Kotkan Peli-Karhut jyräsi jälleen leveällä rintamalla koripallon Suomen mestariksi – ”Joukkue täynnä pelaajia, jotka uskaltavat”

Kotkan Peli-Karhut osoitti sunnuntaina vahvuutensa ja saavutti Espoossa kolmannen peräkkäisen koripallon naisten Suomen mestaruuden.

Neljännen loppuottelun ensimmäisen puoliskon seitsemän pisteen tappioasema ei lannistanut hallitsevaa mestariryhmää, vaan PeKa jyräsi mestariksi pistein 75–57, ja otteluvoitoin 3–1. PeKa hävisi koko kaudella vain kahdesti. Finaalivastustaja Tapiolan Honka kukisti sen kerran runkosarjassa ja kerran finaalisarjassa.

Viime maanantaina Tapiolan urheiluhallissa pelatussa finaalisarjan toisessa ottelussa Honka taipui viiden pisteen taukojohdosta viiden pisteen tappioon. Sunnuntaina seitsemän pisteen taukojohto (33–26) haihtui 18 pisteen tappioksi.

– Ekat 20 minuuttia heitto ei tippunut ja annettiin paljon menetyksiä. Toisella jaksolla alkoi pelaajat liikkua, pallo liikkua, ja käytettiin paremmin Hongan heikkoja kohtia hyödyksi. Lopulta se kääntyi sitten aika helposti, PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä analysoi.

– Onneksi eroa oli vain 7–8 pistettä puoliajalla. Kiitos hyvän puolustuksen, niin meillä oli vielä mahdollisuus voittaa tämä peli, Mäkelä jatkoi.

PeKan päävalmentaja Roope Mäkelä.­

Kumpikaan joukkue ei löytänyt ottelussa kaivattua rentoutta kaukoheittoihin. Honka onnistui kolmen pisteen kaaren takaa vain neljästi 24 yrityksestä. PeKan pelaajat kivittivät avauspuoliskolla yhdeksän kolmosta korirautoihin ennen ensimmäistä onnistumista.

– Sarjojen katkaisu on aina vaikeata ja alussa oli hyökkäys tosi hermostunutta. Osa niistä (kolmen pisteen heitoista) oli vaikeistakin paikoista, koska Honka puolusti niin hyvin. Jostain se rentous sitten löytyi, pohti PeKan Noora Järvikangas.

Tauolla PeKa paransi puolustustaan ja löysi aukot Hongan puolustuksesta. PeKa kuroi Hongan johdon umpeen neljässä minuutissa ja meni johtoon päästyä menojaan. Linda-Lotta Lehtoranta (13 pistettä), Anissa Pounds (14) ja Järvikangas (12) nostivat tasoaan oikealla hetkellä. Finaalisarjan parhaaksi valittu Zykera Rice (21 pistettä) oli yksi muiden joukossa.

– Se on ollut koko kauden vahvuutemme. Vaikka Rice on uskomaton pelaaja, niin meillä on joukkue täynnä pelaajia, jotka uskaltavat ottaa heittoja ja ratkaisuja, Järvikangas sanoi.

PeKan Elena Melto pääsi leikkaamaan sukkaa.­

PeKa on voittanut cup-kilpailut mukaan lukien viisi edellistä jaossa ollutta pystiä. Suurin este PeKan voittokulun jatkumiselle voi tulevina vuosina olla Honka. Hopeamitalisti haastoi PeKan jo nyt uskottavasti, ja nuori joukkue on taas ensi vuonna kokeneempi.

– Kaikkien kohdalle ei edes tule ensimmäistä finaalikokemusta. Pelaajat ovat siten onnellisessa asemassa urallaan. Olen ihan sanoinkuvaamattoman ylpeä joukkueen suorituksesta. Upea kausi kaiken kaikkiaan, sanoi Hongan päävalmentaja Kimmo Kujansivu.