Lauri Markkanen teki kauden ennätyspisteensä! ”Meidän piti vain antaa pallo hänelle”

Suomalaisen edustama Cleveland haki Dallasista komean vierasvoiton.

Cleveland Cavaliers jatkoi alkukauden ennakkoluulottomia otteitaan NBA:ssa kun joukkue haki messevän vierasvoiton länsilohkon Dallas Mavericksista pistein 114–96. Cavaliersin Lauri Markkanen oli jälleen kentän parhaimmistoa, sillä suomalaishyökkääjä heitti kauden ennätyssaldonsa 24 pistettä ja rohmusi lisäksi kahdeksan levypalloa.

Alkukaudella kolmen pisteen heitoissaan takerrellut Markkanen onnistui Dallasissa kaaren takaa, sillä suomalainen onnistui yhdeksästä kaukoheittoyrityksestään viidessä. Koko Cavaliersin kolmossaldo oli 10/19.

Clevelandin sentteri Jarrett Allen oli pelin ykköspistemies 28 pisteellään ja 14 levypallollaan. Dallasin slovenialaistähti Luka Doncic teki tripla-tuplan (25 pistettä, 10 levypalloa ja 10 syöttöä), mutta muun Mavericks-miehistön tulituki jäi vähäiseksi.

Markkanen hehkutti ottelun jälkeen joukkueensa puolustusasennetta.

– Olemme aina puhuneet tässä joukkueessa, miten puolustuksemme johtaa hyökkäykseen. Saimme (puolustuksessa) hyviä stoppeja ja siten helppoja koreja suunnanmuutoksista. Kun yhden pelaajan heitot uppoavat, se johtaa myös muiden pelaajien onnistumiseen. Tämä oli vahva joukkuesuoritus, Markkanen, 24, sanoi Bally Sports Clevelandin tv-haastattelussa.

NBA-uransa ennätyspisteet tehnyt Allen, 23, suitsutti Markkasen virettä ottelun jälkimmäisellä puoliskolla. Markkanen iski päätösneljänneksellä 11 pistettä.

– Meidän piti vain antaa pallo hänelle. Kun hän heitti, lähdin vain juoksemaan puolustuspäähän, koska tiesin, että pallo menee sisään.

Nuorekas Cleveland käänsi ottelussa kauden voittoprosenttinsa yli 50:een, sillä joukkue on nyt voittanut 11 ottelua ja hävinnyt kymmenen. Itälohkon tasaisessa keskikastissa yhdeksännellä sijalla oleva Cavaliers on osoittanut kamppailevansa pudotuspelipaikasta tosissaan, kun runkosarjaa on takana noin neljännes.

Markkasen joukkue kohtaa tällä viikolla vielä liigan kärkipuoliskoon kuuluvat Miami Heatin, Washington Wizardsin ja Utah Jazzin.