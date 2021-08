Imani Bell oli kuollessaan Elite Scholars Academyn kolmannen vuoden opiskelija.

Kaksi koripallovalmentajaa on asetettu murhasyytteeseen 16-vuotiaan Imani Bellin kuoleman johdosta Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo The New York Times. Valmentajien uskotaan laiminlyöneen Bellin terveyden koripalloharjoituksissa elokuussa 2019.

Valmentajat olivat ohjeistaneet nuoret juoksemaan stadionin portaita noin 37 asteen kuumuudessa lämpövaroituksista huolimatta. Harjoitusten jälkeen Bell oli pyörtynyt, ja myöhemmin hänet julistettiin kuolleeksi.

Ruumiinavauksessa selvisi, että Bell oli kuollut lämpöhalvaukseen. Bellin perheen asianajajan lausunnon mukaan lämpöhalvaus johtui äärimmäisessä kuumuudessa urheilemisesta.

Claytonin piirikunnan valamiehistö syyttää valmentajia toisen asteen murhasta, lapsiin kohdistetusta julmuudesta, tahattomasta murhasta sekä huolimattomasta käytöksestä.

Perheen asianajajan mukaan kukaan muu valmentaja ei ole ikinä aikaisemmin saanut murhasyytettä pelaajan laiminlyönnistä.

Claytonin piirikunnan julkiset koulut eivät ole suostuneet kertomaan, ovatko murhasta syytetyt valmentajat yhä piirikunnalla töissä.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan toinen valmentajista on vedonnut siihen, että hän valmensi tyttöjen koripallojoukkuetta kyseisenä päivänä ensimmäistä kertaa. Siksi hän luotti koulun muun henkilökunnan ohjaukseen.