Sasu Salin paljasti ärsyttävän taktiikan Susijengin EM-sensaation taustalta – ”Saimme niistä helppoja pisteitä”

Sasu Salin pelasi jälleen huippumatsin, kun Suomi teki historiaa EM-parketilla.

Berliini

Suomi rynnisti sunnuntaina ensimmäistä kertaa puolivälieriin koripallon EM-kisoissa. Suomi on sijoittunut kahdeksan parhaan joukkoon viimeksi vuonna 1967, mutta silloin ei vielä pelattu puolivälieriä.

Sunnuntain huima peli Kroatiaa vastaan oli ennen kaikkea Lauri Markkasen näytöstä, mutta myös Suomen toinen tähtipelaaja Sasu Salin esiintyi jälleen kerran erinomaisesti.

Salin puolusti huimalla tasolla, tehtaili 17 pistettä ja upotti viisi kolmen pisteen heittoa kymmenellä yrityksellä.

– Koko ajan on puhuttu siitä, että häviämme aina tässä vaiheessa turnausta. Oli hienoa näyttää, että pystymme pudotuspelin voittamaankin, onnellinen Salin sanoi pelin jälkeen.

Salin nostaa voiton mahdollistaneista tekijöistä yhden ylitse muiden.

– Hermojen säilyttäminen ehdottomasti. Okei, Edonilta (Maxhuni) tuli se pieni kimpaantuminen – en oikein nähnyt tai kuullut, mitä siinä tapahtui – josta hän sai teknisen virheen. Sitä lukuun ottamatta pidimme jokaisena hetkenä päämme kylmänä. Emme mussuttaneet tuomarille ja annoimme Kroatian tehdä virheensä, hän linjasi.

Salinin kolmoset upposivat jälleen huimalla prosentilla.

Kroatialla pää ei pysynyt yhtä hyvin kasassa.

– Kroatia otti kolme teknistä virhettä ja saimme niistä helppoja pisteitä. Kyllä meillä oli ideana hiillostaa heitä ja laittaa vähän painetta. Hyvin toimi, ehkä meidän valmennusjohtomme tietää jostain jotain, Salin arveli.

Susijengi pelasi alusta asti hienosti ja ottelu oli huipputasainen ihan loppuminuuteille asti. Silloin Suomi repäisi ratkaisevan eron.

Oikeastaan ainoa huolenaihe ottelun aikana oli isojen miesten virhevaikeudet. Sekä Mikael Jantunen että Alexander Madsen ottivat ensimmäisellä puoliajalla kolme virhettä ja neljännen heti toisen alussa aika hölmöissäkin tilanteissa.

Viidennestä virheestä olisi seurannut ulosajo, joten kaksikolle oli annettava huilia penkin puolella. Näin Suomi joutui pelaamaan aika paljon varsin pienikokoisella viisikolla.

– Vähän tuli virhevaikeuksia joo, pitää varmaan laittaa Micke ja Mädi painimaan keskenään ennen peliä, ettei tarvitse tuolla kentällä turhaan. Onneksi Kroatia ei peluuttanut Ivica Zubacia paljoa, hänellä taisi olla nilkkavaivaa. Eivät olleet ihan niin fyysisiä sentterin paikalla. Sitä kautta pystyimme käyttämään siinä Eliasta ja muita.

– Hyvin me taistelimme. Olemme välillä vähän pieniä, mutta kyllä me sen tiedämme.

Tästäkään huolimatta Salinin usko toivottuun lopputulokseen ei horjunut.

– En minä ainakaan epäillyt hetkeäkään. Ajatukseni oli, että voitamme tämän ja sitten katsotaan, milloin pelataan Espanjaa vastaan. Tiistaina mennään taas.

Puolivälierissä vastaan tuleva Espanja on Salinille tuttu joukkue, sillä nykyisin Teneriffaa edustava heittävä takamies on pelannut maan pääsarjaa vuodesta 2015. Hän ei silti myönnä, että vastustaja aiheuttaisi ylimääräistä latausta.

– EM-puolivälierä on jo aika iso juttu latauksen kannalta. Olemme puhuneet, että muutama meistä on ollut neljännesvälierävaiheessa, mutta jos pääsemme siitä eteenpäin, se on kaikille neitsytmatka.

– Tietysti minulla on kokemusta espanjalaisesta pelitavasta ja tiedän pelaajia, mutta se on uusi peli, ei missään nimessä helppo. Sielläkin on vähän sukupolvenvaihdosta käynnissä, Salin tietää.

Suomen ja Espanjan välinen puolivälierä pelataan Berliinissä tiistaina Suomen aikaa kello 18.15.