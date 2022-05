NBA-supertähti aloitti kesälomansa yllättävässä paikassa – Ruotsissa bongattu Nikola Jokic paljasti tulevaisuuden haaveensa

Nikola Jokic viihtyy hevosten parissa.

Noin kaksi viikkoa sitten Nikola Jokic valittiin NBA:n arvokkaimmaksi pelaajaksi toisena vuonna putkeen, mutta supertähti ei onnistunut viemään seurajoukkuettaan Denver Nuggetsia omakätisesti pudotuspelimenestykseen.

Nuggets putosi ensimmäisellä kierroksella, kun se kohtasi viime vuosina menestystä niittäneen Golden State Warriorsin, joka on jo varmistanut paikkansa NBA:n finaaleissa.

Jokic nauttii loman alkupäivistä Ruotsissa. Serbi on nähty tuoreeltaan Suomen länsinaapurissa raveissa.

Kaksi oranssiin pukeutunutta miestä istuivat kärryissä ja tulivat lämmittelemään hevosia ennen lähtöä.

Toinen heistä oli raviohjastaja Alessandro Gocciadoro, toinen serbialaiskolossi.

Jokic on kiinnostunut raviurheilusta ja paljastaa haaveensa huippu-urheilu-uran jälkeen.

– Kun koripallourani on ohi, haluan muuttaa takaisin Serbiaan ja ryhtyä ravivalmentajaksi, Jokic paljasti Expressenin mukaan ruotsalaistoimittaja Peter Anderssonille TV4:n haastattelussa.

Serbia ei ole raviurheilun kultamaita, mutta se ei supertähteä haittaa.

– Maani on valitettavasti Euroopan huonoimpia ravimaita. Siellä on ehkä 150 kilpailevaa hevosta, ja ulkomailla aloittaminen on monimutkaista. Mutta se on silti todella hauskaa, Jokic luonnehti.