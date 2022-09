EM-tuomio: Pöyhkeä Lauri Markkanen oli Tshekin tähdelle liikaa – Suomen fanit lauloivat voiton isännistä

Ilta-Sanomat ruotii Susijengin otteita koripallon EM-kisoissa.

Suomi kohtasi tiistaina elintärkeässä ottelussa isäntämaa Tshekin ja otti jatkopaikan varmistaneen voiton.

Tällä kertaa raadissa ovat mukana Tony Pietilä, Kristian Palotie ja Jaakko Tiira.

Tony Pietilä

Tähti

Lauri Markkanen oli kentän paras pelaaja ja Sasu Salin pelasi yhden elämänsä peleistä, mutta tähteni on Petteri Koponen. Ilman lonkkaniveltä pelaava konkari urakoi lähes 17 minuuttia ja jalat tuntuvat liikkuvan peli peliltä ripeämmin. 14 pistettä, vain yksi ohiheitto, kolme koriin johtanutta syöttöä ja yksi riisto. Mieletöntä.

Puheenaihe

Suomalaisfaneja on hehkuteltu joka pelin jälkeen, mutta taas on pakko. Kyllä se on jonkinlainen viimeinen niitti, kun pelissä Tshekkiä vastaan Prahassa ei pysty erottamaan, kumman kotona pelataan. Suomalaiset pitivät vähintään samantasoista meteliä kuin suurilukuisempi isäntien fanijoukko, välillä jopa selvästi kovempaa.

Lauri Markkanen ja Suomen fanit olivat liekeissä.

Tyyli

Lauri Markkasella on otteissaan tervetullutta ja sopivaa pöhkeyttä! Kun häntä tökitään jatkuvasti, eikä tuomari vihellä, hän heittää step back -kolmosen naamalle. Kun hän voittaa levypallopainin ja vastustaja rikkoo, hän röyhistää rintaansa sopivan puolihuolimattomasti. Silti hän on koko ajan oikealla tavalla nöyrä ja työteliäs. Tällaista johtajaa Suomi tarvitsee.

Moka

Markkasta on tietysti todella vaikea pysäyttää, mutta hänen jatkuva rikkomisensa ei ole voittava taktiikka. Mies kun nakuttaa vapaaheitot noin 90-prosenttisesti sisään. Häntä ensin vartioinut Martin Kriz joutui lähes välittömästi virhevaikeuksiin ja Jan Vesely lensi pihalle viidellä virheellä. Ja Markkanen pussitti vapareita.

Yllätys

Oli tiedossa, miten Koponen, Salin, Shawn Huff ja Markkanen vastaavat haasteeseen selkä seinää vasten Serbia-nöyryytyksen jälkeen, mutta kahdeksasta ensikertalaisesta sitä ei vielä tiedetty. Etenkin Elias Valtonen ja Edon Maxhuni pelasivat loistavat pelit ja näyttivät olevansa isojen pelien miehiä.

Kristian Palotie

Tähti

Elias Valtonen ja Sasu Salin olivat loistavia ja Petteri Koposelta saatiin mahtavia onnistumisia, mutta olisi valehtelua sanoa joku muu kuin Lauri Markkanen. Hän teki useita maailmanluokan koreja, haastoi ja hankki virheitä. Jan Vesely suunnilleen läpsäisi itsensä ulos kentältä, kun hermostui Markkasta vastaan pelaamiseen. Viides virhe näytti lähes tahalliselta, että pääsee ulos.

Puheenaihe

Suomen kyky hoitaa näitä Euroopan keskitason maita aika huikeilla esityksillä. Israel-peli päättyi niukkaan tappioon, mutta muuten Suomi kairaa näitä pelejä varsin hyvällä prosentilla. Jatkokysymys on, mitä pitäisi tapahtua pelitavallisesti, että alettaisiin voittaa kärkiyhdeksikön maita?

Tyyli

Kun peli muuttui todella vaikeaksi kolmannella neljänneksellä ja menetettiin palloja takakentällä koko ajan, puolustus hoiti Salinin ja Edon Maxhunin johdolla Suomen taas mukaan peliin. Kaksikko hankki komeilla flopeilla hyökkääjän virheet ja puolustus sai tärkeitä pysäytyksiä. Sama tyylikäs duo järkkäsi huipputärkeä kolmosen toisen neljänneksen lopussa, kun ero oli lähes sulanut.

Edon Maxhuni (oik.) väänsi hienosti puolustussuuntaan.

Moka

Tshekin valmennus taisi mainita ennen peliä, että hiljentävät Markkasen kuten neljä vuotta sitten. Se oli iso, iso moka. Markkanen osoitti, että on ”hieman” eri pelaaja kuin vuonna 2018.

Yllätys

Sasu Salin haastoi pari kertaa tosi terävästi korille ja pisti palloja niistäkin sisään. Hienoa, että on säästänyt näitä suorituksia tärkeimpiin peleihin. Loistaminen puolustuspäässä ja kaukoheitoissa ei yllätä ketään, mutta näitä on nähty viime vuosina varsin harvoin.

Jaakko Tiira

Tähti

Milloin viimeksi suomalaisessa palloilumaajoukkueessa on ollut yhtä ylivertainen johtotähti kuin Lauri Markkanen? Ehkä Jari Litmanen 1990-luvulla? NBA-tähti huipensi 34 pisteen tykki-iltansa torjuntaan, jota seuranneesta vastahyökkäyksestä hän painoi alley-oopin säkkiin.

Puheenaihe

Nuorentunut Susijengi kesti paineet kovassa paikassa. Serbialta tullut ryöpytys ei näkynyt kotiyleisönsä edessä pelannutta Tshekkiä vastaan. 23 pisteen illan herkutellut Sasu Salin totesi matsin jälkeen Suomen näyttäneen luonnetta. ”Malmin roskisdyykkarin” arvioon on helppo yhtyä.

Elias Valtonen näytti, että on kovassa paikassa kuin kotonaan.

Tyyli

Uransa viimeisiä pelejä urakoivan Petteri Koposen rooli ei ole enää keskeinen, mutta hän hoitaa sen tyylillä. Reilut 16 minuuttia pelannut takamies heitti 14 pistettä – ja millä tarkkuudella. Koponen, 34, upotti ainoan kakkosensa, kaaren takaa kolme neljästä ja pussitti päälle kolme vapaaheittoa kolmesta.

Moka

Susijengi oli puolustuspäässä huomattavasti isäntiä terävämpi. Suomi ryöväsi pallon yhdeksän kertaa ja blokkasi tshekit seitsemästi. Toisessa päässä vastaavat lukemat olivat neljä ja yksi. Suomen aggressiivisuus meni tshekkien ihon alle, ja vastustajat rikkoivat etenkin Salinia usein ja turhaan.

Yllätys

Tshekin ykköstähti Jan Vesely oli vaikeuksissa. NBA:ssakin pelannut 213-senttinen korsto heitti kyllä tarkasti, 71 prosenttisesti pussiin, mutta isäntien näkökulmasta liian harvoin – seitsemän kertaa. Susijengi piti Veselyn niin hyvin pihdeissä, että tuskastunut tshekki nappasi lopussa viidennen virheen.