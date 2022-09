Sasu Salin raastoi tshekit raivon partaalle – ”Pientä maustetta kun laittaa...”

Sasu Salin pelasi EM-turnauksen parhaan ottelunsa selkä seinää vasten Tshekkiä vastaan.

Praha

Kun Suomen koripallomaajoukkue tarvitsee kovia onnistumisia kovassa paikassa, kannattaa kaivaa työkalupakista Sasu Salin.

31-vuotias heittävä takamies oli hurjassa iskussa, kun Suomi löi EM-lohkonsa isäntämaan Tshekin 98–88 kohtalonpelissä. Suomi olisi karsiutunut tappiolla jatkopeleistä, nyt se varmisti jatkopaikkansa.

Hyökkäyspäässä Salin heitti 23 pistettä todella kovalla onnistumisprosentilla ja puolustuspäässä paini tshekit raivon partaalle ja hankki todella ison määrän virheitä vastustajalle.

Perusilta ”Malmin roskisdyykkarille” siis.

– Nämä on makeita pelejä, kun pääsee tähän tilanteeseen, että on pakko voittaa. Oma luonne on sellainen, että silloin haluaa näyttää. Sain tietysti korejakin tehtyä, mutta mielestäni onnistuin puolustuspäässä hyvin, Salin sanoi taiston tauottua.

Salin on tiedetty Euroopan eliittipuolustajaksi jo vuosia. Erityisen hyvä hän on kalastelemaan hyökkääjän virheitä hakemalla kontakteja ja lentämällä oikeaan aikaan selälleen kentän pintaan.

– On se aika siistiä, kun pelissä on sellaista ”balkanilaista pikkusikaa”. Pientä maustetta kun laittaa, niin sai sieltä poimittua vähän virheitäkin. Kontakteja oli, tämä oli aika fyysinen peli. Nuo ovat vähän sellaisia Teemu Rannikon oppeja, Salin sanoo viitaten Susijengin entiseen takamieheen ja nykyiseen apuvalmentajaan.

Tiistaina tuhoa tuli myös hyökkäyspäässä, kun Salin takoi turnauksen korkeimman pistemääränsä. Pinnoista valtaosa tuli ensimmäisellä puoliajalla, jonka aikana Salin heitti hurmiossa. Toisella hän dominoi enemmän puolustuspäässä.

Röyhkeitä korille ajoja ja lay upeja ei Salinilta viime vuosina ole liikaa nähty, mutta nyt kovassa paikassa hän kaivoi nekin työkalupakistaan kaukoheittojen tueksi.

– Ajattelin jo alkulämmittelyissä, kun eka heitto meni sisään, että tänään kulkee. Rävellyslayuppi alkuun auttoi myös. Floaterikin oli ihan kiva, Salin linjasi.

Salin oli parissa muutamissa ensimmäisissä arvokisoissaan joukkueen kuopus, mutta nyt hän on konkariosastoa ja kolmanneksi vanhin. Kun vielä Petteri Koponen ja Shawn Huff lopettavat, hän on ainoa jäljelle jäävä yli kolmekymppinen.

Johtavan pelaajan rooli kelpaa Salinille.

– Totta kai olen iloinen, että olen tähän pisteeseen päässyt. Olen saanut pelata monta vuotta maajoukkueessa ja täällä on nyt Miroa (Little), Henkkaa (Kantonen) ja muita nuoria, on hienoa että saa näyttää eteen. Toivon että heistä jokainen on valmiina ottamaan sitä roolia sitten kun sen aika koittaa.

Muutaman vuoden Salin lupaa vielä jaksaa kantaa itse vastuuta.