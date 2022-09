Turpaan tuli, mutta yhden hetken Shawn Huff muistaa ikuisesti – ”En ole kolminkertaista MVP:tä blokannut”

Serbia antoi Susijengille oppitunnin. Tiistaina Suomella on kohtalon päivä.

Suomi ei pystynyt yllätykseen EM-kisaottelussaan Serbiaa vastaan maanantaina, vaan serbit möyhensivät Susijengin pahanpäiväisesti. Voittolukemat olivat lopulta 100–70.

Suomi on nyt kiperässä tilanteessa, sillä todennäköisesti sen on pakko voittaa tiistaina isäntämaa Tshekki, jotta se pääsisi jatkoon lohkostaan. Tilanne kiharaisessa lohkossa on hurja, sillä näyttää siltä, että voiton ja tappion ero on tiistaina Suomelle toinen tai viides sija lohkossa, josta neljä joukkuetta etenee jatkopeleihin Berliiniin.

Suomi aloitti ottelun terävästi hurmiossa pelanneen Edon Maxhunin johdolla, mutta sen jälkeen Serbia meni menojaan.

– Alussa meillä oli hyvä ilme, mutta kun he löivät kovemman vaihteen päälle, oli vaikeaa. Emme pysty lähtemään korintekokilpailuun noin kovaa joukkuetta vastaan, pitää saada stoppeja. Jos ottaa pallon sukasta joka kerta, on vaikea hyökätä, Susijengin kapteeni Shawn Huff ruotii.

Suomi toipui hienosti kitkerästä avaustappiostaan Israelille ja murskasi seuraavana päivänä Puolan. Nyt panokset ovat vielä kovemmat ja joukkueen olisi toivottavaa reagoida tulokseen samalla tavalla.

– Kertoo paljon meidän joukkueesta, miten tämä vaikuttaa huomiseen peliin. Tällaisessa turnauksessa ei saisi vaikuttaa, mutta koska olemme ihmisiä, vaatii vähän aivojumppaa, että pystymme nollaamaan ja tulemaan seuraavaan peliin. Sellaisia nämä turnaukset ovat, Huff sanoo.

– Me kokeneet pelaajat olemme käyneet tämän läpi ja koitamme nopeuttaa sitä prosessia. Mikään ei opeta niin paljon kuin omat kokemukset. Alussa näytimme jo, että nousimme kirvelevän tappion jälkeen voittoon Puolasta. Nyt pitää taas osoittaa luonnetta.

Käytännössä huominen ottelu on kuin pudotuspeli. Tulos tai ulos. Huffille tilanne ei ole uusi, mutta joukkueen kahdeksalle ensikertalaiselle tilanne on toinen.

– Jos historiaa katsoo, niin näitä on tullut ennenkin. Koperissa 2013 neljäs peli Venäjää vastaan oli sellainen, voitimme helposti kahden jatkoajan jälkeen. On todella makeeta pelata tällaisia pelejä. Ei sellaista fiilistä pysty hakemaan muualta.

– Se kuuluu urheiluun, ja sitä varten olemme tässä turnauksessa, että näitä pelejä pitää voittaa. Tärkeintä on, että pääsemme nauttimaan kentälle. Meidän pitää tehdä samanlainen kasvojenkohotus kuin Israel-pelin jälkeen. Olen luottavainen, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi kommentoi tiukkaa tilannetta.

Huff pelaa nyt viimeistä EM-turnaustaan, sillä hän on ilmoittanut päättävänsä pelaajauransa näihin kisoihin. Hän on ehtinyt nähdä pitkällä urallaan paljon, mutta jotain ikimuistoista tapahtui Serbia-ottelussakin.

Huff pääsi torjumaan NBA:n hallitsevan kaksinkertaisen arvokkaimman pelaajan Nikola Jokicin korintekoyrityksen. Jokic lienee nimekkäin pelaaja, jonka Huff on blokannut.

– En ole kolminkertaista MVP:tä blokannut, joten kyllä Jokic varmaan on nimekkäin. Koitin vähän lukea, kun hän kääntyi korille päin. Että kun hän pääsi noin lähelle koria, hän haluaa tehdä korin. Yritin pari kertaa jo aikaisemmin päästä siihen, mutta 38-vuotiaan jalat eivät antaneet myöten. Onneksi tuossa lopussa pääsin vähän yllättämään hänet.

Suomi kohtaa Tshekin elintärkeässä ottelussa tiistaina kello 18.30.