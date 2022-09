Lauri Markkanen säikäytti suomalaisyleisön pahanpäiväisesti – ”Sen takia vähän hermostuin”

Lauri Markkanen oli omaa luokkaansa elintärkeässä EM-ottelussa Tshekkiä vastaan.

Suomen koripallomaajoukkue pelasi tiistaina selkä seinää vasten lohkon isäntämaata Tshekkiä vastaan.

Tappio olisi tiennyt Suomen pelien päättymistä alkulohkon jälkeen, mutta Susijengi löi Tshekin upealla esityksellä 98–88 ja varmisti paikkansa jatkopeleihin Berliiniin. Samalla Suomi otti vahvan kiinnityksen lohkon kakkossijaan.

Lauri Markkanen oli jälleen kerran herra ja hidalgo parketilla. Suomen supertähti takoi 34 pistettä, otti kymmenen levypalloa ja järjesti häntä puolustaneet tshekit yksi kerrallaan virhevaikeuksiin.

Selkä seinää vastaan pelaaminen ei Markkasta ainakaan hidastanut. Eikä se, että ottelu oli etenkin toisella puoliajalla todella fyysistä painia, jossa kovia otteita ei kaihdettu.

– Kaikki tiesimme, mitkä panokset pelissä on ja lähdimme hakemaan voittoa. Tarvitsimme jokaisen irtopallon, joka oli mahdollista saada. Kilpailuhenkisiä jätkiä molemmilla puolilla, yritin vain antaa parhaan version itsestäni ja auttaa joukkuetta. Se riitti tänään, Markkanen sanoi pelin jälkeen.

Hän muodosti ottelun aikana kovan taisteluparin etenkin Tshekin huippupelaajan Jan Veselyn kanssa. Kaksikon kova vääntö päättyi Veselyn ulosajoon, kun tämä otti viidennen virheensä.

Ottelun jälkeen Markkanen kävi taputtamassa haastattelua antaneen Veselyn selkää.

– Ei siinä sen kummempaa. Tunteet välillä kuumenevat kentällä ja molemmat haluavat voittaa tilanteet. Toivotin tsempit ja mennään eteenpäin.

– Pitää pitää hermokontrolli, mutta on näitä pelejä myös hauska pelata, kun on tunnetta. Tämän takia me pelaamme koripalloa.

Vuonna 2018 MM-karsintapelissä Pardubicessä Tshekki onnistui Markkasen pimentämisessä paremmin. Tuolloin Tshekki voitti ja Markkanen jäi 13 pisteeseen. Pardubicessä Markkasta vartioinut Martin Kriz yritti samaa temppua Prahassa, mutta jäi pahasti jälkeen ja joutui nopeasti virhevaikeuksiin.

Tshekin valmennus uhosi ennen peliä, että Markkanen pysäytetään samalla tavalla, mutta vastassa oli eri pelaaja kuin neljä vuotta sitten.

– Olen toivottavasti mennyt neljässä vuodessa vähän eteenpäin. Olen valmiimpi pelaamaan henkisesti ja myös fyysisesti paremmassa kunnossa kuin silloin. Ja toivottavasti koripallotaidotkin ovat vähän kehittyneet. En muistellut sitä peliä tähän valmistautuessa, Markkanen vastasi.

Suomalaisyleisö kohahti ja säikähti ottelun toisella neljänneksellä, kun Markkanen liukastui puolustaessaan ja jäi hetkeksi parketille makaamaan. Helpotus oli suuri, kun mies nousi pystyyn ja pystyi jatkamaan peliä.

Markkanen jäi liukastumisensa jälkeen hetkeksi kentän pintaan.

– Liukastuin vaan, ei siinä muuta. Sen takia vähän hermostuin siinä, kun tuntui että siinä kohdassa oli juuri kaatunut joku muu, eikä sitä oltu mopattu. Se oli vieläkin liukas. Vähän inhottava tilanne ja katsotaan, miltä tuntuu kun kroppa viilenee. Nyt ainakin tuntuu ihan hyvältä.

– Tällejä tulee, enkä tiedä onko kukaan tässä lajissa ikinä ihan sataprosenttisessa kunnossa. Aina vähän jomottaa jossakin, se kuuluu tähän juttuun.

Suomalaisyleisö näkyi ja kuului jälleen muutenkin. Jopa siinä määrin, ettei Tshekki metelin suhteen saanut minkäänlaista kotietua.

– Outoa, mutta tuntuu sekin paranee päivä päivältä. Ihan huikeaa, toivottavasti saamme vielä lisää faneja matkustamaan myös Berliiniin. On aika kiva pelata tuollaisen faniryhmän edessä.

Suomen pelit jatkuvat torstaina viimeisellä alkulohkopelillä Hollantia vastaan. Sen jälkeen joukkue matkustaa Berliiniin, missä se pelaa neljännesvälieräpelin sunnuntaina.