkanen vietti ensimmäiset NBA-vuotensa Chicago Bullsissa.

– Viime kaudella Clevelandin peli perustui pallodominanttiin ykköspaikan pelaajaan, joka on tosi hyvä syöttämään rullaaville isoille pelaajille raudan yläpuolelle. Kun Markkanen oli kaarella, niin palloa näkyi vähemmän.

Näin ei kuitenkaan välttämättä olisi kaikkialla. Palotie uskoo, että NBA:stakin löytyy joukkueita, joissa Markkasen hurja fysiikka ja loistava pallonkäsittely pääsisivät loistamaan samansuuntaisesti kuin Susijengissä.

– On olemassa myös sellaisia pudotuspelijoukkueita, joissa ei ole näin pallodominoivaa pelaajaa. Niihin Markkanen sopisi erinomaisesti. Toivotaan, että joko Utahissa parin vuoden sisään tai todennäköisimmin jossain toisaalla hän tällaiseen ympäristöön pääsee, Palotie arvio.

– NBA-peli on toki hyvin erilaista, mutta kyllä sielläkin on ympäristöjä, jossa Markkanen voisi taistella jopa All Stars -paikasta. Kaikki on hyvin paljon siitä kiinni, mihin ympäristöön joutuu.