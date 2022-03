Yhdysvaltalainen olympiavoittaja pidätettiin Venäjällä – jopa 10 vuoden vankeustuomio uhkaa

Yhdysvalloissa epäillään, että pidätyksen motiivi voi olla poliittinen.

Yhdysvaltalainen koripalloilija Brittney Griner on pidätetty Venäjällä, uutisoi New York Times. Grinerin, 31, matkatavaroista löytyi Venäjän tulliviranomaisten mukaan sähkötupakan patruunoita, jotka sisälsivät hasisöljyä.

Tulliviranomaiset pidättivät urheilijan Sheremetjevon lentokentällä lähellä Moskovaa.

Viranomaisten tiedotteen mukaan Grineriä syytetään laajamittaisesta huumeiden salakuljetuksesta, mikä voi tuoda hänelle jopa 10 vuoden vankilatuomion Venäjällä. Urheilija on pidätettynä niin kauan kuin tutkinta jatkuu.

206-senttinen ja yli 90-kiloinen Griner on voittanut kaksi olympiakultaa. Hän edustaa WNBA:ssa Phoenixiä mutta pelaa talvisin Venäjällä Jekatenburgin mahtijoukkueessa.

New York Times epäili, että pidätykseen saattaa liittyä politiikkaa. Griner napattiin aikana, jona Venäjän ja USA:n välit ovat kireät Ukrainan sodan vuoksi.

– Viime vuosina Venäjä on pidättänyt ja tuominnut Yhdysvaltojen kansalaisia perustein, jotka ovat yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan tekaistuja. On mahdollista, että Venäjä yrittää mahdollisesti painostaa Yhdysvaltoja vaihtamaan vankeja, kun se pidättää tunnetun yhdysvaltalaisen, New York Timesin toimittaja Jonathan Abrams kirjoittaa.