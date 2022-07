Lauri Markkanen pelaa kotikaupungissaan vuosien jälkeen – harvinaisen ottelun vastustaja herättää tunteita

Suomi ja Ukraina valmistautuvat MM-jatkokarsintoihin ja EM-kisoihin Jyväskylässä.

Suomen ainoa NBA-pelaaja Lauri Markkanen pelaa elokuussa pitkästä aikaa kotikaupungissaan Jyväskylässä. Markkanen ja muu Susijengi kohtaavat 18. päivä Jyväskylän jäähallissa Ukrainan.

25-vuotias Cleveland Cavaliersin laituri ei ole pelannut koripalloa kotikaupungissaan seitsemään vuoteen.

Viimeksi hänet nähtiin Monitoimitalon parketilla vierasjoukkue HBA-Märskyn paidassa vuonna 2015. Suomi puolestaan ei ole pelannut koripallomaaottelua Jyväskylässä 34 vuoteen.

Vuonna 1988 vastassa oli Neuvostoliitto ja Suomen joukkueessa mukana Laurin isä Pekka Markkanen.

– Ihan huikeata, en ole maaottelua ikinä kotikaupungissa pelannut. Hienoa, että päästään sinne tuomaan yksi peli, Lauri Markkanen hehkutti Keskisuomalaiselle.

Ottelu on molemmille valmistautumista elokuun lopun MM-jatkokarsintaan sekä syyskuussa Saksassa, Italiassa, Tshekissä ja Georgiassa pelattaviin EM-kisoihin.

Markkanen arvioi, että Venäjän hyökkäyssodan runteleman Ukrainan kohtaaminen on tunteikas tapahtuma.

– Fakta on, että maailman tilanne merkkaa varmasti. Itselle henkilökohtaisesti iso juttu on jo se, että pelataan Jyväskylässä, mutta vielä tämä, että heitä vastaan. Kyllä siinä varmaan on tunteita molemmilla jengeillä, Markkanen sanoi.

Susijengi kohtaa Kroatian seuraavassa MM-karsintaottelussa sunnuntaina klo 21. Vaikka Suomi on jo varmistanut paikkansa jatkokarsinnoissa, ottelusta on saatavilla tärkeitä pisteitä, jotka kulkevat mukana seuraavaan karsintaan.