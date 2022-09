Kommentti: Karmea karsintajärjestelmä halventaa urheilua – tämän takia arvokisoissa on mukana surkeita heittopusseja

Kansainvälisen koripalloliiton Fiban on herättävä ja katsottava peiliin, kirjoittaa Tony Pietilä.

Suomen koripallomaajoukkue päätti torstaina lajin EM-kisojen lohkovaiheen murskavoittoon Hollannista. Se oli Susijengille tärkeä tulos ja riitti lopulta varmistamaan D-lohkon kakkossijan, mutta vastustajan heikko taso pisti silmään.

Suomi sai pelailla alusta asti varsin rennosti, eikä Hollanti pystynyt silti tarjoamaan minkäänlaista vastusta. Herää kysymys: mitä tällainen joukkue tekee EM-kisoissa?

On totta, että Hollanti pelasi turnauksessa aiemmin kohtalaisen tasaisiakin pelejä, eikä sillä ollut Suomea vastaan enää panosta. Samaan aikaan on totta, että se on voittanut koripallopelin viimeksi helmikuussa 2021, jolloin Kroatia kaatui EM-karsinnoissa. Sen jälkeen saldona on parikymmentä tappiota putkeen.

Samaan aikaan kun Hollantia kylvetettiin Prahassa, Milanossa Britannia pelasi C-lohkoa. Myös sen edellistä voittoa saa kaivaa viime vuoden puolelta ja EM-parketilla lohkon toiseksi viimeiseksi sijoittunut Viro pieksi britit yli 30 pisteen erolla. Se oli Viron ainoa voitto kisoissa.

Italia teki Milanossa selvää jälkeä Britanniasta.

Samaan aikaan kun Hollannin ja Britannian kaltaiset joukkueet ottavat selkäsaunoja 24 maan EM-kisoissa, esimerkiksi perinteikkäässä korismaassa Latviassa pelaajat katsovat kisoja kotisohvillaan. Suurimpana syynä tähän on Kansainvälisen koripalloliiton Fiban harvinaisen typerä karsintajärjestelmä.

Järjestelmä uudistui, kun karsinnat Kiinan vuoden 2019 MM-kisoihin alkoivat. Tuolloin ostettavissa olleista villeistä korteista luovuttiin ja kisapaikkoja alettiin jakaa vain karsintamenestyksen perusteella.

Samalla myös siirryttiin jalkapallon kaltaiseen ”Fiba-ikkuna”-järjestelmään. Myös EM-karsinnoissa luovuttiin kesällä pelatuista karsintaturnauksista ja kaikkia karsintoja alettiin pelata pitkin vuotta näissä maajoukkuepeleille varatuissa ikkunoissa. Jos viestin otti sellaisenaan enempää miettimättä, uudistus kuulosti sangen fiksulta ja hyvältä.

Jalkapallossa järjestelmä toimii, sillä Fifa on on vahva liitto, joka pärjää neuvottelupöydissä. Kaikki jalkapallosarjat ovat kansallisten liittojen kautta Fifan sateenvarjon alla, joten ne pitävät maajoukkueikkunoiden ajan taukoa, jotta pelaajat pääsevät maajoukkueidensa matkaan.

Koripallossa tilanne on toinen.

Alusta asti oli selvää, että NBA-pelaajat eivät seurajoukkuekautensa aikana osallistu yhteenkään ikkunaan. NBA on sekä irrallaan Fibasta että huomattavasti sitä vahvempi, eikä pelien keskeyttäminen karsintoja varten tullut tai tule kysymykseen. NBA-pelaajat voivat osallistua kesälle sijoitettuihin pariin ikkunaan, mutta suurimmasta osasta karsintapelejä he ovat sivussa.

Kristaps Porzingisin donkkeja ei EM-kisoissa nähdä.

Lopullisesti Fiban järjestelmä vesittyi, kun myös maailman toiseksi kovin sarja Euroliiga ilmoitti, ettei aio huomioida karsintaikkunoita sarjaohjelmassaan. Euroliiga irtaantui Fibasta taloudellisista syistä 2000-luvun alussa, eikä ole sen kanssa erityisen hyvissä väleissä.

Lopputuloksena NBA-pelaajat ovat maidensa karsintajoukkueissa korkeintaan kesän ikkunoissa ja Euroliigan pelaajat silloin, kun sattuvat mukaan pääsemään. Kaiken lisäksi joidenkin maiden euroliigajoukkueet luovuttavat pelaajia maajoukkuekäyttöön helpommin kuin toiset.

Suomelle järjestelmä on tällä hetkellä hyödyksi, sillä Euroliigassa ei nyt härmäläisiä pelaajia ole. Ihannekokoonpanosta puuttuvat näistä syistä korkeintaan Lauri Markkanen ja yliopistopelaajat.

Mainitulla Latvialla on NBA-tähtiensä Kristaps Porzingisin ja Davis Bertansin lisäksi iso tukku Euroliigaa pelaavia miehiä. Se karsii usein käytännössä B-maajoukkueellaan, mikä on kovalle, mutta silti alle kahdenmiljoonan asukkaan korismaalle kamala tilanne.

Maajoukkueet, joilla ei ole noin kovia pelaajia, saavat pelata aina ykkösmiehillään ja ennen kaikkea aina samalla joukkueella, kun kovemmat maat raapivat aina sekalaisen joukon sieltä miestä sattuvat pelaajia saamaan. Ei kuulosta reilulta.

Fiban on korkea aika herätä, katsoa peiliin ja keksiä uusi ratkaisu.