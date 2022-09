Susijengin EM-sensaatiosta yllättävä paljastus: ”Emme saa mitään”

Koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara ylisti Susijengin saavutusta. Suoraa rahallista merkitystä EM-menestyksellä ei ole.

Suomen miesten koripallomaajoukkue eteni sunnuntaina kahdeksan parhaan joukkoon 55 vuoden tauon jälkeen kukistettuaan Kroatian neljännesvälierässä 94–86.

Suomen koripalloliiton toimitusjohtaja Ari Tammivaara katsoi ottelua erittäin tyytyväisenä.

– Tämä on pitkän työn tulos. Siksi se (voitto) lämmittää erityisen paljon. Suomalaisessa koripallossa on tehty edellisen 20 vuoden aikana erilaisia kehitystoimenpiteitä, ja nämä kisat ovat nyt sen työn huipentuma. Päättyvät ne sitten tiistaina tai viikonloppuna.

Mitä nämä toimenpiteet ovat?

– 2000-luvun alussa tehtiin ensimmäiset asiat yhteisen pelitavan rakentamiseksi, ja silloin kehitettiin myös susilogo ja koko Susijengi-brändi. Tämän jälkeen Henrik Dettman palasi ja toi kansainvälisen koripallon vaatimustason Suomeen. 2000-luvun lopussa kehitettiin Huippukoripallo 2010-luvulle -strategia, jossa keskityttiin muun muassa nuorten maajoukkueisiin ja pelaajapolkuihin.

Pudotuspelivoiton makeutta lisää se, että Kroatia taktikoi Suomen neljännesvälierävastustajakseen alkulohkon päätöskierroksella, kun tähtipelaaja Bojan Bogdanovic heitti vapaaheittonsa Ukrainaa vastaan tarkoituksella ohi ja pudotti joukkueensa lohkokolmoseksi. Tämä tiesi lopulta sitä, että Kroatia sai vastaansa Susijengin.

Tammivaara epäili, ettei Susijengi saanut Kroatian taktikoinnista lisävirtaa.

– En usko, että meidän pelaajat saivat siitä lisämotivaatiota. Kaikki halusivat voittaa sen pelin. Paljon on puhuttu siitä, että usein ollaan menty alkulohkosta jatkoon, mutta tässä kilpailujärjestelmässä ei ole vielä pudotuspelivaihetta selvitetty. Nyt sekin on tehty, Tammivaara kertoi Ilta-Sanomille.

Susijengillä kulkee.

Koripalloliiton pomo kuittasi Bogdanovicin taktikoinnin viileästi.

– Kukin taklaa tyylillään. Tuo ei ole meidän tyylistä.

Tammivaara ei voi liikaa korostaa Kroatia-voiton tärkeyttä.

– Tämä on ihan ehdoton edellytys sille, että meidän tarinamme jatkuu. Koripallohuuma on koko ajan lisääntynyt, ja tämä tuo vielä oman lisämausteensa sen edelleen kasvamiseen.

Erikoista kyllä, mutta Kahdeksan parhaan joukkoon yltäminen ei tuo Koripalloliitolle minkäänlaista palkintosummaa.

– Me emme saa tästä kansainväliseltä koripalloliitolta mitään. Koripallo eroaa tällä tavalla monesta muusta lajista.

Taloudellinen tilanne ottanee Tammivaaran arvion mukaan joka tapauksessa pitkän loikan parempaan suuntaan puolivälieräpaikan myötä.

– Tietysti tämä on merkittävää meidän taloudelle, kun yleisö kiinnostuu ja tulee meidän peleihin, harrastajamäärät kasvaa ja kun menestystä tulee, yhteistyökumppanit kiinnostuu.

Jokaisen ottelun lipputulot menevät järjestävälle taholle, joka huolehtii myös joukkueiden kustannuksista kisojen aikana.

Suomen fanit täyttivät Prahan O2-areenan alkulohko-otteluissa.

Myös suomalaiset fanit ja kannattajakulttuuri saa suitsutusta Tammivaaralta.

– Fanikulttuuri on uskomaton. Suomen fanit on tunnustettu Euroopassa kaikista parhaiksi. En nyt halua dissata minkään muun maan kannattajia, mutta Susijengin fanien on sanottu olevan äänekkäitä, hyväntuulisia ja hyväkäytöksisiä, ja me saamme koko ajan palautetta, että kannattajamme herättävät huomiota – positiivista sellaista, hän ylistää.

Lopuksi Tammivaara sanoo pari valittua sanaa Susijengin ykköstähdestä Lauri Markkasesta.

– Poikkeusyksilö – niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Hänellä ei ole mitään supertähden piirteitä. Siis negatiivisessa mielessä. Hän ihan kuin kuka tahansa Lauri, Tammivaara hehkutti 43 pistettä Kroatiaa vastaan pussittanutta Markkasta.