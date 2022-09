Suosikkiräppäri Gettomasa uhoaa harhauttaneensa Lauri Markkasen katukoriksessa – NBA-tähdeltä kova linjaus

Lauri Markkanen ja Susijengi haastavat kovan Kroatian sunnuntaina EM-neljännesvälierissä.

Berliini

Suomen koripallomaajoukkue on siirtynyt Prahasta Berliiniin, jossa pelataan EM-kisojen pudotuspelit. Susijengi kohtaa sunnuntaina neljännesvälierässään kivikovan koripallomaan Kroatian.

Susijengin ykköstähti on näissä kisoissa ollut odotetusti Lauri Markkanen, joka on 24,8 pisteen ottelukohtaisella keskiarvollaan turnauksen neljänneksi paras pisteidentekijä alkulohkojen jälkeen.

Varsin rennolta vaikuttanut Markkanen puhui suomalaismedialle Berliinissä. Jyväskyläläinen kertoo, että on nauttinut suuresti olostaan arvokisoissa viiden vuoden tauon jälkeen.

– Koripallon pelaaminen täällä on ollut hauskinta. Kiva että saimme näinkin paljon faneja mukaan. Joka peli Prahassa tuntui kyllä kotipeliltä. Toivottavasti tännekin saadaan edes joitain paikalle, Markkanen sanoo.

Suomi kohtasi Kroatian kahdesti MM-karsinnoissa ja voitti molemmat pelit. Kesällä pelatussa jälkimmäisessä kohtaamisessa Markkanenkin oli mukana ja heitti ratkaisevan kolmosen Petteri Koposen syötöstä ottelun loppusekunneilla.

Utah Jazziin juuri ennen kisaurakan alkua kaupattu Markkanen ei kuitenkaan halua tällä kertaa jättää ratkaisua niin loppuvaiheeseen.

– Toivotaan tietysti ettei menisi ihan niin tiukoille. Kaivoimme silloin itsellemme vähän sellaisen kuopan. Peli näytti olevan ohi ja kaksi minuuttia ennen loppua, mutta meni lopulta tiukaksi. Sen varaan ei nyt laskea, että saamme ihan lopussa hoidettua. Pitää pelata ihan kokonainen peli, jos haluaa voittaa.

Kroatia tavallaan valitsi Suomen vastustajakseen viimeisessä lohkopelissään. Jos se olisi voittanut Ukrainan vähintään seitsemällä pisteellä, se olisi noussut lohkonsa kakkoseksi ja saanut vastaansa Puolan.

Kroatia halusi kuitenkin välttää hallitsevan mestarin Slovenian puolivälierissä ja heitti lopussa vapaaheiton tahallaan ohi, jotta ero ei kasvaisi liikaa. Markkasen mukaan tällainen kikkailu ja Suomen pitäminen suupalana matkalla pidemmälle ei tuo sen suurempaa lisämotivaatiota peliin.

– En tiedä, mitä siellä tapahtui, mitä heidän päissään liikkui tai mikä se ajatusprosessi oli. Tässä vaiheessa turnausta varmaan kaikilla on motivaatio kohdillaan, eikä tarvitse hakea ekstramotivaatiota tuollaisista. Olemme valmiita pelaamaan, Markkanen ruotii.

– Jos he ajattelevat, että me olemme helppo nakki, se on parempi meille.

Markkasen olemus oli rento lauantaina Berliinissä.

Susijengi ei ole nykyisen kisajärjestelmän aikana voittanut yhtään pudotuspeliä. Edellinen sijoitus kahdeksan parhaan joukkoon tuli vuonna 1967, jolloin Suomi oli kuudes. Joukkue on selvinnyt vuoden 2011 kisoista lähtien joka kerta jatkopeleihin, mutta puolivälieräpaikka on ollut liikaa.

Markkanen oli mukana edellisissä EM-kisoissa, kotikisoissa 2017, jolloin Suomi voitti yhtä vaille kaikki lohkopelinsä, mutta Italia jyräsi sen tylysti neljännesvälierissä.

– Olemme paljon valmiimpia kuin viisi vuotta sitten. Siinä tapahtui silloin kaikennäköistä viikon aikana. Meistä ei sinä päivänä ollut hirveästi antamaan vastusta Italialle. He pelasivat hyvän pelin ja saivat meidät pois rytmistä. Kyllä me olemme nyt valmiimpia, Markkanen linjaa.

Hän myös tietää, missä joukkueen pitää olla aiempaa parempi, jotta Kroatia kaatuisi.

– Meidän pitää olla fyysisiä. Se huomattiin MM-karsinnoissa ja esimerkiksi Prahassa Serbia-pelistä. He saivat meidät pelaamaan aika kaukana korista. Nyt meidän pitää olla valmiita hyökkäämään, eikä olla kantapäillä. Emme halua pelata koko ajan puolen kentän peliä 5v5, vaan haluamme juosta nopeita hyökkäyksiä ja päästä sitä kautta heittämään kolkkeja.

Markkasen nimi on muutaman kerran tullut vastaan jyväskyläläisen rap-artistin Gettomasan eli Aleksi Lehikosen kappaleissa. Alan konkarin Elastisen kanssa tekemässään biisissä Mähän sanoin Gettomasa kertoo haastaneensa Markkasen yksi vastaan yksi -katukorismatsiin.

– Hetken mä sain johtaa mut hävisin. Mut kerran sain sen crossattuu nätisti, Gettomasa riimittelee kappaleessa ja uhoaa harhauttaneensa NBA-tähden niin kutsutulla crossover-liikkeellä.

Tapahtuiko näin, Markkanen?

– En tiedä, onko siitä videota – joku sitä kyllä kuvasi. Hyvä liike se oli, tiedän tasan tarkkaan, mistä hän puhuu. Kyllä minäkin siinä sitten donkkasin, Markkanen kertaa matsin tapahtumia.

– Ei tästä nyt saatu ”biiffiä” minun ja Gettomasan välille.

Gettomasa hallitsee riimittelyn lisäksi crossoverin.

Sekä Gettomasa että Markkanen ovat kotoisin Jyväskylästä ja tuntevat toisensa. Gettomasa tunnetaan katukorisintoilijana.

– Emme ole tänä kesänä ehtineet hirveän paljoa hengailla tai käydä heittelemässä. Hänellä on paljon keikkoja kesällä ja minulla nämä hommat tässä, mutta silloin tällöin laitetaan viestiä, että miten menee.

– Sen verran voin linjata, että Gettomasa on Jyväskylän paras katukorispelaaja. Ainakin niistä, jotka eivät pelaa korista.