Uskomaton Lauri Markkanen nostettiin Euroopan suurimpien joukkoon – Suomen supertähti pysyi tyylissään

Ennätyksiä rikkonut Lauri Markkanen kuuluu EM-kisojen kirkkaimpaan tähtiloistoon.

Berliini

Suomen koripallomaajoukkue teki sunnuntaina historiallisen tempun ja selvitti tiensä kahdeksan parhaan joukkoon ensimmäistä kertaa nykymuotoisissa EM-kisoissa. Edellisen kerran Suomi oli kahdeksan joukossa vuonna 1967, jolloin sijoitus oli kuudes.

Suomi löi neljännesvälieräpelissään Kroatian lukemin 94–86. Ottelu eteni huipputasaisena pisteen pelinä ihan loppuminuuteille asti, mutta lopulta Susijengi repäisi ratkaisevan eron.

Voiton oleellisin avain oli Lauri Markkanen. Suomen supertähti tehtaili 43 pistettä, mikä on maajoukkueen uusi ennätys yksittäisessä pelissä.

Loppuhetkillä Markkanen naulasi Kroatian arkun kiinni kolmen pisteen heitollaan, jolla ennätys meni uusiksi.

– Ei välttämättä tule parempaa peliä mieleen. Mutta kuten sanoin Prahassakin, ei tämäkään ollut mikään täydellinen. Tein muutaman virheen ja huonon heittovalinnan. Tärkeintä tässä oli kahdeksan parhaan joukkoon pääseminen, Markkanen sanoi vaatimattomaan tyyliinsä ottelun jälkeen.

Markkanen rikkoi jo aiemmin turnauksessa Suomen arvokisojen yhden pelin piste-ennätykseen, nyt tuokin luonnollisesti koheni entisestään. Markkasta yrittivät puolustaa NBA-miehet Bojan Bogdanovic ja Dario Saric, mutta heikolla menestyksellä.

Dario Saric ei saanut Markkasta kuriin.

Tämän vuoden EM-kisoista on puhuttu kolmen suuren: Serbian Nikola Jokicin, Slovenian Luka Doncicin ja Kreikan Giannis Antetokounmpon turnauksena. Markkanen on pelannut tykkikisat, eivätkä hänen otteensa kalpene tälle triolle lainkaan.

Ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Markkaselta kysyttiinkin, pitäisikö jatkossa puhua neljästä suuresta näiden kisojen kontekstissa.

– Minua ei häiritse yhtään, ettei nimeäni ole nostettu tuohon joukkoon. Olen tosi innoissani siitä, että olemme puolivälierissä, enkä katsele henkilökohtaisia tilastoja ollenkaan, Markkanen lateli vastaukseksi.

– Ehkä sen pitäisi olla neljä suurta, mutta ei sillä minulle ole mitään väliä.

Tiistai-iltana pelattavassa puolivälierässä Suomi saa vastaansa Espanjan, joka kaatoi lauantaina jatkoajan jälkeen Liettuan.

Espanja teki samalla historiaa, sillä se jyräsi kahdeksan parhaan joukkoon 21:nnen kerran putkeen. Entistä ennätystä (20) se jakoi Neuvostoliiton kanssa.

Markkanen odottaa kovan korismaan kohtaamista innolla.

– Olemme innoissamme Espanjan kohtaamisesta. He tietävät, mikä on homman nimi ja ovat olleet tässä tilanteessa monta kertaa. Mutta olemme innoissamme ja haluamme pelata mahdollisimman hyvin. Tiedämme että meillä on sauma myös Espanjaa vastaan.

Seuraavaksi Markkanen donkkaa Espanjaa vastaan.

Yksi Kroatia-ottelun sykähdyttävimmistä suorituksista nähtiin aivan kolmannen neljänneksen lopussa. Suomi sai sisäänheiton päätyrajalta, kun kellossa oli aikaa 0,1 sekuntia. Tässä ajassa Suomi ennätti tehtailla korin, kun Edon Maxhuni vippasi pallon ilman ja Markkanen tippasi sen sisään.

Suomi on käyttänyt vastaavaa kuviota monta kerta, mutta niin se vaan taas toimi.

– Me vähän muuntelemme sitä aina, mutta kaikki lähtee siitä, että siinä on maailmanluokan näyttelijät tekemässä suoritusta. Ei voi kuin ihailla, miten siellä uidaan liiveihin. Jälleen Edonilta huikea syöttö. Kun itseluottamus on tapissa ja kaikki menee sisään, niin tuollainen tippikin onnistuu, päävalmentaja Lassi Tuovi intoili.

Maxhuni vaihdettiin kentällä 0,1 sekuntia ennen neljänneksen päättymistä vain tuota sisäänheittoa varten.

– Edon on heittänyt sitä tänä kesänä ja kasvanut siihen, että se on nyt hänen bravuurinsa.

Suomi ja Espanja kohtaavat puolivälierissä tiistaina kello 18.15.