Petteri Koponen, 34, avautuu kivuliaasta sairaudestaan – tuntee heti sängystä noustessaan, jos edessä on vaikeampi päivä

Susijengin Petteri Koponen pelaa kipulääkkeiden voimalla.

Susijengin Petteri Koposen vasemmassa lonkassa on nivelrikko, jonka takia hänen vauhtinsa on hidastunut.

Praha

– Totta kai se lämmitti vanhan miehen mieltä, Petteri Koponen hymähti Suomen ja Israelin välisen koripalloilun EM-alkulohkopelin jälkeen. Koposelta kysyttiin, miltä hänestä tuntui, kun suomalaiskatsojat olivat huutaneet kuorossa hänen nimeään viiden perättäisen pisteen jälkeen.

Koponen on koripalloilijana korkeassa iässä, 34, mutta tunteeko hän itsensä vanhaksi?

– Ehkä vähän, kun katsoo nuorisokaartia ympärillä. Mieleltäni olen varsin nuori, mutta liikkuminen on totta kai vanhan miehen köpöttelyä, Koponen vastasi sunnuntaina Prahassa Suomen joukkueen hotellissa.

Niin, se köpöttely. Koposen vasemmassa lonkassa on nivelrikko, jonka takia hänen vauhtinsa on hidastunut ja jalkatyöasentonsa kaventunut niin, että hän pelaa puolustuspeliä melkein jalat kiinni toisissaan. Nivelrikko on maailman yleisin nivelsairaus, ja siinä suhteessa Koponen on lähempänä tuhansia Prahaan saapuneita suomalaiskannattajia kuin joukkuekavereitaan.

Koponen kertoo, että välillä pelaaminen sattuu, välillä ei.

– Peleihin otan aina kipulääkeet. Isoin asia on jäykkyys. Sekin vaihtelee, välillä on tosi kankeita päiviä. Sen tuntee jo aamulla kun nousee sängystä. Niitä yrittää jumpata ja availla, mutta en ole löytänyt sellaista kaavaa, joka toimisi aina. Istuminen on pahinta, liike tekee hyvää.

Koponen on yksi kaikkien aikojen parhaista suomalaisista koripalloilijoista. Hänen uransa päättyy näihin EM-kisoihin, vaikka moni muu on pelannut paljon iäkkäämmäksi.

– Totta kai se harmittaa, Koponen myöntää.

Hän kuitenkin suhtautuu asiaan samalla tavalla, jolla lukuisat urheilijat pyrkivät hallitsemaan mielialojaan arvaamattomassa työssä: on asioita joihin voi vaikuttaa ja asioita joihin ei voi vaikuttaa.

– Tiedän, että olen pitänyt huolta itsestäni ja tehnyt kaiken mahdollisen siitä lähtien, kun tämä tuli ensimmäisen kerran esiin lääkärintarkastuksessa. Periaatteessa se on rakenteellinen vika, joka aiheutti sen että rustopinta alkoi kulua. En tiedä olisiko sille tehty mitään, jos se olisi huomattu kun olin nuori poika.

Toisaalta Koponen sanoo olevansa kiitollinen, että sai pelata näinkin pitkään.

– Sain paljon korikselta. Ei minulla ole katkera mieliala.

Petteri Koponen saapumassa Sudenpesään, Suomen koripallomaajoukkueen fanien ravintola- ja tapahtumatiloihin EM-kisoissa Prahassa.

Koponen oli vuosikausien ajan se pelaaja, jonka käsiin pallo pelattiin ratkaisuhetkillä. Prahan EM-kisoissa hän aloittaa vaihdossa ja tulee kentälle, kun Suomen peli ei kulje.

– Tuntuu että olen tulipalojen sammuttaja. Kun on mennyt huonosti, sanotaan että mene Petsku kentälle. Välillä minua ei tarvita kun peli kulkee, Koponen kuvailee.

Suomen ensimmäisessä pelissä Israelia vastaan Koponen pelasi 23.57 minuuttia ja heitti seitsemän pistettä neljällä pelitilanneheitolla. Puolaa vastaan Suomi hallitsi peliä alusta loppuun, eikä Koponen pelannut kuin vajaat kuusi minuuttia. Niiden aikana hän heitti molemmat kolmosyrityksensä sisään.

Kun uran viimeiset päivät kuluvat, Koponen kertoo ajoin miettineensä sitä, että jotkut kokemukset jäävät viimeisiksi kerroiksi. Yksi sellainen oli lauantai-illan fanitapaaminen Prahassa.

– Olihan siinä vähän haikeuttakin. Noi on niitä fiiliksiä, joiden takia on tehnyt hommia. Totta kai sitä miettii, ettei niitä paljon ole jäljellä.