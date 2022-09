213-senttisen Lauri Markkasen fysiikka on ällistyttävä – asiantuntijalta paljonpuhuva vertaus supertähteen: ”Ei löydy ketään vastaavaa”

Lauri Markkasen unelmavire EM-kisoissa perustuu poikkeuksellisiin fyysisiin ominaisuuksiin.

Susijengin ykköstykki Lauri Markkanen järjesti sunnuntai-iltana Berliinissä näytöksen, jolle löytyy koko Suomen palloiluhistoriassa vain harvoja vertaisia.

– Sitä en osaa sanoa, onko esimerkiksi hattutempun tekeminen jääkiekon MM-finaalissa tätä kovempi temppu, mutta veikkaan että ei niitä yhteensä Suomen palloiluhistoriassa ole kuin yksi tai kaksi muuta, joiden kohdalla voi edes lähteä väittelemään samaan kategoriaan kuulumisesta, koripalloselostaja ja -valmentaja Kristian Palotie arvioi.

– Kun ottaa huomioon ottelun panoksen, niin kyllä tämä oli kiistatta suomalaisen koripallohistorian kaikkien aikojen yksilösuoritus, joukkueelta mitään pois ottamatta.

Markkasen historialliset 43 pistettä pistivät Kroatian polvilleen ja toivat Suomelle paikan EM-kisojen kahdeksan parhaan joukkoon. Unelmaonnistuminen oli Palotien mukaan yhdistelmä 25-vuotiaan NBA-pelurin poikkeuksellista henkilökohtaista lahjakkuutta ja Lassi Tuovin johtaman valmennuksen täydellisesti onnistunutta ottelusuunnitelmaa.

– Markkanen saatiin puolustuksellisesti rooliin, joka hänelle sopii. Häntä ei laitettu puolustamaan Kroatian ensisijaista skriinaajaa. Mikael Jantunen laitettiin siihen paljon työtä vaativaan rooliin, ja Markkanen laitettiin kiinni toissijaiseen hyökkääjään, joka ei hirveän paljoa tehnyt ottelun alussa. Siksi Markkasella oli enemmän paukkuja hyökkäyspäähän.

– Sen lisäksi Suomen kyky hyödyntää Markkasta niin pelisysteemin osalta kuin joukkuekavereiden epäitsekkyyden ja taito-ominaisuuksien kautta olivat avainasemassa. He ovat hyviä syöttäjiä ja heittäjiä, ja tekivät sillä Markkaselle tilaa.

Susijengin turnaus jatkuu tiistai-iltana puolivälierällä Espanjaa vastaan.

Lopulta perimmäinen syy Berliinissä todistetulle näytökselle on kuitenkin Markkasessa itsessään.

– Vain tiettyyn pisteeseen asti voi mahdollisuutta tarjota, jossain vaiheessa se täytyy itse ottaa. Sen Markkanen teki ja vielä enemmän. Lopulta suurin syy tällä esitykselle oli Lauri Markkasen henkilökohtainen erinomaisuus.

Sen erinomaisuuden perustana toimii Markkasen poikkeuksellinen fysiikka. 213 senttiä pitkä ja 109 kiloa painava suomalainen on jylhästä koostaan huolimatta kentällä kokoisekseen äärimmäisen ketterä.

Kristian Palotielta uhkaa ylisanat loppua kesken Lauri Markkasesta puhuttaessa.

Kroatialainen valmentaja Danijel Jusup tiivisti ottelun jälkeisessä kirjoituksessaan Markkasen perässä roikkuneiden Kroatian puolustajien kohtaaman dilemman:

– Hän on liian pitkä vartioitavaksi lyhyille pelaajille ja liian nopea pitkille pelaajille.

Palotien mukaan Markkanen on kehittynyt viiden NBA:ssa vietetyn kauden aikana eniten juuri fysiikassaan. Jo teinivuosina hurjan pitkäksi kasvanut nuorukainen on harjoittanut itsensä kuntoon, jossa ulottavuudesta on mahdollista saada irti kaikki mahdollinen.

– Tästä puhuttiin jo silloin kun hänet draftattiin, että hänen pitää olla liian nopea isoille ja liian vahva pienille. NBA:ssa katto tuli tämän suhteen vastaan, mutta nyt tuntuu, että Markkanen alkaa olla kehittynyt fyysisesti lähes valmiiksi pelaajiksi.

– Kehitys näkyy pienissä asioissa. Siinä, miten nopeasti hän pystyy vaihtamaan suuntaa ja lähtemään räjähtävästi uudestaan liikkeelle. Totta kai taitoa on tullut paljon, mutta myös fysiikka on kehittynyt selkeästi. Hän pääsee matalampiin peliasentoihin ja pystyy tuottamaan koko kropallaan hirveän määrän voimaa, Palotie kuvailee.

Palotien mukaan koko Euroopasta löytyy oikeastaan vain yksi koripalloilija, jonka fysiikka on vielä Markkastakin korkeammalla tasolla. Hän on kreikkalainen NBA:n supertähti Giannis Antetokounmpo.

Vain Giannis Antetokounmpon fysiikka vetää Euroopassa vertoja Lauri Markkaselle.

– Euroopasta ei löydy Gianniksen lisäksi ketään, jolla on vastaavia fyysisiä ominaisuuksia. Kristaps Porzingis on vielä huomattavasti pidempi ja käsivarsiltaan ulottuvampi, mutta eihän hän ole fyysisesti lähelläkään Markkasta nopeusominaisuuksien ja räjähtävyyden suhteen.

Jos Markkanen on nyt elämänsä kunnossa fyysisesti, samaa voi sanoa myös nuoren tähden henkisistä ominaisuuksista. Supertähden elkein kisoissa esiintyneen Markkasen habitus on aivan eri maailmasta kuin vielä viisi vuotta sitten, jolloin hän oli ensi kertaa avainroolissa arvokisoissa.

– Jos vertaa Suomessa pelattuun EM-alkulohkoon viisi vuotta sitten, niin kyllähän Markkasen kehonkieli on määrätietoisempaa, aikuismaisempaa ja enemmän supertähden omaista.

Lauri Markkasen raivokkaat tuuletukset kertovat jäätävästä itseluottamuksesta.

Palotie antaa Markkasen uudesta henkisestä lujuudesta yhden kirkkaan esimerkin.

– Kolmatta jaksoa oli 0,1 sekuntia jäljellä, ja kaikki Kroatian joukkueessa ja koko areenalla tietävät, että pallo ollaan heittämässä Markkaselle korin alle. Lauri sanoo silti, että heitä Edon (Maxhuni) se pallo vain tänne, kyllä minä sen haen. Tällaiset esimerkit kertovat jäätävästä itseluottamuksesta, Palotie kuvailee.

– Siihen voi lisätä vielä uskomattoman epäitsekkyyden ja sen, että hän saa suurinta nautintoa pitkäjänteisestä kehityksestä ja tekemisestä eikä nopeista palkinnoista. Onhan hänen mielentilansa poikkeuksellinen.