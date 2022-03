Lauri Markkanen vaihtoi Chicagon kolme kertaa pienempään kaupunkiin – tällaista on perheellisen NBA-miljonäärin arki

Lauri Markkasen peli kulkee ja perhe viihtyy Clevelandin pikkukaupungissa.

Koripalloilija Lauri Markkanen hymyilee jälleen. Nilkka on kunnossa, pallo löytää sukkaan ja ennen kaikkea joukkue voittaa.

Neljällä ensimmäisellä NBA-kaudellaan Markkanen, nyt 24, tottui häviämään. Noiden kausien aikana hänen seuransa Chicago Bulls voitti 102 ottelua ja hävisi 199 – kaksi kolmannesta otteluista siis päättyi tappioon.

Kovin moni ei tosin uskonut, että siirto Cleveland Cavaliersiin olisi askel ylöspäin. Cavaliers oli toki voittanut NBA:n mestaruuden 2016 ja pelannut vielä kahtena seuraavana kesänä finaaleissa, mutta kolmella edellisellä kaudella Cavaliers oli aina jopa Bullsia huonompi.

Mutta nyt Cavaliers on tukevasti matkalla pudotuspeleihin. Viime viikonlopun jälkeen se oli itäisessä konferenssissa kuudentena, viimeisellä suoralla pudotuspelipaikalla. Joukkue on yllättänyt lähes kaikki muut paitsi itsensä.

– Fanit ovat olleet positiivisesti yllättyneitä menestyksestämme. Mutta tässä on vielä kautta paljon jäljellä, joten mitään ei olla vielä saavutettu, Ilta-Sanomien Clevelandista tavoittama Markkanen toppuuttelee.

Georges Niang ei pysynyt Lauri Markkasen perässä, kun Cleveland ja Philadelphia kohtasivat maaliskuun alussa.

213-senttisellä ja 109-kiloisella Markkasella on Cavaliersin menestyksessä kirjaimellisesti suuri rooli. Esimerkiksi viime sunnuntaina, kun Cavaliers kukisti kotonaan sijaa alempana majailevan Toronto Raptorsin, Markkasen tilastoihin merkittiin joukkueensa suurin peliaika (37.43) ja parhaat pisteet (22).

Tammikuussa Markkanen loukkasi pahasti nilkkaansa, mutta säästyi leikkaukselta. Hän oli sivussa lähes tarkalleen kuukauden ja 11 ottelua. Heti paluuottelussaan kaksi viikkoa sitten Detroit Pistonsia vastaan Markkanen oli joukkueensa tehokkain 22 pisteellään, vaikka pelasi ”vain” noin 28 minuuttia.

– Vaikeinta oli saada vamma pois korvien välistä. Vaikka nilkka on kunnossa, silti sitä automaattisesti vähän varoo turhaan. Vauhti ja pelitempo ovat niin hurjia, ettei kentälle voi hypätä puolikuntoisena. Heti aluksi en pystynyt vetämään pitkiä pätkiä väsymättä, hän kertoo.

Lauri Markkanen loukkasi nilkkansa pahasti tammikuussa.

Sen jälkeen Markkanen on palannut totuttuihin minuuttimääriinsä, eli pitkälti yli 30:een. Markkasen pistekeskiarvo 13,9 on joukkueen kuudenneksi paras. Mutta, ehkä hieman yllättäenkin, Markkanen on koko joukkueen tavoin loistanut nimenomaan puolustamisessa. Cavaliersia vastaan on tehty vähiten pisteitä koko sarjassa.

Cavaliers pelaa tavalla, jota kukaan muu NBA:ssa ei käytä. Joukkue pelaa poikkeuksellisesti kolmella isolla pelaajalla, jotka ovat Markkanen, niin ikään 213-senttinen laita/keskushyökkääjä Evan Mobley ja 208-senttinen sentteri Jarrett Allen. Ja Markkanen, joukkueensa kookkain pelaaja, pelaa kolmospaikalla eli ”pienenä laitahyökkääjänä”.

Markkasen mukaan kolmen ison pelaajan käyttäminen antaa mahdollisuuden ottaa tavallista enemmän riskejä.

– Olemme vissiin ainut joukkue, joka pelaa kolmella isolla. Yllättävän äkkiä löysimme yhteisen sävelen, miten siinä pitää pelata. Se on hieno yhdistelmä, koska voi pelata välillä pienellä riskilläkin puolustuksessa. Jos vastustaja pääsee minusta ohi, tiedän, että siellä on vielä kaksi muuta ”tornia” odottamassa, Markkanen kuvailee.

– Ja hyökkäyksessä jollakulla on aina vastassa pienempi puolustaja, joten voimme vaihdella pelipaikkoja aika vapaasti.

Cavaliersin valmentaja J.B. Bickerstaff sanoi tammikuussa cleveland.com-sivustolla, että nimenomaan Markkasen ominaisuudet ja kyvyt antavat joukkueelle mahdollisuuden pelata omintakeisella tyylillään.

Mitä Bickerstaff mahtaa tarkoittaa, ja miltä tuntuu kuulla tuollaista valmentajalta?

– Tietenkin se tuntuu hyvältä. Uskoakseni hän tarkoittaa sitä, että koska me kaikki kolme olemme suht liikkuvia pelaajia, se jo itsessään aiheuttaa vastustajalle vaikeuksia, Markkanen kertoo omaa rooliaan korostamatta.

Markkasen alkukausi oli hieman aiempia NBA-vuosia nihkeämpi, eivätkä heitot uponneet totutun tarkasti. Hän myöntää, että uudella pelipaikalla oli osuutta asiaan.

– Totta kai totuttelu uuteen pelipaikkaan vaatii oman aikansa. Lisäksi kolmospaikkaa pelatessa joutuu pelaamaan yleensä vastustajan nopeimpia kavereita vastaan, joten se vie mehuja jaloista.

– En halua selitellä, mutta heitto on kokonaisvaltainen suoritus, joka lähtee jaloista. Jos jalat ovat heittotilanteessa valmiiksi väsyneet, sitä yrittää korjata kädellä, ja se näkyy taululla useimmiten ohiheittona, hän huomauttaa.

– Totta kai totuttelu uuteen pelipaikkaan vaatii oman aikansa, Lauri Markkanen sanoo.

Markkasen ja hänen perheensä elämä mullistui seurasiirron jälkeen monella tapaa. Markkanen, vaimo Verna sekä nyt 4- ja 1-vuotiaat lapset muuttivat noin kolmen miljoonan asukkaan Chicagon keskustan pilvenpiirtäjän korkeuksista noin 400 000 asukkaan Clevelandiin, omakotitaloon etäälle keskustasta.

Se sopii Jyväskylässä luonnon helmassa kasvaneelle Markkaselle erinomaisesti.

– Tämä on mukavan rauhallinen paikka, kun asumme poissa keskustan vilinästä. Kadulla ihmiset tietysti tunnistavat minut, mutta ei minun tarvitse heidän takiaan mitään normaaleja suunnitelmiamme muuttaa, hän kertoo.

– Elämme hyvinkin rauhallista, normaalia arkea. Itse osallistun kodin ja perheen hoitoon kuten kuka tahansa pienten lasten isä. Se on hienoa vastapainoa koripallolle. Siinä unohtaa kaiken korikseen liittyvän, kun saa touhuta perheen parissa, Markkanen sanoo.

Tosin perheen ”pää” joutuu olemaan paljon poissa kotoa, sillä NBA:ssa matkustetaan erittäin paljon. Eikä reissuelämä ole, kuten moni ehkä kuvittelee, jetset-liitoa, luksusillallisia huippuravintoloissa ja kuuden tähden hotelleja.

– Jos sattuu olemaan kahtena peräkkäisenä päivänä peli, se on aina rankkaa. Ensimmäisen pelin jälkeen otetaan hallilta ruoka mukaan eväspussiin ja syödään joko matkalla kentälle tai lentokoneessa. Yleensä saavutaan seuraavaan kaupunkiin aamuyöllä kolmen-viiden välillä. Sitten muutama tunti unta, aamutreenit, normaalit palaverit, hoidot ja seuraavaan peliin. Välillä univelkaa kertyy aika paljon – ja aina pitäisi silti olla parhaimmillaan, Markkanen kuvailee.

Lauri Markkanen vaimonsa Vernan vierellä 2017.

Ravintoloista puheen ollen: Markkanen yllätti monet lähtemällä mukaan ravintolabisnekseen. Hän on yksi osaomistaja synnyinkaupunkiinsa Jyväskylään kevään aikana avattavassa urheiluhenkisessä Hook-ketjun ravintolassa.

Lue lisää: Lauri Markkaselta yllättävä aluevaltaus, jonka ansiosta kertyy merkittävä summa vähävaraisille junioriurheilijoille

Jyväskylän Kauppakadun paraatipaikalle avattavaan ravintolaan tulee muun muassa tila, jossa on esillä esineitä Markkasen uran varrelta.

Markkasen suurin motiivi uudessa aluevaltauksessa on hyväntekeväisyys.

– Tämä on hyvä mahdollisuus olla mukana tukemassa nuorten vähävaraisten koripalloharrastusta. Hook tukee Jyväskylän Honsun nuorten koripalloa muun muassa myydyillä nimikkohampurilaisillani, Markkanen kertoo.

Kyseinen hampurilainen on kanahampurilainen, sillä Markkanen ei ole vuosiin syönyt punaista lihaa. Eikä hän aio särpiä ravintolassa myöskään olutta – hän ei ole koskaan juonut alkoholia.

Lauri Markkanen on lähtenyt mukaan ravintolabisnekseen.

Vähävaraisten lasten harrastuksen tukeminen on Markkaselle lähellä sydäntä. Keski-Suomessa on viiden vuoden ajan pyörinyt alle 10-vuotiaille tarkoitettu ilmainen Lauri Markkasen koriskoulu.

– Olen itse nuorena kokeillut eri lajeja, muun muassa jääkiekkoa ja jalkapalloa. Kaikki lajit olivat maksullisia, ja haluan tarjota kaikille nuorille mahdollisuuden löytää koripallo omaksi lajikseen ilman kuluja, hän kertoo.

Markkasen kuusi vuotta vanhempi isoveli Eero on ammattijalkapalloilija ja isä Pekka entinen maajoukkuetason huippukoripalloilija. Urheilullisessa perheessä lasten harrastukset menivät tiukan paikan tullen kaiken muun edelle.

– Vanhempamme sanoivat aina, että syödään vaikka vähän enemmän perunaa ja jauhelihakastiketta, mutta minun ja Eeron harrastuskokeiluihin menevistä kuluista ei tingitä!