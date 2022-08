Miljoonia tienannut Petteri Koponen, 34, on laittanut rahan poikimaan – neuvoo nyt nuorempiaan: ”Älkää ostako heti autoja tai Guccia”

Petteri Koposen miljoonat eivät ole tulleet vain koripalloa pelaamalla.

Susijengin konkaritakamiehen Petteri Koposen edellinen viikko on ollut vaiheikas. Viime torstaina hän pelasi viimeisen ottelunsa Suomen maaperällä, kun Suomi löi Israelin täydessä Nokia-areenassa Tampereella. Sunnuntaina Susijengi voitti Viron ja varmisti paikkansa ensi vuoden MM-kisoissa.

Keskiviikkoaamuna joukkue hyppää taas lentokoneeseen ja matkustaa Prahaan pelaamaan EM-lopputurnausta. Uransa EM-kisoihin päättävä Koponen on innoissaan.

– Hieno viikko suomalaiselle korikselle. Onhan se ihan uskomaton juttu, että pystyimme varmistamaan MM-kisapaikan jo nyt neljä kierrosta ennen karsintojen loppua. Otimme silloin ekassa pelissä rumasti turpaan Ruotsilta, siitä on kyllä joukkue kasvanut upeasti, Koponen hehkuttaa IS:lle.

Karsinnat avanneen Ruotsi-tappion jälkeen Suomi on voittanut seitsemän ottelua putkeen. Se riitti MM-paikan varmistamiseen hyvissä ajoin.

Susijengi harjoitteli keskiviikkona viimeistä kertaa Suomessa ennen EM-kisoja.

Koponen ja toinen uransa EM-urakkaan päättävä legenda Shawn Huff kuuluvat nuoren joukkueen kokeneeseen ja kaiken nähneeseen osastoon. Osa kaksikon roolia on nuorten pelaajien auttaminen kaikin tavoin.

Koponen, 34, on opastanut joukkueen nuorempia jäseniä muun muassa rahankäytössä. Helsinkiläinen on ehtinyt pitkällä urallaan tienata useamman miljoonan. Rahat hän on pistänyt poikimaan.

– Olen sijoittanut asuntoihin, sitten on rahastoja ja osakkeita. Ne ovat varmaan niitä fiksuimpia kohteita, mihin olen laittanut. Olen laittanut rahaa myös muutamaan startupiin, mutta se on ollut ehkä enemmän sellaista hupirahaa. Sijoitusasunnot ja osakkeet ovat olleet fiksuimpia, takamies avaa.

– Sitä olen näille nuorille pelaajillekin yrittänyt täällä sanoa, että älkää ostako heti niitä autoja tai Guccia ja Louis Vuittonia, vaan käyttäkää rahaa vähän fiksummin. Se aika tulee sitten myöhemmin, kun pystytte vielä enemmän nauttimaan elämästä.

Koponen sai itse ammattilaisuransa alkutaipaleella toiselta maajoukkueen konkaritakamieheltä, joten soihtua kelpaa ojentaa eteenpäin.

– Rannikon Teemu oli silloin maajoukkueessa sellainen, jonka kanssa näistä juteltiin. Teemu oli ostanut silloin sijoituskämppiä ja sitä kautta itsekin kiinnostuin siitä. Luin muutamia kirjoja aiheesta ja otin asioista selvää. Siitä se lähti, Koponen muistelee.

Italiassa, Venäjällä, Espanjassa ja Saksassa ammatikseen pelannut Koponen on nähnyt paljon toisenkinlaista toimintaa, kun nuoret urheilijat äkkirikastuvat. Siinä onkin iso syy siihen, että hän haluaa auttaa maajoukkuetovereitaan tekemään fiksumpia valintoja.

– Olen kyllä heittänyt kaikenlaisia vinkkejä, että mitä kannattaa tehdä. Sitäkin on tuolla maailmalla paljon nähnyt, että käydään kasinolla, ostetaan heti hieno auto ja aletaan tuhlata. Voihan niinkin tehdä, jokainen tavallaan, mutta en tiedä onko se fiksuin tapa, hän ruotii.

– Ura kestää tietyn aikaa, eikä ikinä tiedä mitä sen jälkeen tapahtuu, tai tuleeko vaikka paha loukkaantuminen. Kannattaa olla fiksu.

Sports Illustratedin vuonna 2009 julkaiseman tutkimuksen mukaan jopa 60 prosenttia NBA-pelaajista on viisi vuotta uransa jälkeen vararikossa. Tämä hämmästyttää Koposta, vaikka hän samaan aikaan muistuttaa, että pelaajien lähtökohdat on syytä ottaa huomioon.

– Se on kyllä uskomatonta, kun välillä miettii, millaisia omaisuuksia siellä laitetaan haisemaan. Mutta kuten sanoin, olen itsekin nähnyt sellaista toimintaa, että nopeasti se omaisuus siinä menee. Jotkut tulevat niin huonoista lähtökohdista ja sitten yhtäkkiä tulee paljon rahaa ja vanha kaveriporukka on jakamassa neuvojaan. Siinä on äkkirikastunut nuorimies ihmeissään.

Koponen on tyytyväinen omiin valintoihinsa, ja sijoitukset ovat tuottoisia.

– On mennyt ihan hyvin, olen tyytyväinen siihen, että sain silloin hyviä vinkkejä ja olen osannut olla fiksu tämän suhteen. On ollut hyvä, että jo nuoresta pitäen aloin sitä tehdä.

Koponen on ollut isossa roolissa MM-karsinnoissa.

Konkari on edelleen tärkeä osa joukkuetta myös parketin puolella. Hän ei ole enää ehdoton aloittava takamies, mutta kun tarvitaan kovaa heittäjää tai etenkin ottelun loppuhetkillä viileää pallonhallintaa, numero 11 otetaan usein kentälle.

Aloittavan pelintekijän roolin on napannut Edon Maxhuni, mutta osastolla on EM-ryhmässä myös tarvittava laajuutta.

– Edon on pystynyt ottamaan sen roolin, mitä häneltä odotettiin, sitten on Miro Little tulossa ja Seppälän Ilari on tehnyt hyvää duunia. Kantosen Henkkakin pelasi Viroa vastaan tosi hyvän pelin. Meillä on hyvä kilpailuasetelma, joka ajaa jätkiä eteenpäin ja pakottaa tekemään hommia koko ajan.

– Laajuus on kiva juttu. Emme olekaan enää ihan paniikissa, kun joku puuttuu.

Susijengi aloittaa EM-urakkansa Prahassa perjantaina kello 15 Israelia vastaan. Joukkueet kohtasivat viimeksi viime torstaina, jolloin Suomi oli parempi luvuin 79–73.