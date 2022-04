Susijengin legendat päättivät seurajoukkueuransa SM-pronssiin: ”Kaikki kestää aikansa”

Helsinki Seagulls uusi Korisliigan pronssinsa.

Helsinki Seagulls uusi miesten Korisliigassa vuoden takaisen pronssimitalinsa, kun se voitti pronssipelissä Helsingissä Joensuun Kataja Basketin 84–54.

Seagulls lähti kauteen suurimpana suosikkina ylivertaisen kotimaisen kaartinsa ansiosta, johon Petteri Koponen palasi 13 vuoden ulkomaan kiertueeltaan.

Seagulls luotti, taloudellisten raamiensakin vuoksi, yli 600 maaottelun kokemuksen omanneeseen kotimaiseen miehistöönsä niin, että täytti neljän pelaajan ulkomaan kiintiönsä vasta loppukaudesta ukrainalaisen Ivan Tkatshenkon liityttyä joukkueeseen.

Seagulls venyi syksyn avaustappionsa jälkeen yhdeksän voiton putkeen, mutta tuon jälkeen lokit eivät päässeet kunnolla lentoon. Myös korona verotti miehistöä, mutta niin kävi muillekin joukkueille.

Pronssiottelussa Joe Lawson nousi Seagullsin tehokkaimmaksi 16 pisteellä. Rahlir Hollis-Jefferson heitti Katajalle 18 pistettä.

Kahden susijengilegendan seurajoukkueura päättyi perjantaina pronssimitali kaulassa. 37-vuotias Shawn Huff voitti Suomen mestaruudet Espoon Hongassa 2003 ja 2004. 34-vuotiaalla Koposella on samat saavutukset niin ikään Hongasta vuosilta 2007 ja 2008.

Shawn Huff ja Petteri Koponen saivat pronssimitalit kaulaansa.

– Kiva fiilis päättää kausi voittoon. Kaikki kestää aikansa ja tämä päätös on ollut pitkään tiedossa. Silti tämä on koskettava hetki ja nyt on haikea tunnelma, kommentoi Koponen.

– On hienoa päättää ura täällä Kisahallissa, jossa pyörin ja pelasin jo junnuna. Oli myös hienoa kohdata päätöspelissä Kataja, joka oli aikoinaan isäni ensimmäinen joukkue Suomessa, Huff totesi.