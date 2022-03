Ukrainalainen Ivan Tkatshenko, 24, pääsi perheineen turvaan Suomeen – läheisiä jäi sodan runtelemaan maahan: ”Venäjän armeija tekee kamalia asioita”

Ivan Tkatshenko pelaa loppukauden Korisliigaa Helsinki Seagullsissa. Myös hänen vaimonsa ja pienen tyttärensä onnistui paeta Ukrainasta ja matkustaa Helsinkiin.

Koripalloilija Ivan Tkatshenko, 24, oli Ukrainan maajoukkueen mukana Espanjassa pelaamassa MM-karsintaottelua, kun hänen kotimaassaan puhkesi sota. Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittoi nuorenmiehen lähitulevaisuuden suunnitelmat kerralla uusiksi.

Tkatshenko ei palannutkaan maajoukkuereissulta kotiin, vaan alkoi etsiä uutta seuraa Euroopasta. Ukrainalainen oli siihen asti pelannut koko ammattilaisuransa kotimaansa pääsarjassa Tsherkasyn joukkueessa.

Uusi koti löytyi Helsingistä, kun Seagulls solmi loppukauden mittaisen sopimuksen Tkatshenkon kanssa. Työpaikka oli löytynyt, mutta jäljellä oli yksi valtava ongelma: miten vaimo ja pieni tytär saataisiin turvallisesti pois Ukrainasta ja mukaan Suomeen?

– Kun sota alkoi, olin maajoukkueen kanssa Espanjassa. Luonnollisesti kausi Ukrainan liigassa päättyi siihen. Agenttini Raivis Usackis alkoi välittömästi etsiä minulle uutta joukkuetta. Hän auttoi myös monia muita pelaajia, sellaisiakin, joilla ei ollut hänen kanssaan sopimusta, Tkatshenko taustoittaa Ilta-Sanomille.

– Ainoa ongelma oli, miten saisimme perheeni takaisin luokseni. Luojan kiitos he onnistuivat päästä ulos maasta ja lensimme yhdessä Helsinkiin.

Matka ei ollut helppo eikä nopea. Tkatshenkon vaimo Lida ja tytär Leia onnistuivat pääsemään Ukrainasta Puolan puolelle, mutta matkan raskain osuus alkoi vasta silloin.

– Rankin osuus oli matkustaminen autolla. Vaimoni selvisi Puolan rajalle omin voimin, minä ja Raivis tapasimme hänet siellä. Sen jälkeen matkustimme yhdessä Riikaan, josta lensimme Helsinkiin. Matka tietä pitkin Riikaan kesti kaksi päivää.

– Valtavat kiitokset Raivisille avusta! Seagullsin seurajohto oli myös todella ymmärtäväinen ja odotti, että saan perheeni mukaani. Minulle on elintärkeää, että he ovat mukanani! Tarvitsen vaimoni tukea uudessa maassa ja joukkueessa.

Ivan, vaimo Lida ja tytär Leia pääsivät rankan matkan jälkeen turvallisesti Suomeen.

Tkatshenkon perhe pääsi turvallisesti Suomeen, mutta Ukrainaan jäi tietysti iso määrä ystäviä ja sukulaisia. Seagullsin tuore takamies on heihin tiiviisti yhteydessä ja on ainakin vielä välttynyt pahimmilta uutisilta.

Miehen kotikaupunki Kamianka on toistaiseksi säästynyt pahimmalta.

– Olemme jatkuvasti yhteydessä kotiseudulle. Olen iloinen siitä, että näissä kaupungeissa tilanne on rauhallinen eikä kamalia asioita ole tapahtunut. Vanhempamme ovat myös turvassa ja oloni on rauhallinen heidän suhteensa. Tietysti joitakin ystäviä oli myös ”kuumissa paikoissa” pommituksen alla, mutta onneksi he ovat onnistuneet poistumaan turvaan muihin kaupunkeihin.

Kuten odottaa sopii, Tkatshenkolta ei löydy vähääkään ymmärrystä Vladimir Putinin ja Venäjän aloittamalle hyökkäyssodalle.

– Venäjän armeija tekee kamalia asioita. He pommittavat siviilejä, koteja, lastensairaaloita, synnytyssairaaloita... se on todella pelottavaa! Tälle ei ole minkäänlaista selitystä tai oikeutusta, hän painottaa.

– Uskon ja olen varma, että kestämme ja voitamme. Meillä on todella vahva ja rohkea presidentti, josta kansamme on ylpeä

Ivan Tkatshenko (oik.) debytoi Korisliigassa tiistaina Kouvolan Kouvoja vastaan.

Pelaajan perhe saapui Helsinkiin viime viikolla, ja tiistaina Tkatshenko pelasi ensimmäisen ottelunsa uuden seuransa riveissä. Sähäkästi esiintynyt ukrainalainen sai koronan kaventamassa joukkueessa heti runsaasti vastuuta.

Hän pystyi edes hetkeksi jättämään sodan karmeuden taka-alalle.

Tkatshenko pelasi yli 25 minuuttia, joiden aikana teki viisi pistettä, otti kahdeksan levypalloa ja jakoi kaksi koriin johtanutta syöttöä.

– Mielestäni pelasin ihan hyvin. Aina voi tietysti parantaa, mutta minulla oli alla vain yksi joukkueharjoitus. Ottelun aikana pystyn siirtämään kaikki muut ajatukset sivuun ja keskittymään vain peliin.

Tkatshenkon ensimmäinen kokemus ulkomailla pelaamisesta on kamalana aikana, mutta uusi kotipaikka tuntuu hyvältä.

– Kaupunkiin en ole vielä vielä hirveästi ehtinyt tutustua, mutta ensivaikutelma on kotoisa ja ihmiset ovat ystävällisiä. Tämä kaikki on minulle uutta. Pyrin edustamaan Ukrainaa ja tuomaan esiin sen parhaat puolet Euroopan areenoilla.

Töölön Kisahalli alkaa tulla ukrainalaisvahvistukselle tutuksi.

Loppukevään Tkatshenko keskittyy taistelemaan SM-mitaleista Seagullsin paidassa, mutta tulevaisuus on auki. Hän toivoo kovasti, että ensi syksynä sota olisi ohi.

– Haluan uskoa, että tilanne paranee ja pääsemme palaamaan kotiin. Haluaisin nähdä ja halata rakkaitani. Mikään ei kuitenkaan ole selvää koripallokauden suhteen Ukrainassa. Harkitsemme kaikkia tarjouksia ja vaihtoehtoja kauden jälkeen. Nyt keskityn kuitenkin Seagullsiin.