Suomalaisseuralta liikuttava pelaajahankinta – tavoitteena auttaa ukrainalaispelaajan vaimo ja pieni vauva turvaan

”Tuntui tärkeältä tehdä edes pieni konkreettinen teko, jolla osoittaa tukemme ukrainalaisille”, kommentoivat Helsinki Seagullsin pääomistajat.

Korisliigajoukkue Helsinki Seagulls on kiinnittänyt joukkueeseensa ukrainalaisen Ivan Tkatshenkon, joka on pelannut kotimaansa pääsarjassa kahdeksan kautta. 24-vuotias takamies debytoi viime viikolla maajoukkueessa, kun Ukraina kohtasi MM-karsinnassa Espanjan.

– Halusimme viime metreillä vielä vahvistaa joukkuettamme, ja samalla tuli mahdollisuus auttaa yhtä pelaajaa ja hänen perhettään tässä kammottavassa Ukrainan tilanteessa. Mies on hyvässä kunnossa ja pelasi juuri Espanjaa vastaan Ukrainan maajoukkuepaidassa, Seagullsin päävalmentaja Jussi Laakso sanoi seuran tiedotteessa.

– Lauri Markkasen agentin Mike Lelchitskin avulla saimme yhteyden Tkatshenkon joukkueen Cherkaski Mavpyn päävalmentajaan, joka suositteli pelaajaa. Tkatshenko on pelannut joukkueessa koko ammattilaisuransa ajan, Laakso kertoo IS:lle.

Korisliigan siirtoraja umpeutuu keskiviikkona.

Tkatshenko on kirjauttanut tällä kaudella 9,6 pisteen, 4,6 levypallon, 1,5 syötön ja 1,4 riiston keskiarvot, mutta nuo tilastot muuttuivat toissijaisiksi asioiksi viime viikolla, kun Venäjä hyökkäsi pelaajan kotimaahan.

Seagulls etsi sopivaa vahvistusta loukkaantuneen ulkomaalaispelaajan tilalle ja pystyy auttamaan pelaajaa ja tämän perhettä muutenkin.

– Valmentajat kertoivat meille Ukrainan maajoukkueen pelaajasta, joka olisi joukkueeseemme sopiva, ja näytimme tälle heti vihreää valoa, koska tuntui tärkeältä tehdä edes tällainen pieni konkreettinen teko, jolla osoittaa tukemme ukrainalaisille, Seagullsin pääomistajat Janne ja Sinikka Kulvik avasivat tiedotteessa.

– Ei tämä pieni teko toki maailmaa muuta, mutta tämän yhden perheen osalta asiat muuttuvat, Janne Kulvik täsmensi tiedotteessa.

Tkatshenko oli maajoukkueen mukana Espanjassa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Tkatshenko matkustaa Espanjasta Latvian kautta Suomeen lähipäivinä, mutta hänen puolisonsa ja pieni vauvansa ovat vielä Ukrainassa.

– Tkatshenkon agentti on entinen sotilas ja hänellä on hyvät yhteydet ympäri maailmaa. Hän ottaa Ivanin vastaan huomenna (tiistaina) Latviassa ja he yrittävät tehdä koko ajan töitä, että Ivanin vaimo ja lapsi saataisiin Ukrainasta turvaan, Laakso avaa IS:lle.

– Itselläni on kahdeksan kuukautta vanha tytär ja hänellä on kuusikuukautinen tytär. Jos minun lapseni ja vaimoni olisivat sodan keskellä, se vaikuttaisi varmasti henkiseen hyvinvointiin. On erittäin tärkeää, että saamme heidät pois Ukrainasta, Laakso jatkaa.

Laakson mukaan joukkueelle oli tarjolla myös amerikkalaisvahvistuksia.

– Mutta itselleni tuli sellainen fiilis, että miksi emme auttaisi, jos tämän verran pystyy auttamaan.

Seagulls on sarjassa kolmantena ja vierailee perjantaina Tampereen Pyrinnön luona. Laakson mukaan uutta vahvistusta ei todennäköisesti nähdä joukkueen riveissä vielä perjantain ottelussa, vaan debyytti venyy kotiotteluun 9. maaliskuuta.