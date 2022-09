EM-tuomio: Lauri Markkanen lensi kuin Teräsmies – Milanossa nähtiin tökerö farssi

Ilta-Sanomat ruotii Susijengin otteita koripallon EM-kisoissa.

Suomi löi alkulohkovaiheen viimeisessä ottelussaan lohkojumbo Hollannin murskaavalla tavalla.

Torstain raadissa ovat mukana Tony Pietilä, Kristian Palotie ja Tuomas Heikkilä.

Tony Pietilä

Tähti

Kyllä se on tänäänkin Petteri Koponen, yhdessä suomalaisfanien kanssa. Kenraali pelasi 14 minuuttia ja teki viisi pistettä, mutta illan tähtihetki nähtiin, kun yleisö vaihtoi hänet kentälle ottelun loppuhetkillä. Yleisö huusi suosikkinsa nimeä sellaiseen ääneen, että uransa näihin kisoihin päättävä Koponen nousi ylös ja otti pelipaidan esiin, jolloin huutomyrsky vain yltyi. Koponen myönsi, että meni tunteikkaaksi.

Puheenaihe

Kiharaiset lohkot. Kun Suomen peli Prahassa oli päättynyt, joukkueen mahdolliset lohkosijoitukset olivat toinen, kolmas tai neljäs, eikä siitäkään ollut tietoa, kuka Milanon lohkosta tulisi pudotuspeleissä vastaan milläkin sijoituksella. Milanossa Kroatia otti kohtalon omiin käsiinsä, ja nappasi sopivansuuruisen voiton saadakseen todennäköisimmäksi vastustajakseen Suomen.

Tyyli

Koponen säntää riiston jälkeen nopeaan hyökkäykseen, vippaa pallon ilmaan ja lentävä jyväskyläläinen Lauri Markkanen donkkaa yhdellä kädellä alley-oopin sisään kuin Teräsmies. Susijengi on tällä hetkellä tyylikäs koripallojoukkue.

Lauri Markkanen ja Petteri Koponen pääsivät tyylittelemään Hollantia vastaan.

Moka

Fiban karsintajärjestelmä on kamala. Hollanti on EM-kisoissa, vaikka on voittanut koripallopelin viimeksi viime vuoden helmikuussa ja tappioita on kertynyt putkeen parikymmentä. Koska karsintaikkunoiden pelaajat raavitaan sieltä mistä saadaan, eikä parhaita pelaajia voi käyttää, Hollannin ja Britannian kaltaiset heittopussin ovat mukana ja esimerkiksi neljän NBA- sekä kuuden Euroliigapelaajan Latvia ei.

Yllätys

Hollannilla ei toki ollut ottelussa panosta, mutta silti täydellinen luovutus jo ennen pelin alkua oli yllätys. Parissa aiemmassa pelissä se oli ollut yllättävänkin pirteä. Nyt Suomi sai höntsäillä puolivaloilla täysin ylivoimaiseen voittoon. Susijengille tämä tietysti kelpaa.

Kristian Palotie

Tähti

Tähti oli Suomen apuvalmentaja Teemu Rannikko, joka lähti Milanoon scouttaamaan Suomen neljännesvälierävastustajaa sen sijaan, että olisi jäänyt Prahaan tähän läpsyttelymatsiin. Hänelle on varmasti enemmän käyttöä siellä, kuin olisi ollut tässä Hollanti-pelissä.

Puheenaihe

Elias Valtosen kunto. Hän löi päänsä lattiaan kolme minuuttia ennen loppua, toivottavasti kaikki on kunnossa. Olisi todella turhaa ja turhauttavaa loukkaantua tällaisen pelin loppuhetkillä, kun homma on pelkkää höntsäilyä.

Tyyli

Shawn Huff huomasi, että tänään voi tehdä pisteitä. Hän nakutteli heti alkuun kahdeksan pistettä ja näytti jo siltä, että hän on matkalla yli 20 pinnan peliin. Kapteeni on aina tyylikäs ja sitä hän oli ehdottomasti torstain pelissäkin.

Kapteeni Shawn Huff ei päästänyt hollantilaisia helpolla.

Moka

Ehkä kaikesta huolimatta se, ettei Fiba ole keksinyt parempaa keinoa tasatilanteiden purkamiseen, ja on mahdollista taktikoida ja kikkailla sijoitustaan. Siitä mahdollisuudesta otettiin torstainakin kaikki ilo irti.

Yllätys

Sekä Ukraina että Kroatia halusivat ottelustaan saman tuloksen. Kroatia halusi Suomen neljännesvälieriin ja välttää Slovenian puolivälierissä. Ukrainaa kiinnosti lohkon kakkossija. Niinpä Kroatia heitti lopussa vaparin tahallaan ohi ja Ukraina pohti, haluaako tehdä koria. Tämä kaikki ansaitsisi vielä yhden yllätyksen, eli Italian tappion Britannialle, jolloin nämä molemmat saisivat sen paikan, jota eivät halunneet. Farssi kumoaisi farssin.

Tuomas Heikkilä

Tähti

”Lyö poika siitä”, näytti Petteri Koponen tuumaavan, kun toista neljännestä oli pelattu kolmisen minuuttia. Pallo puolihuolimattoman näköisesti, mutta millin tarkasti ilmojen teille ja paikalle leijaili suorastaan eroottiseen yhden käden alley-oopiin Lauri Markkanen.

Koposen, 34, ura päättyy tähän turnaukseen. Vasemman lonkan nivelrikko ei salli enää urheilemista ammatikseen. Vanhan miehen köpöttelyksi liikkumistaan luonnehtinut 194-senttinen Koponen pelaa sydämellä, silmällä ja kädellä – ja jättää suomalaiseen koripalloon perinnön, jota yli kaksimetrisetkin seuraajat tiirailevat ylös päin.

Puheenaihe

Tuhannet Susijengin fanit ovat kansoittaneet Prahan O2-areenaa alkusyksyn retkillään. Pelit jatkuvat neljännesvälierässä sunnuntaina Berliinissä, mutta jatkuvatko fanien retket? 350 kilometriä pohjoiseen pitäisi siirtyä. Kun Suomessa syksy jo saa, eivät nämä ole pöllömpiä keskieurooppalaisen intiaanikesän matkakohteita ollenkaan. Ja Koposen ohella voi nähdä toisenkin merkittävän suomalaisen koripallouran päättyvän, kun kapteeni Shawn Huff lyö tossut naulaan näiden karkeloiden jälkeen.

Suomalaisfanien syysretki on näkynyt ja kuulunut Prahassa.

Tyyli

Serbia suoritti Susijengiä vastaan reippaan ylikävelyn, mutta muuten Suomen esityksistä Prahan parketilla on paha löytää suurta moitteen sijaa. Ennen Hollanti-ottelua jatkopaikka ja Berliinin retki olivat jo varmoja, mutta puhe joukkueen kesken oli vain yhdestä asiasta: voitetaan ja otetaan alkulohkon kakkospaikka. Jo ensimmäisen neljänneksen tyrmäys 26–11 kertoi, ettei puhe ollut suinkaan mitään sanahelinää.

Moka

Hollanti oli ennen Suomen kohtaamista hävinnyt EM-parketeilla kahdeksan ottelua peräkkäin. Nyt käkeen on tullut yhdeksän kertaa putkeen. Osa tappioista on huomattavasti Susijengille kärsittyä niukempia, mutta rekordi on klassiselle palloilumaalle silti vähän nolo.

Yllätys

Hollannin mestaruuden voittanut Susijengin takamies Edon Maxhuni varoitti ottelun alla puukenkämaan pelaavan nopeaa koripalloa. Ottelu muistutti kuitenkin lähinnä hidastempoista harjoitusottelua. Vaan oliko se yllätys sittenkään, kun kamppailu oli Hollannille merkityksetön?