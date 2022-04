Ruotsin koripallotähti siirtyi Venäjälle ja lensi ulos maajoukkueesta – antoi nyt pöyristyttäviä kommentteja Moskovasta

Jonas Jerebko hehkuttaa uusvanhaa kotikaupunkiaan estoitta.

Jonas Jerebko on pelannut Moskovassa aiemminkin, silloin Himkin paidassa.

Ruotsin suurimpiin koripallotähtiin kuuluva Jonas Jerebko kohahdutti viime viikolla siirtymällä Moskovan TsSKAn joukkueeseen kesken Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan.

Ilman seuraa ennen tätä sopimusta ollut Jerebko perusteli valintaansa muun muassa sillä, että saisi pelituntumaa ennen Ruotsin maajoukkueen tärkeitä MM-karsintapelejä kesällä. Kävi kuitenkin niin, että Ruotsin koripalloliitto hyllytti Jerebkon maajoukkueesta seuravalinnan takia.

Jerebko ei ole kommentoinut saamaansa runsasta kritiikkiä ruotsalaismedialle, mutta nyt hän on puhunut TsSKAn Youtube-kanavalla. Haastattelu on dubattu venäjäksi, mutta ruotsalaislehti Expressen on saanut käsiinsä alkuperäisen englanninkielisen version.

Jerebko ei suinkaan käsittele Venäjää tai vallitsevaa sotatilannetta kriittisesti, vaan hehkuttaa uusvanhaa kotikaupunkiaan estoitta.

– Pidän Moskovasta. Se on iso kaupunki, mutta todella puhdas ja kaunis sekä täynnä tosi mukavia ihmisiä. Tällä on kaikki mitä tarvitsee, Jerebko hehkuttaa videolla.

Ruotsalaista ei vaikuta häiritsevän edes se, että hänen edellinen visiittinsä Moskovassa Himkin joukkueessa ei mennyt suunnitelmien mukaan. Hän valitteli olleensa tuolloin pitkään erossa perheestään, ja palkkoja on vieläkin rästissä.

– TsSKA soitti ja olin todella, todella innoissani palaamaan Moskovaan ja pelaamaan näin fantastiselle ja historialliselle seuralle. Tiedän tämän, koska olen pelannut heitä vastaan.

TsSKAn Youtube-kanavan haastattelussa ei käsitelty Jerebkon maajoukkueuran kohtaloa. Hän puhui kuitenkin koripallon asemasta kotimaassaan yleisellä tasolla.

– Jalkapallo, jääkiekko. lentopallo, hiihto, käsipallo, salibandy... Ruotsissa on paljon lajeja, jotka ovat valitettavasti isompia kuin koripallo. Mutta meillä on paljon taitavia nuoria pelaajia tulossa. Toivon että koripallo kasvaa ja saa ansaitsemansa aseman Ruotsissa.

MM-kisapaikka olisi omiaan parantamaan lajin asemaa, mutta Jerebko ei ole mukana sitä hankkimassa. Ruotsi pelaa samassa karsintalohkossa Suomen, Slovenian ja Kroatian kanssa.