USA kärsi häpeällisen tappion Nigerialle – somen vääräleuat villiintyivät

USA:n tappiota ei uskottu sosiaalisessa mediassa todeksi.

Altavastaaja Nigeria voitti yllättäen USA:n tähtipelaajista koostuvan koripallomaajoukkueen olympialaisiin valmistavassa harjoitusottelussa. Ottelu päättyi lukemin 90–87.

Yhdysvallat tunnetaan koripallon mahtimaana, joten tappio on aiheuttanut monissa ihmetystä. USA on kansainvälisen koripalloliiton Fiban maailmanrankingissa ensimmäisenä. Nigeria on sijalla 22.

Nigeria on osallistunut olympialaisiin ja MM-kisoihin molempiin kaksi kertaa, mutta ei ole ikinä edennyt mitalisijoille asti. Afrikan mestaruuskilpailuissa Nigeria on voittanut kultaa kerran vuonna 2015.

Yhdysvaltain joukkue sen sijaan on voittanut 15 olympiakultaa ja viisi MM-kultaa. Myös tämänhetkinen joukkue koostuu NBA:n huippupelaajista.

Joukkueessa pelaavat muun muassa Lauri Markkasen joukkuetoveri Zach LaVine, tämän hetken parhaana koripalloilijana pidetty Kevin Durant, Golden State Warriorsissa mestaruuksia voittanut Draymond Green sekä NBA-konkari Kevin Love.

USA:n ja Nigerian aiemmat kohtaamiset ovat päättyneet aina jenkkien murskavoittoon. Edellisessä ottelussa USA voitti Nigerian 44 pisteellä. Lontoon olympialaisissa vuonna 2012 yhdysvaltalaiset olivat parempia huimaavalla 83 pisteen erolla.

Näiden tietojen valossa ei ole ihme, että sosiaalisessa mediassa räjähti harjoitusottelun jälkeen. Koripalloväki oli järkyttynyttä ja huvittunutta USA:n tappiosta, ja otti tuloksesta kaiken irti Twitterissä.

– Kobe katsomassa USA:n joukkueen häviämistä Nigerialle, eräs koripallofani kirjoitti viitaten viime vuonna traagisesti kuolleeseen koripallolegenda Kobe Bryantiin.

Vitsailua jatkettiin legendojen reaktioilla, kun toinen huvittunut seuraaja julkaisi GIF-videon Michael Jordanista.

– MJ näkemässä USA–Nigeria-ottelun pistetilanteen, videon oheen oli kirjoitettu.

Amerikkalaismedia Barstool Sports noteerasi myös hämmennystä aiheuttaneen shokkitappion.

– USA hävisi juuri Nigerialle. Koripallossa, sivusto tviittasi.

Somekansa leikitteli myös hyökkääjätähti Kevin Durantilla. Eräässä julkaisussa vitsaillaan, että jenkki haluaisi vaihtaa tappion jälkeen Nigerian maajoukkueeseen.

Urheilutoimittaja Adrian Wojnarowski noteerasi ottelun kirjoittamalla Twitteriin, kuinka ennalta-arvaamatonta koripallo voi olla.

– Uskomaton 90-87 voitto valmentaja Mike Brownille ja Nigerialle. Muistutus USA:n joukkueelle, kuinka arvaamatonta Fiba-koripallo voi olla, Wojnarowski kirjoitti.