Lauri Markkasen rooli NBA:ssa muuttui merkittävästi – valmentajalta kovia ylisanoja: ”Homma toimii hänen ansiostaan”

Cleveland Cavaliersin valmentaja J.B. Bickerstaff ylistää Lauri Markkasen asennetta.

Cleveland Cavaliersin NBA-joukkue on yllättänyt lajiasiantuntijat vahvalla kauden aloituksellaan.

Heikoksi arvioitu Cleveland on voittanut kolme kauden viidestä ensimmäisestä pelistään. Voitot ovat lisäksi tulleet Atlanta Hawksin, Denver Nuggetsin ja Los Angeles Clippersin kaltaisia laatujoukkueita vastaan.

Keskiviikkona Cavaliersin turhautti Clippersin vieraskentällä ja voitti 92–79. Vahvan puolustuspelin kulmakivi oli Clevelandin harvinaisen isokokoinen korinaluskolmikko Evan Mobley (pituus: 213 senttiä), Jarret Allen (211 senttiä) ja Lauri Markkanen (213 senttiä).

Valmentaja J.B. Bickerstaffin mukaan suurin kunnia puolustuspelin toimimisesta kuuluu Chicago Bullsista hankitulle Markkaselle, joka on joutunut muuttamaan rooliaan kentällä merkittävästi mutta tehnyt sen mukisematta.

Markkanen, 24, oli aikaisemmin NBA-urallaan tottunut pelaamaan lähinnä ns. nelospaikalla, eli ison laitahyökkääjän roolissa. Clevelandissa hänet on pantu kolmospaikalle, eli pienen laitahyökkääjän paikalle.

Uudessa roolissaan Markkanen on joutunut pelaamaan itseään pienikokoisempia ja liukasliikkeisempiä vastustajia vastaan. Hän on onnistunut siinä.

Cleveland.comin mukaan Markkasen piti Clippersia vastaan vartioida vastustajan vaarallisinta korintekijää Paul Georgea. Markkasta vastaan George sai aikaan vain kuusi heittoyritystä, joista ainoastaan kaksi onnistui.

Pelin jälkeen valmentaja Bickerstaff ylisti Markkasta ja tämän joukkuepelaajan asennetta.

– Suurimpien kehujen on mentävä Lauri Markkaselle. Mielestäni homma toimii hänen ansiostaan. Hän on ollut halukas toteuttamaan ohjeita ja uhrautumaan, Bickerstaff sanoi The Athleticin mukaan.

Bickerstaff näki uuden puolustusroolin heikentäneen hieman Markkasen heittopeliä, mutta uskoi sen parantuvan ajan myötä.