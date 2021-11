Upporikas Shaquille O’Neal ei anna rahaa kuudelle lapselleen – vaatii ensin näitä ehtoja: ”He ovat vähän järkyttyneitä”

Shaquille O’Nealin omaisuus lasketaan sadoissa miljoonissa.

Yksi kaikkien aikojen koripallolegendoista, Shaquille O’Neal, vetää tiukkaa linjaa raha-asioissa.

O’Nealilla on millä mällätä. Hän ansaitsi pelkästään NBA-sopimuksillaan uransa aikana 292 miljoonaa dollaria eli noin 252 miljoonaa euroa.

Niiden lisäksi hän on kuitannut tukuittain miljoonia mainossopimuksista. Miehen omaisuudeksi on useassa lähteessä arvioitu vajaat 500 miljoonaa dollaria eli noin 431 miljoonaa euroa.

O’Neal, 49, ilmoitti taannoin Earn Your Leisure - podcastissa, että hänen kuuden lapsensa on turha kuvitella saavansa häneltä rahaa tuosta vain.

– Sanon heille koko ajan, että me emme ole rikkaita, vaan minä olen rikas, hän julisti.

– Lapset ovat kasvaneet jo. He ovat vähän järkyttyneitä vuokseni...tai eivät siis ihan ymmärrä minua.

Entinen urheilijatähti kertoi hänen ohjenuorastaan, jota hän on tolkuttanut 15–25-vuotiaille lapsilleen.

O’Neill ponnisti vaatimattomista oloista ja nousi maailmanmaineeseen paitsi lahjakkuudellaan myös kovalla työllä. Hän ei halua, että lapsensa saavat mitään liian helpolla kuuluisan isänsä siivellä.

Perintöä odotellessa heidän on näytettävä ahkeruutensa ja lahjakkuutensa hankkimalla yliopistotason koulutukset.

– Minulla on heille yksi sääntö: koulutus. Heidän pitää hankkia kandidaatin tai maisterin paperit.

Isä ei aio antaa lapsilleen rahaa tuosta vain, mikäli he kokeilevat siipiensä kestävyyttä liike-elämässä.

– Heidän pitää esitellä bisneksensä minulle niin kuin kenen muun tahansa, jos haluavat minun sijoittavan niihin rahojani. Mikään ei tule ilmaiseksi.

O’Neill toivoo, että hänen lapsensa kouluttautuisivat esimerkiksi lääkäriksi, farmaseutiksi, rahastonhoitajaksi ja joku ottaisi aikanaan myös hänen yrityksensä hoidettavakseen.

– En anna bisneksiäni suoraan kenenkään käsiin. Se pitää ansaita.

O’Nealin vaimo Sahunie on julkaissut Instagramissa kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä pariskunnan viiden lapsen kanssa. Shaq O’Nealilla on myös kuudes lapsi, joka syntyi vuonna 1996. Hänen äitinsä on ex-koripallotähden ex-tyttöystävä Arnetta Yardbourgh.