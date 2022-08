Susijengi voitti taas, nyt kaatui Viro! MM-kisapaikka on jo käden ulottuvilla

Suomi on Viro-voiton jälkeen hyvin lähellä MM-kisapaikkaa.

Suomi voitti Viron 76–68 koripallon miesten MM-karsinnassa Tallinnassa. Suomella on seitsemän voittoa kahdeksasta pelistä ja jaettu lohkon kärkisija Saksan kanssa.

Suomi johti ottelua tauolla 11 pisteellä, mutta Viro nousi kolmannella neljänneksellä tuntumaan. Lopulta Susijengi kuitenkin hoiti tärkeän voiton nimiinsä.

Suomen ykköspistemies oli 20 pistettä koonnut Sasu Salin. Lauri Markkanen teki 18 pistettä.

Historiallinen MM-kisapaikka alkaa olla hyvin lähellä. Suomi on pelannut MM-lopputurnauksessa kerran vuonna 2014, mutta tuolloin se ei saavuttanut kisapaikkaa urheilullisin ansioin, vaan pääsi mukaan villillä kortilla.

Nyt tilanne on se, että Suomella on jäljellä neljä ottelua, joista yksi voitto riittää varmasti kisapaikkaan. Suomi pelaa vielä kerran Viroa, kaksi kertaa Saksaa ja kerran Israelia vastaan. Viroa vastaan Suomi on selvä suosikki ja Israelin Susijengi kaatoi jo kerran.

MM-karsinnat jatkuvat marraskuussa. Ensi perjantaina Suomi aloittaa EM-lopputurnauksen Prahassa ottelulla Israelia vastaan.