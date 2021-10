Lauri Markkanen loisti – ”Valmennus luottaa siihen”

Lauri Markkanen nakutteli pisteitä.

Lauri Markkanen kokosi joukkueensa korkeimman pistemäärän, kun Cleveland Cavaliers jatkoi harjoituspelejään kohti ensi viikolla alkavaa NBA-koripalloliigan kautta.

Markkanen nakutti 18 pistettä, mutta Cavs taipui 101–102-kotitappioon Markkasen ex-seuraa Chicago Bullsia vastaan.

Cavaliers pelasi ilman ykköstakamiehiään Collin Sextonia ja Darius Garlandia, mutta esitys oli silti huima parannus edellisestä Bulls-kohtaamisesta. Chicagossa harjoituskauden avauspelinsä peräti 36 pisteellä hävinnyt Cleveland kokeili nyt enemmän yhdessä isoja miehiään eli 213-senttistä Markkasta, toista 213-senttistä eli Evan Mobleyta sekä 211-senttistä Jarrett Allenia.

– Pelasin kolmospaikkaa (pienen laitahyökkääjän paikkaa). Valmennus luottaa siihen, että pystyn pelaamaan monipuolisemmin kuin olemaan (pelkkä) kolmen pisteen heittäjä, ottelussa neljään levypalloon ja kolmeen heittotorjuntaan venynyt Markkanen mietti seuran sivustolla.

Cavaliers on voittanut neljästä harjoituspelistään vain yhden, Chicagon saldo puolestaan on kolme voittoa kolmesta. Markkasen vastuu on kasvanut jokaisessa treenipelissä: 16 minuuttia ensimmäisessä Bulls-kohtaamisessa, sen jälkeen 19 Atlantaa vastaan, 21 Indianaa vastaan ja nyt jo 26 minuuttia. Suomalaisen keskiarvot harjoituspeleissä ovat 13,3 pistettä ja 4,8 levypalloa.

Cavaliers pelaa viimeisen harjoitusottelunsa lauantain vastaisena yönä vieraskentällä Indianassa. NBA:n runkosarja alkaa Memphisissä ensi viikon torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

– Töitä riittää vielä. Meillä on paljon uusia pelaajia, ja (tutustumiseen ja yhteen hitsautumiseen) menee aina aikaa. Kauden avausta ennen yritetään vielä parantaa, Markkanen summasi.