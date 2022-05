Katso huippuhetket: Kauhajoki antoi Vilppaalle oppitunnin ja otti ensimmäisen kiinnityksen Korisliigan mestaruuteen

Rougeau, Skinner ja Kaukiainen häärivät voittajien tehomiehinä.

Kauhajoen Karhu Basket otti ensimmäisen kiinnityksen miesten Korisliigan mestaruuteen maanantaina Kauhajoella, kun kotijoukkue kaatoi hallitsevan mestarin Salon Vilppaan pistein 90–68 (38–31).

Ottelu alkoi tasaisissa merkeissä, ja vierailija tuli otteluun isäntiä hieman paremmin valmistautuneena, mutta illan juoni alkoi muuttua toisessa erässä.

Vilpas vei ensimmäisen neljänneksen pisteen erolla, mutta puoliväliin mennessä vahvasti puolustanut Kauhajoki oli repinyt lukemiksi 38–31. Todellinen ratkaisu nähtiin kolmannella 10-minuuttisella, jonka kotijoukkue voitti 29–17.

– Ensimmäiset 20 minuuttia olivat tasaista peliä, mutta toisella 20-minuuttisella kentällä oli vain yksi joukkue, myönsi Vilppaan tähti Mikko Koivisto.

Ensimmäisen ottelun perusteella Kauhajoki on selvästi kuskin paikalla ottelusarjassa. Kauhajokelaiset hallitsivat kenttätapahtumia ajoittain jopa selvällä erolla.

Levypallot menivät kotijoukkueelle 39–25. Hyökkäyslevypalloja Kauhajoki otti 22, Vilpas vain kahdeksan. Pelitilanneheitot menivät Kauhajoelle 74–53, ja kotijoukkue pakotti vieraat 23 pallonmenetykseen.

– Tämä oli Karhun hyvyyttä. Tärkeintä on, että meillä on nyt muisti- ja tunnejälki tästä pelistä. Tällaista on etukäteen vaikea simuloida, vaikka kuinka katsotaan videoita ja harjoitellaan, kertasi Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

– Tämä oli melkoinen oppitunti. Takaan, että seuraavassa ottelussa ero ei ole tällainen.

Kauhajoen suurimpia sankareita olivat 16 pisteen miehet Rene Rougeau ja Lee Skinner sekä 14 pistettä pussittanut Severi Kaukiainen. Vilppaan peliä johti korin alla Jeremiah Wood 18 pisteellään.

– Tämä oli yksi kauden parhaimmista puolustuspeleistämme. Se oli iso avain, kiteytti Kaukiainen.

– Alussa oli pientä hermostumista, mutta tunsin jo ottelun alussa, että kontrolloimme puolustuspelillämme. En ollut huolissani, jatkoi Kauhajoen päävalmentaja Janne Koskimies.

Seuraava ottelu pelataan keskiviikkona Salossa. Mestaruuteen vaaditaan neljä voittoa.