Venäjällä pidätetyn koripallotähden tilanne kalvaa läheisiä – vaimo julkaisi riipaisevan tekstin

Yhdysvaltalaissentteriä syytetään Venäjällä huumeiden laajamittaisesta salakuljetuksesta.

Yhdysvaltalainen koripalloilija Brittney Griner, 31, pidätettiin Moskovan lähellä sijaitsevalla Sheremetjevon lentokentällä helmikuussa. Venäjän tulliviranomaisten mukaan hänen matkatavaroistaan löydettiin sähkötupakan patruunoita, jotka sisälsivät hasisöljyä.

Tarkasta pidätyspäivästä ei ole varmuutta, mutta Griner on ollut venäläisviranomaisten hallussa tiettävästi jo viikkoja. Koripallotähteä syytetään huumeiden laajamittaisesta salakuljetuksesta, mistä hänet voidaan tuomita Venäjällä vankeuteen jopa 10 vuodeksi.

Yhdysvaltalaissentterin puoliso Cherelle Griner on jakanut Instagramissa huolensa rakkaansa vaikeasta tilanteesta.

Vielä pari päivää sitten Griner julkaisi kaksikosta iloisen yhteiskuvan, jonka kuvatekstissä hän kiitti seuraajiaan saamastaan tuesta. Viimeisin päivitys on sävyltään huomattavasti surumielisempi.

– Ihmiset kehottavat pysymään kiireisinä. Tässä maailmassa ei kuitenkaan ole mitään sellaista, minkä avulla pystyisimme pitämään ajatuksemme poissa sinun ikävöimisestäsi, Cherelle Griner kirjoittaa tuoreessa julkaisussaan ja jatkaa:

– Minun ja meidän sydämemme jättävät lyöntejä väliin joka päivä, kun aikaa kuluu. Ikävöin ääntäsi ja läsnäoloasi.

Grinerin mukaan sanat eivät riitä kuvaamaan koripalloilijan lähipiirin tuskaa.

– Odotamme päivää, jolloin saamme rakkaan perheemme jälleen kokoon, Cherelle Griner päättää tekstinsä.

Cherelle ja Brittney Griner ovat olleet naimisissa vuodesta 2019.

Brittney Grinerin vaikea tilanne on noussut otsikoihin eri puolilla maailmaa. Erityisesti pidätyksen ajankohta on herättänyt huomiota, sillä se tapahtui aikana, jolloin USA:n ja Venäjän välit ovat hyvin kireät Ukrainan sodan takia. Muun muassa New York Times on epäillyt, että pidätykseen saattaa liittyä poliittisia tarkoitusperiä.

206-senttinen Griner edustaa WNBA:ssa Phoenixia, mutta hän pelaa talvisin Venäjällä Jekatenburgin mahtijoukkueessa. Lehtitietojen mukaan sentteri oli lentänyt juuri ennen pidätystä kotimaastaan takaisin Venäjälle.

Griner on voittanut kahdesti olympiakultaa USA:n joukkueessa.