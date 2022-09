Edon Maxhuni valitsi Kosovon sijasta Suomen – kertoo syyn päätökseensä: "Siinä on se ero"

Susijengin ykköspelintekijä Edon Maxhuni on sekoitus suomalaista ja balkanilaista koripallokulttuuria.

Edon Maxhuni on Susijengin ykköspelintekijä.

Praha

Suomen koripallomaajoukkue sai nauttia 2010-luvulla Euroopan kärkitason takamiespelistä, kun joukkueessa vaikuttivat legenda Teemu Rannikko ja nyt EM-kisoissa viimeistä valssiaan askeltava Petteri Koponen.

Molemmat toki vaikuttavat joukkueessa edelleen, Koponen kentällä ja Rannikko valmennustiimissä, mutta ykköspelintekijän roolin on ottanut Edon Maxhuni, 24.

Helpottavan Puola-voiton jälkeisenä aamupäivänä Susijengin hotellin edustalla Prahassa astelee rento ja hyväntuulinen nuorimies.

– Totta kai vähän raskas häviö siihen alkuun, mutta olen ylpeä siitä, miten joukkue pääsi yli tappiosta ja tuli ihan toisella energialla Puola-peliin. Näytimme, mihin meistä oikeasti on. Kaikilla oli sellainen pieni viha ja ärsyyntyminen siitä avaustappiosta. Sekin antoi meille paljon tulta, Maxhuni analysoi.

Maxhuni on syntynyt ja varttunut Hyvinkäällä, ja kasvattajaseura on paikallinen Ponteva. Hän on käynyt läpi niin kutsutun susipolun eli kaikki ikäkausimaajoukkueet.

Lukioiässä hän muutti Helsinkiin pelaamaan HBA Märskyn riveissä ja jatkoi sieltä Long Beach Staten yliopistoon Yhdysvaltoihin, minkä jälkeen koitti paluu Eurooppaan. Reitti on nykyään hyvin tyypillinen suomalaisen koripallon huipulla.

Ihan kaikilla tavoin Maxhuni ei kuitenkaan ole täysin tyypillinen suomalaiskoripalloilija. Hänen vanhempansa saapuivat Suomeen 90-luvun alussa pakolaisina Kosovosta, ja susipolun lisäksi hänen pelityylissään näkyy paljon vaikutteita isä Besimiltä, joka pelasi silloisen Jugoslavian sarjoissa ennen kuin lähti sotaa pakoon.

Maxhuni kokee olevansa pelaajana hyvä sekoitus suomalaista ja balkanilaista lajikulttuuria.

– Tietenkin olen syntynyt Suomessa ja pelannut koko elämäni Suomi-korista. Olen kasvanut siihen. Mutta samalla olen saanut iskältä vaikutteita Balkanin koripallosta. Se mentaliteetti on tullut osaksi pelityyliäni. Pelityylini ei ole täysin suomalainen tai täysin balkanilainen, vaan hyvä sekoitus. Sitä kautta pystyn myös tuomaan joukkueeseemme vähän erilaisuutta, hän näkee.

– Itseluottamus tulee suoraan sieltä Balkanilta. Toinen on se, että tuliset tunteet tulevat paljon siitä suunnasta. Käyn paljon kuumana ja jos tilanne menee huonosti, olen hyvällä tavalla vihainen. Ja toisaalta kun asiat menevät hyvin, tuon sen tunteen ulos kropastani ja välitän katsomolle ja joukkuetovereille. Sitä ei aina näe niin paljon suomalaisessa kulttuurissa.

Prahan suomalaisinvaasiota hehkuttava Maxhuni osaa ottaa yleisönsä.

Maxhuni on Kosovossa varsin tunnettu urheilija. Tosin kuin jalkapallossa, koripallossa arvokisoissa ei ole juuri kosovolaistaustaisia pelaajia nähty muiden maajoukkueiden riveissä. Maxhuni muistelee olevansa kolmas.

– Siellä porukka kyllä tietää, kuka olen ja urheiluväki tuntee. Toki siihenkin törmää, että ihmiset eivät arvosta sitä, että pelaan Suomen maajoukkueessa. Sellaista tyytymättömyyttä tulee välillä vastaan, ja pidän sitä vähän epäreiluna.

Moni kosovolaistaustainen on vaihtanut maajoukkue-edustuksensa Kosovoon sen jälkeen, kun maa joitain vuosia sitten saatiin mukaan kansainväliseen urheiluun. Maxhuni arvostaa paljon juuriaan ja sanoo kosovolaisuuden olevan iso osa itseään, mutta maajoukkuevalinta on ollut selvä jo nuoresta asti.

– Suomi otti minut 14–15-vuotiaana maajoukkueeseen mukaan, ja Kosovosta ei silloin kuulunut. Siinä on se ero, miksi pelaan Suomen maajoukkueessa. Ei minun ole koskaan tarvinnut sitä asiaa edes hirveästi miettiä. Ei sitä, mitä Suomi on antanut koripalloilijan uralleni, voi vaihtaa mihinkään sormia napsauttamalla. Se ei olisi reilua.

– Monet kaverit ja tutut Kosovossa seuraavat meidän pelejämme ja lähettävät tsemppiviestejä. Se tuo tietysti hyvän fiiliksen, että Suomen lisäksi myös Kosovossa ihmiset seuraavat uraani.

Seuraavassa EM-ottelussaan maanantaina Suomi kohtaa lohkon ykkössuosikin Serbian. Kosovon ja Serbian välinen historia tunnetaan, joten ottelulla on tietysti erityinen merkitys Maxhunin perheessä.

– Totta kai. Kyllä se minullekin on sellainen peli, jossa on ylimääräistä tunnetta. Politiikkaa ei tietenkään saa tuoda urheiluun mukaan, mutta kyllä se peli sytyttää, ja tahdon pelata erityisen hyvin. Se ei ole iso peli vain minulle, vaan myös perheelleni ja kosovolaisille faneilleni.

Serbia on ottelun suuri suosikki, mutta sen yllättämällä Suomi taistelisi yhtäkkiä tosissaan jopa lohkovoitosta. Ottelu pelataan maanantai-iltana kello 22.