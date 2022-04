Video: Ukrainan sodasta uhonnut tshetsheenijohtaja marssi vapaaheittoviivalle – surkuhupaisat suoritukset johtivat päreiden palaamiseen

Tshetshenian johtaja Ramzan Kadyrov yritti tehdä vaikutuksen koripallotaidoillaan. Pieleen meni.

Venäjään kuuluvan Tshetshenian tasavallan johtaja Ramzan Kadyrov on päätynyt sosiaalisessa mediassa suurta hilpeyttä herättävän videon päätähdeksi.

Videolla Kadyrov, 45, poseeraa kuvaajille koripallokentällä ja kävelee sitten pallo kädessään vapaaheittoviivan taakse esittelemään taitojaan.

Kadyrovin ensimmäinen heitto menee kuitenkin korin ali. Kuten myös hänen toinen, kolmas, neljäs, viides ja kuudes yrityksensä.

Seitsemäs heitto pomppaa koriraudasta takaisin, jonka jälkeen Kadyrovin hermot menevät ja hän potkaisee pallon korkeassa kaaressa katsomoon. Matkallaan pallo nappaa hallin kaiteelta alas siellä olleen Israelin lipun.

Videon on Twitterissä jakanut urheilun poliittiseen ulottuvuuteen erikoistunut toimittaja Karim Zidan ja sitä oli torstaiaamuun mennessä katsottu yli 350 000 kertaa.

Kadyrov on johtanut Tshetsheniaa itsevaltaisesti vuodesta 2007 lähtien. Hän on lähettänyt tshetsheenijoukkoja osallistumaan Ukrainan sotaan ja väitti maaliskuussa käyneensä itsekin rintamalla Kiovan lähellä maaliskuussa.

Kadyrov on sotilasarvoltaan kenraaliluutnantti ja hän on saanut Venäjän sankarin kunniamerkin, joka on maan korkein mahdollinen kunnianosoitus.

Video Kadyrovista pelaamassa koripalloa on peräisin viime viikonlopulta. Kadyrov oli tuolloin seuraamassa Tshetshenian hallinnonalojen sisäistä turnausta, joka kantaa Uvais Akhtaevin nimeä.

Tshetshenialaislähtöinen Akhtaev oli 1940- ja 1950-lukujen puheenaihe Neuvostoliitossa. Keskushyökkääjällä oli mittaa huimat 236 senttimetriä.