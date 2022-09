Lauri Markkasta ja Sasu Salinia verrattiin supertähtiin – vastasivat huvittuneena koviin sanoihin

Lauri Markkasta ja Sasu Salinia huvitti vertaus NBA:n superkaksikkoon.

Praha

Susijengi kohtaa perjantaina koripallon EM-kisojen avausottelussaan Israelin. Avausvastustaja on siinä mielessä mielenkiintoinen, että samat joukkueet pelasivat vastakkain MM-karsintapelissä viime viikolla Tampereella.

Karsintaottelussa Suomi oli parempi pistein 79–73. Kolme päivää myöhemmin Susijengi varmisti paikkansa MM-kisoissa. Suomen ykköstähtenä hääri ottelussa tuttu nimi, Cleveland Cavaliersin NBA-tähti Lauri Markkanen, joka taituroi 28 pistettä.

Markkaselta odotetaan paljon myös EM-parketeilla. Hän ja MM-paikan lopullisesti ratkaisseen Viro-ottelun pisterohmu Sasu Salin ovat Susijengin väkevimmät aseet hyökkäyspäässä.

Urheilulehden ennakkoanalyysissa asiantuntija Kristian Palotie nosti esiin sangen väkevän vertauskuvan Suomen tehoduolle.

Hän linjasi, että kun Markkanen ja Salin tekevät skriinejä toisilleen ja aiheuttavat hankaluuksia puolustuksille, vaikutus muistuttaa lajin absoluuttisten supertähtien Kevin Durantin ja Stephen Curryn yhteistyötä Golden State Warriorsissa vuosina 2016–19. Warriors juhli NBA:n mestaruutta vuosina 2017 ja -18.

Urheilulehden analyysin mukaan Markkasta ja Salinia voi kutsua ”köyhän miehen Curryksi ja Durantiksi”.

Susijengin kaksikko ei ole täysin vakuuttunut vertauksen vedenpitävyydestä.

– Ainakin tosi köyhän miehen Curry, Lauri voi olla vähän lähempänä Durantia. Mutta kyllä tuolla omalla liikkeellä saa Laurin kanssa luotua ihan hyvin tilaa. Molemmilla on kyky luoda toisilleen heittopaikkoja, ja kyllä me sitä haluamme käyttääkin pelien sisällä, linjaa vaatimattomasti Salin, jolle lankeaa vertauksessa takamies Curryn rooli.

Sasu Salin ja Lauri Markkanen ovat johtavia pelaajia Susijengin hyökkäyspelissä.

– No heidän tasolleen on aika vaikea päästä. Mutta kyllä me ymmärrämme sen tilanteen, että me tarvitsemme minulta aggressiivisuutta ja sitä että saan hyökkäyspäässä luotua muille paikkoa. Ja Sasu on meille tosi tärkeä tietenkin molemmissa päissä kenttää, mutta hyökkäyspäässä pystyy tekemään paljon asioita ja on eliittitason heittäjä, sanoi Markkanen Susijengin lehdistötilaisuudessa torstaina.

Enempää Markkanen ei halunnut ottaa kantaa esitettyyn vertaukseen.

– Palotielle terveisiä, että on häneltä aika paljon villejäkin juttuja joskus tullut, hän lähettää terveisensä.

Markkanen on tietoinen siitä, että hän on Suomen joukkueen ykköstähti ja se pelaaja, jolle on tarjolla erityiskohtelua vastustajilta. Lehdistötilaisuudessa Markkanen vakuutti, ettei ota asemastaan paineita.

– Olen pelannut muutaman vuoden NBA:ta ja tottunut paineeseen. Se antaa vain lisäbuustia pelaamiseen.

Markkanen rynnisti miesten maajoukkueeseen vakuuttavasti vuonna 2017 ja pelasi valtavassa roolissa jo saman vuoden EM-kotikisoissa, joissa hän oli Suomen johtavia pelaajia.

– Olen siinä mielessä onnekas, että minulla on ollut iso rooli kentällä alusta asti, ja minut otettiin heti hienosti mukaan maajoukkueeseen. Olen aina tiennyt, että minuun luotetaan. Vaikka tämä on joukkuepeli, yritän johtaa kentällä ja myös kentän ulkopuolella. Yritän auttaa nuorempia ja olla esikuva.

Tämän vuoden EM-turnauksesta on puhuttu jopa kaikkien aikojen kovatasoisimpana.

Eurooppalaispelaajat ovat viime vuonna rynnineet joukolla NBA:n eliittiin. Kisoissa nähdään neljän edellisen vuoden NBA:n arvokkaimmat pelaajat, kun Giannis Antetokonmpo (18–19 ja 19–20) edustaa Kreikkaa ja Nikola Jokic (20–21 ja 21–22) Serbiaa.

Markkanen on arviosta samaa mieltä ja kokee tilanteen positiivisena haasteena.

– On tosi hauskaa pelata NBA-tähtiä vastaan myös täällä. On aina hienoa edustaa omaa maataan, ja se tilanne on varmasti sama myös muille, hän totesi.

Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi on samoilla linjoilla.

– Varmasti laadukkain turnaus ikinä. Näemme myös erilaista koripalloa. Tämä lohko on hyvä esimerkki, se näkyy myös huomenna. Kaikki pelaavat vähän eri tavalla, mikä on kiinnostavaa, Tuovi sanoo.

Suomi kohtaa perjantain avausottelussaan Israelin kello 15. Sen jälkeen ohjelmassa ovat lauantaina Puola, maanantaina Serbia, tiistaina Tshekki ja torstaina Hollanti.