Ilta-Sanomat ruotii Susijengin otteita koripallon EM-kisoissa.

Suomi kohtasi kolmannessa EM-ottelussaan lohkon ennakkosuosikin Serbian, ja kyyti oli kylmää.

Tuomion raadissa ovat mukana Tony Pietilä ja Kristian Palotie.

Tony Pietilä

Tähti

Suomen joukkueesta on vaikea nostaa ketään ja Nikola Jokic oli Nikola Jokic, eli maailman paras. Sanotaan kuitenkin Vasilije Micic. Häntä Suomi ei saanut ensimmäisellä puoliajalla kuriin kuin rikkomalla, mistä ei juuri ollut iloa, kun mies pussittelee vapareita varmasti.

Puheenaihe

38-vuotias Shawn Huff taisi tehdä elämänsä blokin. Ainakin siinä mielessä, että yhtä nimekästä kaveria kuin Jokicia hän ei ole ennen blokannut. Hieno suoritus ei Susijengiä juuri auttanut, mutta hieno suoritus se oli. Kelpaa muistella eläkepäivillä.

Tyyli

Vastus tiedettiin rajuksi, mutta Suomen fanit tulivat peliin kunnioitettavalla itseluottamuksella ja päättivät sen tyylikkäästi. Selkäsaunasta huolimatta yleisö huusi Suomea valtavalla volyymilla vielä päätösminuutilla. Suurta riemua Nikola Who? -banderollillaan herättäneet suomalaisfanit oppivat matsin aikana luultavasti sukunimenkin.

Moka

Suomi menetti pallon yhteensä 19 kertaa. Suurin moka oli toisen neljänneksen alku, jolloin Suomi taisi menettää pallon viisi kertaa ennen kuin sai ensimmäisen korinsa tehtyä. Noiden viiden menetyksen välillä Suomi sai aikaan yhden heiton. Siinä ero repesi lopullisiin mittoihin.

Yllätys

Ei tämä nyt varsinainen yllätys ole, mutta Serbian joukkuepelaaminen ja etenkin hyökkääminen näyttivät hyvin erilaiselta kuin kahdessa ensimmäisessä pelissä, vaikka se toki nekin voitti. Pallo liikkui, miehet liikkuivat, syötöt napsahtelivat käsiin ja sukka heilui. Serbia järjesti näytöksen tekemällä perusasioita mielettömällä tasolla.

Kristian Palotie

Tähti

Illan tähti on arkuus. Kun puoli­huolimattomasti tägättiin (Suomen iso teema hyökkäys­levypalloissa), Serbia pääsi kahdella ja myöhemmin jopa yhdellä syötöllä helppoihin lay upeihin. Kun tätä Serbiaa lähtee haastamaan pelkällä taidolla, eikä anna lainkaan iskuja ja pelaa kovaa, tulos on tämä.

Puheenaihe

Varmasti se, että Lauri Markkanen, Petteri Koponen (ja Sasu Salin) tulivat päätösneljänneksellä kentälle, vaikka tilanne on mikä on. Lassin Tuovi sanoi, että halusi pitää pelaajien rytmin yllä ja saada onnistumisia, ja se selitys on erittäin ymmärrettävä ja hyväksyttävä. Puheenaihe tämä on silti.

Tyyli

Suomen ja Serbian yleisöt, jotka huusivat vuoropuheluna vielä päätös­neljännekselläkin. Oli todella tyylikästä, miten suomalaisyleisö kannusti loppuun asti. Toivottavasti joukkue saa siitä energiaa tiistain peliin.

Moka

Aika monta mokaa. Markkanen on Suomen ylivoimaisesti paras pelaaja ja ehdottomasti joukkuepelaaja, mutta häneltä tarvitaan johtajuutta myös puolustuspäässä. Vastassa oli toki ehkä maailman paras pelaaja, mutta johtavien pelaajien pitäisi antaa koko joukkueen ymmärtää, että helppoja koreja ei ole ok antaa.

Yllätys

Se, että pelistä ei tullut kilpailua Edon Maxhunin hurmosstartin jälkeen. Sitten Serbia teki 14 pistettä putkeen ja kasvatti eroa jatkuvasti senkin jälkeen. Ehkä oli yllätys, että susi kesytettiin noinkin nopeasti.