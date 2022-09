Topias Palmi sai pysäyttävän keuhkotaudin reilu vuosi sitten – siitä alkanut kuukausien piina päättyi helpottavaan viestiin

Koronan jälkitauti uhkasi päättää Topias Palmin koripallouran viime talvena. Tamperelainen nousi puolen vuoden sairauslomalta EM-kisoihin.

Topias Palmi on kulkenut pitkän tien takaisin pelikuntoon.

Berliini

Kun Susijengin kesän laaja pelaajarinki kavennettiin niihin 12:een, jotka EM-kisoihin saa nimetä, Topias Palmi joutui jännittämään. Vaikka tamperelainen oli ollut kesällä mukana MM-karsintoja pelanneessa ryhmässä, hän oli yksi niistä pelaajista, joiden odotettiin taistelevan viimeisistä kisapaikoista.

Paikka joukkueessa alkoi näyttää todennäköiseltä, kun Olivier Nkamhoua palasi Yhdysvaltoihin yliopistojoukkueensa riveihin ja joutui jättämään EM-karkelot väliin. Palmi, 28, on mukana ja nauttii todella olostaan.

– Aivan sairaan hieno meininki. Prahassa oli – kiitos meidän fanien – ihan uskomattoman hieno meininki. On ihan sairaan hienoa olla mukana, kun täällä tällä hetkellä pelataan Euroopan parasta koripalloa, hän hehkuttaa.

Mikään itsestäänselvyys Palmin mukanaolo ei ole siinäkään mielessä, vuosi sitten hänellä ei ollut pelilupaa, ja koko ura oli ollut vähän aikaa sitten vaakalaudalla.

Palmi kärsi alkuvuonna keuhkotaudista, jota moni lääkäri epäilee koronan jälkitaudiksi. Hänelle määrättiin verenohennuslääkitys, joka ei sallinut kontaktiurheilua, eikä lääkkeen toimivuudesta juuri häneen ollut varmaa tietoa.

Palmin rooli maajoukkueessa on tänä kesänä ollut tulla penkiltä tekemään kovia koreja, kun niitä tarvitaan.

Seurasi ensin kuukausien piina Italiassa – missä hän pelasi Vanolin joukkueessa – kun Palmi ei voinut pelata eikä treenata joukkueen kanssa. Loppukeväästä hän pääsi jo kotiin Tampereelle ja sai jo heitellä itsekseen palloa, mutta peliluvasta ei ollut vielä tietoakaan.

Lopulta se alkusyksystä tuli, ja Palmi solmikin nopeasti sopimuksen kasvattajaseuransa Pyrinnön kanssa. Heti kauden debyyttiottelu oli hieno, kun Palmi taituroi 32 pistettä, mutta taso vähän heitteli pelistä toiseen. Joulukuussa hän sai sopimuksen Hollannin ja Belgian yhteisliigaan Limburgin joukkueeseen ja vaihtoi maisemaa.

Berliinissä IS tapasi hymyilevän pelimiehen, jonka terveystilanne on nyt viimein kunnossa.

– Nyt on kaikki kunnossa. Tauti saatiin periaatteessa nujerrettua jo viime syksynä, kun tein sopimuksen Pyrintöön, mutta kun aloin pelata, tuntui etten ole kunnon puolesta vielä sataprosenttisessa tikissä. Terve kuitenkin olen, Palmi sanoo.

Pitkä tauko oli kaikesta huolimatta tehnyt sen, etteivät pelirytmi- ja kunto olleet vielä lähelläkään keuhkotautia edeltänyttä tasoa. Syksyllä Korisliigassa se näkyi otteiden epätasaisuutena, Belgiassa hän sai todella huomata, ettei kunto ole entisensä.

– Koin olevani kunnon puolesta pelikunnossa, mutta siellä tempo oli niin paljon kovempi kuin Suomessa, että huomasin että tässä on vielä paljon tekemistä sellaiseen täyteen pelikuntoon. Pelikuntoon ja -rytmiin pääseminen vei paljon kauemmin kuin oletin.

– Belgiassa huomasin ihan treenienkin tasolla, että kunnon kanssa on vielä aika paljon tekemistä. Siinä mielessä siirto sinne oli hyvä, että valmentaja halusi pitää hirveää tempoa ja juoksukuntoa yllä. Sitä kautta pääsin normaalille ja ehkä vähän kovemmallekin kuntotasolle.

Vaikka Palmi sai pelata lähes täyden kauden ja on viettänyt kesän treenaten ja pelaten maajoukkueen mukana, hän ei koe vieläkään päässeessä ihan siihen tautia edeltäneeseen huipputikkiin.

– En ole vieläkään ihan siellä, missä esimerkiksi toisena Italian-vuotenani olin. Onneksi pystyin sentään jollain tasolla ilman kontaktia harjoittelemaan, vaikka pelikielto oli päällä. Mutta vaikka treenirytmi oli kunnossa, kyllä sen eron huomasi, kun alkoi oikeasti pelata.

Elämä hymyilee taas synkempien jaksojen jälkeen.

Täysin terveenä Palmi ei ole saanut käynnissä olevaa EM-turnaustakaan pelata. Hän kärsi lohkovaiheen aikana lievästä flunssasta ja joutui jättämään väliin huipputärkeän selkä seinää vastaan pelatun Tshekki-kohtaamisen.

Yhden pelin lepo onneksi riitti taltuttamaan tämän taudinpoikasen, ja seuraavassa pelissä Hollantia vastaan mies oli jo rivissä.

– Kyllä siellä hotellihuoneessa katsellessa jännitti paljon enemmän kuin jos olisin ollut pelissä mukana. Yksin siellä katselin tshekkiläisestä telkkarista. Erittäin hyvä peli meiltä, telkkarista pystyi hyvin näkemään, mitkä jutut onnistuivat ja mitkä eivät. Jännitti paljon, mutta hyviltä paikoilta pääsin katsomaan, Palmi avaa.

– Mitään en tietenkään selostuksesta ymmärtänyt, mutta Sasu Salinin nimeä he huusivat, kun hän tiputteli kolkkeja. Kovasti sitä tuntuivat tuskailevan.

Sunnuntaina Susijengillä alkavat tosipelit, kun neljännesvälierissä vastaan asettuu kova Kroatia. Kroatia päätti valita Suomen vastustajakseen varmistamalla muun muassa tahallaan ohi heitetyllä vaparilla, ettei voita Ukrainaa liian suurella piste-erolla. Näin Kroatia välttää hallitsevan mestarin Slovenian kohtaamisen puolivälierissä.

Suomen joukkuetta Kroatian kikkailu sytyttää entistä enemmän.

– Kyllä se tietenkin antaa meille vielä lisää motivaatiota voittaa heidät. He tekivät tällaisen ratkaisun ja nyt meidän tehtävämme on näyttää heille, että he tekivät väärän valinnan. ihan selvästi huomaa, että se aiheutti lisämotivaatiobuustin tälle joukkueelle, hän linjaa.

– Turnaus on turnaus ja täällä voi tietyissä tilanteissa taktikoida, mutta kun vielä lausuttiin julkisuuteen kommentteja, että näin he tekivät, niin ehdottomasti se antaa pientä buustia meille.

Palmi uskoo vakaasti, että nyt kasassa oleva Susijengi pystyy nappaamaan Suomen ensimmäisen sijoituksen kahdeksan parhaan joukossa sitten vuoden 1967.

– Olemme joukkueen kanssa pitkään puhuneet, että tavoite on ehdottomasti päästä ensimmäiseltä kierrokselta eteenpäin, ja tietysti sitten seuraavaltakin kierrokselta ja niin edelleen. Koemme, että meillä on nyt erittäin hyvä joukkue ja tasokkain joukkue, mitä on pitkään aikaan ollut.