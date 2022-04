Kaikkien aikojen koripallovalmentajiin kuuluvan Mike Krzyzewskin, 75, uskomaton ura päättyi tappioon

Lempinimellä Coach K tunnettu Mike Krzyzewski valmensi viimeisen ottelunsa.

Kaikkien aikojen koripallovalmentajiin lukeutuvan yhdysvaltalaisen Mike Krzyzewskin ura päättyi tappioon lauantaina, kun Duken yliopisto hävisi Yhdysvaltain NCAA-yliopistomestaruusturnauksen loppuottelussa North Carolinalle 77–81. Krzyzewski toimi päävalmentajana 47 vuotta ja keräsi ansioluetteloonsa kolme olympiakultaa, kaksi MM-kultaa sekä viisi Yhdysvaltain yliopistomestaruutta.

Krzyzewski halusi ottelun jälkeen ensimmäiseksi onnitella North Carolinaa.

– Tämä oli sellainen ottelu, jonka voittaja on riemuissaan ja häviäjä tuskissaan. Sellaista odotimmekin. Olisimme halunneet olla voittajia, mutta olen ylpeä pelaajistani. Kyse ei ole minusta, varsinkaan juuri. Mietin pelaajiani. He itkivät jo kentällä, ja se on ainoa asia mitä pystyn nyt ajattelemaan, Krzyzewski sanoi ESPN:n mukaan.

Krzyzewski, 75, pelasi 1966–1969 Yhdysvaltain armeijan joukkueessa, jota tuolloin valmensi menestyksensä mutta myös raivokohtaustensa vuoksi legendaarinen Bob Knight. Krzyzewskin päävalmentajaura alkoi armeijan joukkueessa, jota hän johti 1975–1980. Sen jälkeen hän aloitti 42-vuotisen päävalmentajakautensa Duken yliopistossa, jonka hän johti NCAA-mestaruuteen viidesti.

Krzyzewski luotsasi päävalmentajana Yhdysvallat olympiakultaan 2008, 2012 ja 2016. Hän oli apuvalmentajana Yhdysvaltain olympiakultaa voittaneissa joukkueissa 1984 ja 1992. Lisäksi hän johti päävalmentajana Yhdysvallat maailmanmestaruuteen 2010 ja 2014.

– Minä pärjään kyllä. Olen ollut siunattu, että olen saanut olla mukana areenalla. Sieltä lähdetään joko riemuissaan tai tuskissaan, mutta on mahtavaa, että olen saanut olla mukana. Ja se on asia, jota varmasti kaipaan eniten. En ole enää areenalla. Mutta olin siellä pitkään. Ja nämä pojat tekivät viimeisestä kerrastani ällistyttävän, Krzyzewski sanoi.