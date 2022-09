Kommentti: Lauri Markkanen on Suomen ylivoimaisesti paras koripalloilija – käytös kentän ulkopuolella paljastaa suurimman vahvuuden

Vuoden 2022 Susijengi on harvinaisen mielenkiintoinen joukkue, kirjoittaa Tony Pietilä.

Kun 18-vuotias takamies Miro Little donkkasi Suomi–Puola-ottelun viimeisen korin, yli 5000-päinen suomalaisyleisö räjähti. Hetkeä aiemmin oli nähty vastaavanlainen tyylinäyte Kauhajoen KarhuBasketin Henri Kantoselta.

Susijengi määräsi pelin tempon lauantaina alusta lähtien. Se juoksi nopeita hyökkäyksiä, liikutti palloa, ajoi kohti koria ja löysi jatkuvasti hyviä heittopaikkoja.

Puolan murskaamisen peruskivi oli iät ja ajat joukkueen identiteettiin kuulunut vahva puolustuspeli, mutta lennokkaasta hyökkäämisestä oli nähtävissä, mitä kaikkea tämä nykyjoukkue pystyy tekemään.

Minun elinaikani mielenkiintoisin Suomen koripallomaajoukkue on nopeampi, ulottuvampi ja atleettisempi kuin koskaan aiemmin.

Kapteeni Shawn Huff pelaa viimeistä arvoturnaustaan.

Suomi on aloittanut koripallon EM-kisat kahdella hyvin erilaisella ottelulla. Liikkuva ja Suomen tavoin pienikokoinen Israel oli avausmatsissa myrkkyä, mutta lauantaina Susijengi riepotteli isompaa ja hitaampaa Puolaa hulppealla 30 pisteen erolla.

Voitto oli Suomen suurilukuisin arvokisoissa sitten vuoden 1961.

Prahassa jalkeilla on uusi versio Suomen koripallomaajoukkueesta. Kisoissa on mukana peräti kahdeksan arvokisojen ensikertalaista, ja koko vuodesta 2011 alkaneen EM-kisaputken läpi käyneitä on enää kolme: Petteri Koponen, Shawn Huff ja Sasu Salin.

2010-luvun menestysjoukkueen väistyminen pelaaja kerrallaan pelotti vielä muutama vuosi sitten, mutta turhaan.

Yhtäkkiä ollaan tilanteessa, jossa NBA-tähti Lauri Markkasen ja vuosia Espanjassa sekä eurokentillä loistaneen Salinin vanavedessä myös Elias Valtonen (Espanja), Mikael Jantunen (Italia) ja Alexander Madsen (Kreikka) pelaavat Euroopan absoluuttisissa eliittisarjoissa.

Susijengi osaa viihdyttää. Se tekee sitä nopealla ja modernilla tavalla pelata ja luoda korintekopaikkoja mutta myös muilla keinoilla.

AEK Ateenaan siirtyvä Alexander Madsen on ollut väkevässä vedossa Prahan EM-parketilla.

Susijengin tavaramerkkinä huippumenestyksekkäissä MM-karsinnoissa olivat loppuhetkien trillerit, joissa Suomi hankki isohkon johdon, menetti sen ja kaivoi silti loppuhetkillä voiton.

Tällä kaavalla eteni huomattava osa peleistä, kun Suomi jyräsi MM-karsinnoissa seitsemään perättäiseen voittoon ja varmisti ensimmäisenä maana kisapaikkansa Euroopan karsinnoista.

Loppuhetkien jännitysnäytelmät tuskin kuuluvat pelisuunnitelmaan, mutta ainakaan matsit eivät jätä ketään kylmäksi.

Vaikka EM-avauksessa Israelia vastaan kävi toisin, tasaisten otteluiden loppuhetkien tilastot ovat Susijengin puolella.

Joukkue osaa myös ottaa yleisön mukaansa. Kun onnistumisia tulee ja yleisö alkaa syttyä, sasusalinit ja edonmaxhunit lietsovat eleillään tunnelman kattoon.

Suomi on onnistunut seuraamaan modernin koripallon trendejä. Peli on kehittynyt pelipaikattomampaan suuntaan, ja nyt myös isojen miesten on pystyttävä liikkumaan, kuljettamaan ja heittämään kaukaa. Suomi on pysynyt tässä kehityksessä mukana.

Suomen nuoret isot pelaajat edustavat tätä modernia pelaajatyyppiä hyvin joukkona, mutta sitten on Markkanen, Suomen koripallohistorian ylivoimaisesti paras pelaaja. Hän tekee kaikkea edellä mainittua käsittämättömällä tasolla ja on kehittynyt kansainvälisessä koripallossa huimaksi aseeksi lähellä koria.

Lauri Markkanen on Suomen ylivoimainen johtotähti.

Markkasen suurin vahvuus on kuitenkin hänen luonteensa ja mentaliteettinsa. Vaikka hän on ylivoimaisesti joukkueen paras pelaaja, se ei heijastu hänen käytökseensä kentän ulkopuolella. Kentälläkin vain sillä tavalla, että etenkin hankalissa paikoissa ykköstähti on valmis ottamaan joukkueen reppuselkäänsä.

Vaivaako puun takaa tullut kohusiirto Markkasta EM-parketilla? Hän vastasi spekulaatioihin tekemällä 33 pistettä Israelia vastaan.

Tämä kaikki tekee jyväskyläläisestä Susijengille kovemman vahvistuksen kuin mitä muut saman tason NBA-vahvistukset ovat omille maajoukkueilleen.

Komea voitto Puolasta piti haaveet lohkon kakkossijassa ja realistisemmin voitettavissa olevasta pudotuspelivastustajasta elossa, mutta takeita historiallisesta puolivälieräpaikasta ei ole.

Vaikka sijoitus ei olisikaan parempi kuin aiemmin, joukkue on täynnä kiinnostavia pelaajia, joiden otteita on ilo seurata.

Tämän rungon parhaat vuodet ovat vielä edessä, mutta jo nyt kasassa on kenties kaikkien aikojen kiinnostavin Susijengi.