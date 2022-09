EM-tuomio: Lauri Markkanen osoitti tylysti, että halvempi voi olla parempi – ylimielisen vastustajan moka läsähti omalle naamalle

Ilta-Sanomat ruotii Susijengin otteita koripallon EM-kisoissa.

Suomi paineli sensaatiomaisesti EM-puolivälieriin kaatamalla Kroatian 94–86 sunnuntaina. IS:n raadissa ovat mukana Tony Pietilä, Kristian Palotie ja Juha Kanerva.

Tony Pietilä

Tähti

EM-turnausta on mainostettu kolmen suuren tähden: Nikola Jokicin, Luka Doncicin ja Giannis Antetokuonmpon turnauksena. Todellisuudessa suuria tähtiä on neljä. Lauri Markkanen on lyönyt vastustamattomia näyttöjä tiskiin koko turnauksen ajan, ja nämä ennätysmurskajaiset tässä paikassa ovat viimeinen niitti. Uskomaton pelaaja.

Puheenaihe

Suomi on koripallon arvokisojen puolivälierissä. Ensimmäinen puolivälieräpaikka nykysysteemissä ja ensimmäinen kerta kahdeksan parhaan joukossa 55 vuoteen. Suurin osa monituhatpäisestä fanijoukosta matkusti Prahasta takaisin kotiin, mutta nyt on aika varata uudet lennot ja suunnata Berliiniin.

Lauri Markkanen kuuluu kisojen kirkkaimpaan tähtiloistoon.

Tyyli

Miro Littlen päätä ei huimaa. Tamperelainen tuli taas kerran sisään huimalla itseluottamuksella ja pelasi omaa parasta peliään. 18-vuotias tehtaili nopeaan tahtiin sisään tultuaan viisi pistettä, jakoi pari upeaa syöttöä ja puolusti pari tilannetta erinomaisesti. Tulevaisuuden tähti jatkoi siis tutulla linjalla.

Moka

Kroatia halusi välttää Slovenian puolivälierissä, ja siinä se todella onnistui! Tähti Bojan Bogdanovic heitti Ukrainaa vastaan lopussa vaparin tahallaan ohi, koska Suomen ja Puolan piti olla samanlaisia suupaloja ja ajatukset olivat jo pitemmällä. Ylimielisyys sai ansaitsemansa palkan, ja Kroatia jatkaa puolivälierien sijaan kotiin.

Yllätys

Vaikka Markkasen erinomaisuus ei ole yllätys, yllätti se silti vähän, että Bogdanovicin ja Dario Saricin kaltaiset huippupelaajat eivät saaneet häntä edes hidastettua lainkaan. Yllätys oli myös, että Kroatia jatkoi Saricin peluuttamista Markkasen puolustajana, vaikka tämä ei pysynyt lentävän jyväskyläläisen perässä edes vähää alusta.

Kristian Palotie

Tähti

Lauri Markkanen. Susijengin piste-ennätys arvokisoissa, kaikkien aikojen piste-ennätys ylipäätään ja ties mitä muuta. Susijengin historian järjettömin suoritus. En keksi mistään vastaavaa suoritusta koko Suomen palloiluhistoriasta, kun ottaa panokset huomioon. Aivan järjenvastainen peli Markkaselta.

Puheenaihe

Joukkueen saavutus. Suomi pääsi viimein puolivälierävaiheeseen EM-tasolla ja kaatoi todella perinteikkään korismaan Kroatian. Vaikea edes laittaa vielä oikeaan perspektiiviin, aivan huima saavutus. Nyt Suomella on yksi huilipäivä vähemmän kuin Espanjalla, energiat on saatava äkkiä alas ja aloitettava palautuminen.

Tyyli

Se, miten Markkanen laittoi viimeisen naulan arkkuun. Hän laittoi ottelun pakettiin heittämällä NBA-pelaajan Dario Saricin naamaan step back -kolkin. Piste i:n päälle ja tuuletus perään. Se oli upeaa ja todella tyylikästä.

Bojan Bogdanovicin tie oli tänään tukossa.

Moka

Bojan Bogdanovic heitti viimeisessä lohkopelissä Ukrainaa vastaan vaparin tahallaan ohi. Kroatia ajatteli selvittävänsä Suomen tai Puolan helposti ja taktikoi välttääkseen Slovenian kohtaamisen puolivälierissä. Siinä vasta moka, joka läsähti omalle naamalle.

Yllätys

Henri Kantonen on pelannut itsensä yllättävän merkittävään rooliin. Hän taisteli viimeiseen asti kisapaikasta, mutta nyt on ratkaisuhetkillä kentällä ja heitti tänäänkin kovan kolmosen kovaan paikkaan. Huima kehitys turnauksen sisällä. Otti kaiken lisäksi lopussa Bogdanovicin vartiointivastuun ja pimensi miehen täysin.

Juha Kanerva

Tähti

Lauri Markkasen naama ei riittänyt julisteisiin, joilla EM-turnausta mainostetaan Berliinin katukuvassa. Nyt jyväskyläläisen kasvot ovat koko koripalloheimon tiedossa. Utahissa Kroatian Bojan Bogdanovic ansaitsee vajaat 20 miljoonaa euroa ja Markkanen 16 miljoonaa, mutta sunnuntaina halvempi oli parempi.

Puheenaihe

Suomalainen koripallo on Saksassa esillä monipuolisella kattauksella. Keväällä vuoden valmentajaksi valittiin Bonnin Tuomas Iisalo, ja EM-kisoissa Saksan on luotsannut puolivälieriin suomalais-kanadalainen Gordon Herbert. Susijengin Lassi Tuovi täydensi komeasti kattauksen.

Lassi Tuovi ja muut suomalaisvalmentajat loistavat Saksassa.

Tyyli

Kun Suomen naiset pelasivat koripalloa Berliinin nuorisofestivaaleilla 1951, joukkue asui Joseph Goebbelsin perheen entisessä talossa. Tällä kertaa suomalaispelaajien majapaikka oli vähemmän historiallinen, mutta peliesitys ja paikka kahdeksan parhaan joukkoon oli sitäkin historiallisempi.

Moka

Vaikka Kroatialla oli parketilla kaksi uutta laadukasta pelimiestä kesäiseen MM-karsintaotteluun verrattuna, se ei pystynyt murtamaan yhtenäisen Suomen puolustusmuuria riittävän usein. Kroatian päävalmentaja Damir Mulaomerovic hermostui tuomareihin, kun Lassi Tuovi pysyi viilipyttymäisen rauhallisena.

Yllätys

Pieti Poikola ja Teemu Rannikko ovat tarjonneet viime vuosina laadukasta kommentointia Ylen selostuskopissa. Näissä kisoissa tehtävä on uskottu Poikolan lisäksi entiselle maajoukkueen takamiehelle Antero Lehdolle. Tamperelaisen rikas sanavarasto pitäisi ehdottomasti hyödyntää julkaisemalla Lehto-suomi-korissanakirja.