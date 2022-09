Ura on vienyt Elias Valtosen Eurasta Kataloniaan – myös mañana-kulttuuri on tullut tutuksi

Elias Valtonen taisteli tiensä pelaavaan kokoonpanoon kivikovassa Espanjan liigassa. Mestarien liigan finaalissa Sasu Salin vei vielä voiton.

Elias Valtonen on yksi Suomen lukuisista arvokisojen ensikertalaisista.

Berliini

Suomen koripallomaajoukkue selvitti EM-kisojen alkulohkonsa tyylillä. Susijengi sijoittui lohkonsa kakkoseksi ykkössuosikin Serbian jälkeen ja eteni pudotuspelivaiheeseen.

Pudotuspelit pelataan Berliinissä, missä Suomi kohtaa sunnuntaina C-lohkon kolmosen Kroatian.

Suomen joukkueessa on mukana peräti kahdeksan aikuisten arvokisojen ensikertalaista, joilla ei ole aiempaa kokemusta selkä seinää vasten pelatuista painepeleistä.

Siinä mielessä Susijengi sai hyvän harjoituksen alkulohkossa, kun se oli Tshekkiä vastaan tilanteessa, jossa tappio olisi tiennyt turnauksen päättymistä.

– Ehkä karsintamatsit ovat opettaneet, että jokainen peli on tosi tärkeä. Jokaista peliä pitäisi vaan käsitellä ihan samalla tavalla. Kun niin tekee, syntyy rutiinia, eikä isojenkaan pelien pitäisi tuntua enää niin isoilta. Se, miten olemme tulleet huonompien tulosten jälkeen seuraavaan peliin, kertoo joukkueen hengestä paljon, sanoo yksi ensikertalaisista, Espanjan liigassa ammatikseen pelaava Elias Valtonen.

– Ei oikeastaan kädet tärisseet Tshekki-pelissäkään, olen pystynyt ottamaan aika rennosti näitä matseja. Olen tottunut Espanjassa kuitenkin pelaamaan koviakin pelejä.

Valtonen, 23, on osa Susijengin uutta sukupolvea, joka on rynninyt joukolla vastuurooleihin maajoukkueessa. Sukupolvenvaihdos ja sitä seurannut uusi nousu tapahtuivat nopeasti.

Elias Valtonen ja Susijengi rullasivat helppoon voittoon Hollannista.

Monen ulkopuolisen silmin jopa yllättävän nopeasti, mutta Valtonen ei täysi allekirjoita tätä näkemystä.

– Tietyllä tavalla yllätyin, mutta toisaalta en. Olen aina luottanut itseeni ja omaan tekemiseeni. Tämä Suomen systeemi on myös siitä hyvä, että junnumaajoukkueista lähtien aletaan harjoitella tätä A-maajoukkueen pelisysteemiä. Sitä kautta on helppo hypätä A-maajoukkueeseen mukaan.

Nyt kun käsillä ovat Valtosen maajoukkueuran isoimmat karkelot tähän mennessä, hän haluaa ottaa koko hienosta kokemuksesta kaiken irti.

– Olen yrittänyt nauttia joka matsista. On ollut upeaa olla ja pelata. Joskus junnuna kun aloin pelata, oli tähtäimenä ja unelmana olla täällä, ja nyt olen täällä. Yritän nauttia näistä mahdollisuuksista. Kun pistää Suomi-paidan päälle, tulee hyvä fiilis joka kerta.

– On vaan tosi hienoa pelata näitä pelejä. Peli ei tuosta paremmaksi muutu. Pitää nauttia joka hetkestä. Kun katsomossakin on noin hieno meininki… Tätä vartenhan korista on joskus alkanut pelata.

Valtonen varttui Eurassa, jota ei tunneta varsinaisena koripallopitäjänä. C-juniori-ikäisenä hän joutui etsimään uuden pelipaikan, kun Eurassa ei saatu enää joukkuetta kasaan.

Matka jatkui Loimaan kautta Uuteenkaupunkiin ja sieltä suomalaisten koripallolahjakkuuksien keskittymään HBA Märskyyn. Märskystä Valtonen siirtyi Yhdysvaltain yliopistosarjaan, mutta palasi jo kahden vuoden jälkeen takaisin Eurooppaan. Viime kauden Valtonen palloili kovassa Espanjan ACB-liigassa Manresan joukkueessa.

Kausi oli vahva sekä joukkueelta että Valtoselta. Piskuinen Manresa selvisi finaaliin Mestarien liigassa ja pudotuspeleihin kansallisessa sarjassa. Mestarien liigan finaalissa Sasu Salinin edustama Teneriffa oli kuitenkin vahvempi.

– Se oli kova kausi, meidän joukkueemme oli erittäin hyvin kasattu ja menestyimme ehkä jopa vähän paremmin kuin mitä odotukset olivat. Samalla sain itse taisteltua valmentajan luottamusta ja pääsin pelaamaan. Siinä mielessä kausi oli kova, että en ole varmaan ikinä treenannut noin paljoa, Valtonen esittää näkemyksensä.

Salinilta ei tullut ainakaan ihan välitöntä kuittailua Mestarien liigan finaalissa. Suomalainen loisti ottelussa Teneriffan parhaana pistemiehenä.

Valtonen on noussut isoon rooliin Susijengin kokoonpanossa.

– Totta kai olisin tosi paljon halunnut ensimmäisen ison pokaalin urallani, mutta vielä ei ollut sen aika. Oli kuitenkin tosi iso saavutus päästä finaaliin asti. Kyllä se vähän ärsytti, mutta aika nopeasti sain senkin nollattua. Sasulta ei ihan siinä hetkessä tullut kuittia, mutta vähän myöhemmin, kun taisto oli tauonnut, saatoimme vähän vitsailla siitä.

Manresa on pienehkö 75 000 asukkaan kaupunki Kataloniassa vajaan tunnin matkan päässä Barcelonasta. Se on toki Euraa isompi, mutta ei mikään varsinainen metropoli. Valtonen on kuitenkin viihtynyt paikkakunnalla hyvin.

– Olen tykännyt asua siellä. Manresa on vähän pienempi paikka, ei ole hirveästi tekemistä tai nähtävyyksiä. Jos haluaa, voi aina mennä Barcelonaan käymään. Välillä tulee käytyä, mutta harvemmin. Manresassa on hyvä keskittyä vain korikseen, ei ole liikaa ulkoisia ärsykkeitä.

Vaikka euralainen on asunut jo vuosia ulkomailla, Espanjassa on tullut vastaan uusiakin asioita. Valtonen sai huomata, että jos jääkaappi menee rikki, uusi ei välttämättä ole ovella vielä seuraavana päivänä.

– Tietysti sellainen kliseinen mañana-kulttuuri on voimissaan. Meillä on sen verran tiukka valmentaja, että joukkueen sisällä pidetään aikatauluista kiinni, mutta kentän ulkopuolella on vähän toinen juttu. Kyllä siinä vähän aika kesti, kun jääkaappi meni rikki. Lopulta tuli uusi, mutta sai sitä odotella. Tuollaiset saattavat joskus vähän viivästyä, mutta ne ovat lopulta aika pieniä asioita, Valtonen pohtii.

Valtosen ura jatkuu Manresassa myös tämän kauden jälkeen, mutta sitä ennen on pelattavana EM-pudotuspelit Susijengin kanssa. Suomi ei ole päässyt nykyisen kisajärjestelmän aikana kertaakaan kahdeksan parhaan joukkoon. Nyt tavoitteena on muuttaa tämä seikka.

Siihen on mahdollisuus sunnuntaina voittamalla Kroatia.

– Totta kai haluamme haastaa, ja olisi upea juttu, jos saisimme otettua sen pudotuspelivoitonkin.