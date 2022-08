Susijengin voitto oli jättimäinen – näin lähellä on historiallinen MM-kisapaikka

Suomi on pienen askeleen päässä koripallon MM-kisoista.

Suomen koripallomaajoukkue avasi MM-karsintojen jatkolohkovaiheen komealla voitolla ja otti askeleen lähemmäs MM-kisapaikkaa. Israel kaatui Tampereella täydessä Nokia-areenassa luvuin 79–73.

Historiallinen MM-kisapaikka alkaa olla hyvin lähellä. Suomi on pelannut MM-lopputurnauksessa kerran vuonna 2014, mutta tuolloin se ei saavuttanut kisapaikkaa urheilullisin ansioin, vaan pääsi mukaan villillä kortilla.

Nyt tilanne on se, että Suomella on jäljellä viisi ottelua, joista kaksi voittoa riittää varmasti kisapaikkaan. On hyvin mahdollista, että siihen riittää yksikin voitto. Suomen otteluista kaksi on Viroa, kaksi Saksaa ja yksi Israelia vastaan. Viroa vastaan Suomi on selvähkö suosikki ja Israelin Susijengi kaatoi jo kerran.

Euroopan MM-karsintajärjestelmässä pelattiin ensin alkulohkovaihe. Tuo vaihe pelattiin neljän joukkueen lohkoissa, joista kolme parasta pääsivät nyt startanneeseen jatkolohkovaiheeseen.

Joukkueet saivat alkulohkovaiheen tulokset mukaansa jatkolohkoon. Suomi voitti oman alkulohkonsa saldolla viisi voittoa ja yksi tappio, ja sen saldon se sai mukaansa. Nyt Suomi ja Saksa jakavat jatkolohkon kärkipaikkaa kuuden voiton ja yhden tappion saldolla.

Kolmantena lohkossa on Viron torstaina voittanut Slovenia saldolla 5–2, neljäntenä Israel (3–4) ja viimeisillä sijoilla Ruotsi (2–5) ja Viro (2–4). Jatkolohkon kolmelle parhaalle on tarjolla paikka MM-kisoissa.

Suomen etuna on myös se, että se on tasapisteisiin päädyttäessä sekä Slovenian että Ruotsin edellä. Nämä joukkueet pelasivat Suomen kanssa samassa alkulohkossa, ja Suomi on kummankin edellä keskinäisten otteluiden vertailussa.

Jatkolohkovaiheessa kukin joukkue pelaa kaksi ottelua toisesta alkulohkosta samaan jatkolohkoon tulleita joukkueita vastaan. Oman alkulohkon joukkueita ei kohdata uudelleen.

Suomen karsintarupeama jatkuu vielä yhdellä pelillä ennen ensi viikolla käynnistyviä EM-kisoja. Sunnuntaina Tallinnassa vastassa on Viro. Jos Suomi tuolloin kaataa Jukka Toijalan valmentaman etelänaapurin, kisalippuja Japaniin, Filippiineille ja Indonesiaan kannattaa alkaa jo varailla.

25.8.2022 klo 23.51 Juttua täydennetty tiedolla Slovenian voitolla Virosta.