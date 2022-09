Tv-kuvissa vilahtanut salaperäinen mytty on herättänyt ihmettelyä – Sasu Salin paljastaa sen taustat

Susijengin tähtitakamies Sasu Salin pyrkii joukkueen seuraavaksi kapteeniksi lahjonnan keinoin.

Sasu Salin on muuttumassa Susijengin ikänestoriksi.

Praha

Suomen koripallomaajoukkue aloittaa urakkansa EM-kisoissa Prahassa perjantaina. Joukkue on pelannut pitkän kesän ja ehti ennen EM-kisojen alkua varmistaa paikkansa ensi vuoden MM-kisoissa jo neljä kierrosta ennen MM-karsintojen päätöstä.

Saavutus on hurja, sillä Suomi oli ensimmäinen MM-paikkansa varmistanut joukkue koko Euroopassa. Joukkueen pitkäaikainen tähtitakamies Sasu Salin on asiasta syystäkin innoissaan.

– Ei sitä tavallaan vielä edes käsitä, on se aika uskomaton saavutus. Etenkin kun avasimme karsinnat Ruotsi-tappiolta, jolloin näytti tosi pahalta. Sitten seitsemän voittoa putkeen, mielestäni ihan hyvä nousu, Salin pohtii IS:lle päivää ennen kisojen avausmatsia.

Pitkän tien Susijengin mukana kulkeneet Salin, 31, Petteri Koponen, 34, ja Shawn Huff, 38, ovat reilusti nuorentuneen Susijengin ainoat yli 30-vuotiaat pelaajat EM-turnauksessa. Konkarikolmikon lisäksi vain Lauri Markkanen, 25, on pelannut aiemmin arvokisoissa (EM-kotikisoissa 2017). Kaikki muut ovat ensikertalaisia.

Koska debytantteja on paljon, useat kisat nähneellä kolmikolla on iso rooli kokeneina johtajina. Koponen kertoi aiemmin tällä viikolla opastaneensa nuorempiaan muun muassa taloudenpitoasioissa.

Lue lisää: Miljoonia tienannut Petteri Koponen on pannut rahan poikimaan – neuvoo nyt nuorempiaan: ”Älkää ostako heti autoja tai Guccia”

Salinille ei ole ainakaan tässä vaiheessa aikomuksena jakaa sijoitusvinkkejä, mutta sen sijaan hän on haistanut joukkueen monivuotisen kapteenin Huffin lopettamisessa markkinaraon.

– Koposella on aina ollut tuo bisnes vahvasti hallussa, mutta minä olen enemmän huolissani siitä, että kenestä tulee kapteeni kun Shawn lopettaa.

Salin on valmis astumaan isoihin saappaisiin ja onkin aloittanut jo kampanjoinnin hieman kyseenalaisinkin keinoin.

– Olen ostanut itselleni ääniä. Juuri ennen kuin lähdimme reissuun, toin kaikille treeneihin pieniä rahkamunkkeja. Sanoin että muistakaa sitten, kuka on seuraava kapteeni ja antakaa äänenne. Mulla on tässä vielä vähän muita intressejä kuin sijoitusvinkit, takamies paljastaa.

– Olen lahjoja!

Salinin heitto kulki MM-karsinnoissa Viroa vastaan.

Salin on suunnitellut kampanjansa tarkkaan. Hän yrittää välttää turhan läpinäkyvän mielistelen ja ajoittaa tarjoilunsa oikeisiin saumoihin. Joka päivä ei kannata kantaa munkkeja mukanaan.

Hän käytti samaa keinoa myös valmennusjohdon suuntaa, mutta sillä suunnalla ihan kaikki eivät innostuneet ”Malmin roskisdyykkarin” tarjoamista herkuista.

– Annoin kyllä valmennuksellekin, joten peliaikaakin pitäisi olla tiedossa. Tosin Lassi (päävalmentaja Tuovi) ei kuulemma ottanut, hän pitää tiukasti huolta linjoistaan.

– Isot saappaat siinä on täytettävänä. Shawn on hoitanut vanhimman roolin hienosti ja Hanno Möttölä sitä ennen. Ei sitä ehkä sen enempää pitäisi ajatella, mutta meillä on ollut isoja esimerkkejä. Totta kai sitä yrittää vanhimpana hoitaa niin hyvin kuin pystyy.

Tosiaan, Koponen ja Huff ovat ilmoittaneet päättävänsä uransa heti kisojen jälkeen, jolloin pitkään joukkueen kuopuksena pyörineestä Salinista tuleekin yhtäkkiä nestori.

Salin ei ole vielä täysin sisäistänyt tätä asiaa.

– Kyllä se oudolta tuntuu, ei käy kiistäminen. Pitkään tuli maajoukkueessa hengailtua samojen kavereiden kanssa, mutta nyt tämä nuorempi sukupolvi on vähän erilaista. Varmaan sama fiilis oli edellisille konkareilla silloin kun minä tulin tähän pyörimään, Salin ruotii.

– Kaikki ovat kuitenkin huippujätkiä ja tulemme mainiosti toimeen. Kiva nähdä millaista on, kun pyörii tuossa vanhimpana. Tosin katsotaan, tuodaanko sieltä esimerkiksi Juho Nenosta ja kumppaneita sisään, kun pari kaveria jää sivuun. Jos näillä mennään, niin sitten olen vanhin.

Vaikka pelaajat ympärillä ovat vaihtuneet nuorempiin, Salinin rooli joukkueessa on pysynyt samankaltaisena. Helsinkiläinen on totuttu tuntemaan joukkueen vekkulimaisena ilopillerinä.

– Kyllähän mä olen vähän sellainen hölmöilijä. Luulen että nuoremmatkin ovat jo huomanneet, että pelleilen aika paljon ja teen omia juttujani. Mutta kyllä se varmaan auttaa myös esimerkiksi uusia kavereita tulemaan sisään joukkueeseen. Kyllä minusta totinenkin puoli löytyy, mutta olen vähän sellainen vekkuli. Ilon kautta! Salin linjaa.

Joukkueeseen tietysti tarvitaan erilaisia persoonia, jotka täydentävät toisiaan. Susijengistä on jo vuosia paistanut läpi mainio joukkuehenki, joka auttaa myös parketilla.

– Ei meillä ole huonoja jätkiä tässä lainkaan. Jos katsoo muita maita, esimerkiksi Kroatiasta tulee vähän sellaisia viboja, ettei välttämättä ole paras joukkuehenki. Varmaan vaikuttaa siihen, että he eivät saa aina käännettyä tiukkoja pelejä voitoiksi. Luulen että juuri se meidän joukkuehenkemme auttaa tiukoissa peleissä.

– Kyllä se henki on tehnyt meistä paremman joukkueen. Samoin kuin pelitapamme, jonka perusperiaatteet ovat pysyneet alusta asti samoina. Mutta kyllä se vaikuttaa, että maajoukkueeseen on aina hauska tulla ja on sellainen turvallinen ja hyvä fiilis.

Salin ja Lauri Markkanen ovat iso ase Suomen hyökkäyspelissä.

Salinilla lopettaminen ei ole vielä mielessä, eikä siihen ole syytäkään. Hän pelaa Espanjan kivikovassa ACB-liigassa Teneriffan joukkueessa ja viime kaudella palkintokaappiin tuli täytteeksi Mestarien liigan voittopokaali.

Salin on joukkueessaan valtavassa roolissa. Hän oli Mestarien liigan finaalissa joukkueensa paras pistemies ja on pelannut viime muutenkin vuodet uransa parasta koripalloa.

– Mestarien liigan voitto oli tietysti kova juttu joukkueen tasolla, mutta myös henkilökohtaisesti. Ei noita eurosarjoja niin usein tule voitettua, Salin hehkuttaa.

– Olin isossa roolissa siinä voitossa ja koko kaudella. Sain alusta asti sellaisen roolin, että olen päässyt olemaan esillä. Joukkueemme on rakennettu tosi hyvin. Sellaisessa roolissa on tosi kiva pelata. Saan pelata yli 30 minuuttia monessa pelissä putkeen, ja pelaaminenhan tämän homman suola on.

Susijengin kannalta Salinin huippuvire on mitä mainion uutinen. Hänen roolinsa Suomen tavaramerkissä ”susipuolustuksessa” on korvaamaton, minkä lisäksi hän ja Markkanen ovat duona kenties tärkein osa Suomen hyökkäyspeliä.

Kun Susijengi matkusti Prahaan torstaina, Salin kaivoi tv-kuvissa ennen lentokoneeseen nousuaan taskustaan mytyn, joka on herättänyt ihmettelyä. Mytty näytti eniten pieniltä sukilta.

Minkälainen onnen amuletti taskustasi löytyi?

– Mitähän olen näyttänyt, ai ne sukat? Ne ovat sormenlämmittimet. Meillä syntyi hetki sitten toinen lapsi ja kun tulimme Viro-pelistä ja painoin suoraan kotiin vaihtamaan vaippaa, niin siinä taisin laittaa pienet sukat sivutaskuun. Sinne ne olivat jääneet ja löytyivät lentokentällä. Katsotaan, tulisiko niistä jonkinlainen amuletti.